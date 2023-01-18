2023/01/18,
社會

周焯華洗黑錢等逾百項罪名成立，被判囚18年

周焯華洗黑錢等逾百項罪名成立，被判囚18年
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

澳門初級法院裁定周焯華逾百項罪名成立，當中涉及黑幫、洗黑錢、非法經營賭博及巨額詐騙罪等，判刑18年。

（中央社）據報導，澳門賭場名人周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，今天被澳門法院判刑18年。

綜合澳門媒體報導，澳門初級法院裁定周焯華逾百項罪名成立，當中涉及黑幫、洗黑錢、非法經營賭博及巨額詐騙罪等。

周焯華是香港上市公司太陽城集團的創辦人，於2021年11月被澳門警方逮捕，當時他被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、洗黑錢及非法賭博等，以致澳門政府短收博彩稅澳門元82億6000萬元。

GettyImages-1246314390
Photo Credit: GettyImages
周焯華今日被押至法庭聽宣判。

網上資料顯示，周焯華1974年出生，綽號「洗米華」，籍貫廣東肇慶，具商人、電影出品人、賭廳東主、影視娛樂公司老闆及演唱會投資人身分，曾任廣東省政協委員。

周焯華於1994年涉足澳門博彩業，初期只從事較低層的借貸活動，後來經營娛樂場貴賓會及管理貴賓會事業，短短10多年搖身一變成為當地「賭廳之王」。

2007年，他創立太陽城集團，適逢澳門開放博彩專營權，集團迅速發展。

2021年11月，在大陸浙江溫州的司法機構對周焯華發出逮捕令後，澳門警方逮捕了周焯華等人。

溫州市公安局當時發出通報，指周焯華在大陸境內成立資產管理公司，幫助賭客用資產換取賭博籌碼，並且幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付等。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。