數據看2022台灣旅遊產業（四）：觀察社群趨勢，討論度最高與關鍵字熱搜的是什麼？

文：LnData 麟數據科技

根據Google Trends搜尋趨勢，在過去12個月內，從今年5月疫情高峰期過後，旅遊搜尋趨勢就開始明顯復甦，直到暑假期間來到高峰；接著在九月中後，隨著國境解封消息釋出，旅遊搜尋又再度有復甦趨勢，尤其在「機票」的搜尋上更是明顯，反映民眾對於旅遊的信心與出國的期待。

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瀏覽網站與資訊來源

旅遊資訊主要參考來源：網路管道

民眾旅遊資訊參考來源，主要是「網路」（57.8%）內容，其次為「親朋好友的推薦或建議」（44.0%），排名第三的管道是「實體旅行社」（33.4%）。至於網路管道中，民眾則較常瀏覽「官方網站（如：觀光局網站／各景點網站）」或「旅行社網站／旅遊網站」。

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高收入族群，更會廣泛蒐集不同資訊來源

另外，我們發現在規劃旅遊行程時，高收入族群會更廣泛地從不同資訊來源收集旅遊相關資訊（平均會參考2.8個來源）。尤其是網路管道（+7.5%）、報章雜誌（+9.1%）、旅遊書籍（+12.7%%）等，其中網路管道中又以航空公司（+10.6%）、旅宿業者網站（+13.4%）、比價網站（+11.4%）等為主；而越低收入的族群則有越多參考影音網站（如：YouTube／bilibili）的趨勢。

女性網友黏著度高，貢獻近六成旅遊類文章瀏覽時數

觀察旅遊類內容網友組成，性別以男性網友居多（55.3%），但黏著度來說是女性網友較高，44.7%的女性旅遊類網友貢獻58.3%的整體類別瀏覽時間。以年齡段來看，35-44歲網友佔28.0%，為所有年齡層中比例最高者，但若是搭配上時間貢獻程度，45歲以上網友是相對在黏著度上表現較佳的族群。

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社群討論重點

2022台灣旅遊文字雲

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我們利用Ln{Social}社群輿情爬搜工具，觀察2022年3~11月的社群聲量，發現關於旅遊、旅行的討論非常旺，大致可分為六類型討論內容：景點／行程、旅遊目的（出發動機）、住宿、餐飲／美食／特產、優惠／促銷、疫情。

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1. 景點／行程求分享，特色體驗新潮流

相信你常常看到漂亮的風景、出遊照而心動吧？的確在景點選擇上，最多人在意的還是風景要漂亮、好拍。不過除此之外，今年「特色」也成為許多人討論的元素，顯示景點或行程能否提供消費者「獨特的體驗」，已成為重要的價值。在這點延伸上，許多期間限定的展覽、活動，或是特色旅遊季／節等也不乏熱度。

此外，旅遊也總是與文化、文青脫不了關係。這兩年有更多人注意與強調在地旅遊、深度旅遊等，來體驗台灣、海外不同地方的特色文化；藝術也是一樣，包含藝文展覽、藝術園區、藝術裝置、藝術村等等，也都紛紛被做為賣點吸引不同消費者。

值得一提的是，疫情之下，也有越來越多人強調適當出遊、接觸大自然，有益身體健康；或是到景點去時，選擇健康餐廳、選購有機的在地特產等。在這樣的風氣下，「療癒」也成為熱門旅遊關鍵字。

2. 我不工作啦！放假出去玩

旅遊的目的，不外乎是為了放鬆與充電，或是陪伴家人等重要的人。令人意外的是，非常多社群聲量都圍繞在「工作之餘」想要犒賞自己、充電一下，不禁讓人感慨經濟不景氣下，民眾普遍壓力大，也讓「紓壓」成為熱門旅遊關鍵字之一。

3. 讓美味點綴旅途，這五大必吃

美食仍然是旅遊的經典項目之一，觀察網友的討論與分享，大致可分成: 在地人推薦、必朝聖名店、好拍又好吃、必買伴手禮、超高cp值幾大項目；而細看美食種類的話，又以當地特產、日式料理、生猛海鮮為熱門選擇。而當飯店料理與下午茶依然是強檔選項時，夜市小吃的熱度則相對較低，反觀一些秘境餐廳、手做料理也有不少討論。

4. 住的舒服最重要，來點特色好炫耀

出來玩怎麼能沒地方住？除了官方推銷外，不少網紅與一般民眾都喜歡拍所謂的住宿開箱，分享某地住宿的「#xx住宿」也成為非常頻繁使用的標籤；至於住宿選擇上，民眾還是最在意舒適、裝潢、景觀幾點，以及是否有水域設施（泡湯、泡澡、泳池等），其次則為特色性（如日式建築、原民木屋、老宅翻新、特殊風格等）、便利性、促銷優惠與附設餐食等。

以社群聲量來看，飯店依然是民眾旅遊的首選，不過露營、民宿也都有一定擁支持聲量，尤其是隨著露營風氣日盛，更多露營選項的出現，也帶動社群聲量的成長。

5. 優惠促銷刺激旅遊買氣

選擇障礙？那就比價格吧！

隨著旅遊成本提升、民眾又想出去玩，cp值自然就成為考慮關鍵，因此相關促銷活動、抽獎、補助、旅展資訊等便成為吸引消費者觀看與分享的重點資訊。

6. 疫情仍存在，但人們已習慣

即使疫情仍然是旅遊主題的討論重點，但多半已是例行性地呼籲彼此，雖然仍有少數強調防疫旅館、防疫餐廳、防疫旅行等，但多數民眾已習慣與疫情共存，想避開人潮就會自行避開人潮、該戴口罩就戴口罩，已不太是影響旅遊選擇的因素。

數據看2022台灣旅遊產業（五）：如何改善痛點？看看易遊網與星宇航空做對了什麼

本文原發表於LnData 麟數據科技

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航