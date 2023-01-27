數據看2022台灣旅遊產業（四）：觀察社群趨勢，討論度最高與關鍵字熱搜的是什麼？
我們想讓你知道的是
台灣人旅遊資訊主要參考來源，目前仍然是網路管道，不過不同性別和收入族群的資訊來源仍有一些差異；再看看關於「旅遊」的文字雲，台灣人想到旅行時，都在討論些什麼呢？
- 數據看2022台灣旅遊產業（一）：疫情下國旅不但變熱，「頂端消費者」也越來越多
- 數據看2022台灣旅遊產業（二）：解封出國大復甦，各年齡族群最想去哪些地方？
- 數據看2022台灣旅遊產業（三）：細看旅遊受眾輪廓與行為，國內外行程預算抓多少？
根據Google Trends搜尋趨勢，在過去12個月內，從今年5月疫情高峰期過後，旅遊搜尋趨勢就開始明顯復甦，直到暑假期間來到高峰；接著在九月中後，隨著國境解封消息釋出，旅遊搜尋又再度有復甦趨勢，尤其在「機票」的搜尋上更是明顯，反映民眾對於旅遊的信心與出國的期待。
瀏覽網站與資訊來源
- 旅遊資訊主要參考來源：網路管道
民眾旅遊資訊參考來源，主要是「網路」（57.8%）內容，其次為「親朋好友的推薦或建議」（44.0%），排名第三的管道是「實體旅行社」（33.4%）。至於網路管道中，民眾則較常瀏覽「官方網站（如：觀光局網站／各景點網站）」或「旅行社網站／旅遊網站」。
- 高收入族群，更會廣泛蒐集不同資訊來源
另外，我們發現在規劃旅遊行程時，高收入族群會更廣泛地從不同資訊來源收集旅遊相關資訊（平均會參考2.8個來源）。尤其是網路管道（+7.5%）、報章雜誌（+9.1%）、旅遊書籍（+12.7%%）等，其中網路管道中又以航空公司（+10.6%）、旅宿業者網站（+13.4%）、比價網站（+11.4%）等為主；而越低收入的族群則有越多參考影音網站（如：YouTube／bilibili）的趨勢。
- 女性網友黏著度高，貢獻近六成旅遊類文章瀏覽時數
觀察旅遊類內容網友組成，性別以男性網友居多（55.3%），但黏著度來說是女性網友較高，44.7%的女性旅遊類網友貢獻58.3%的整體類別瀏覽時間。以年齡段來看，35-44歲網友佔28.0%，為所有年齡層中比例最高者，但若是搭配上時間貢獻程度，45歲以上網友是相對在黏著度上表現較佳的族群。
社群討論重點
- 2022台灣旅遊文字雲
我們利用Ln{Social}社群輿情爬搜工具，觀察2022年3~11月的社群聲量，發現關於旅遊、旅行的討論非常旺，大致可分為六類型討論內容：景點／行程、旅遊目的（出發動機）、住宿、餐飲／美食／特產、優惠／促銷、疫情。
1. 景點／行程求分享，特色體驗新潮流
相信你常常看到漂亮的風景、出遊照而心動吧？的確在景點選擇上，最多人在意的還是風景要漂亮、好拍。不過除此之外，今年「特色」也成為許多人討論的元素，顯示景點或行程能否提供消費者「獨特的體驗」，已成為重要的價值。在這點延伸上，許多期間限定的展覽、活動，或是特色旅遊季／節等也不乏熱度。
此外，旅遊也總是與文化、文青脫不了關係。這兩年有更多人注意與強調在地旅遊、深度旅遊等，來體驗台灣、海外不同地方的特色文化；藝術也是一樣，包含藝文展覽、藝術園區、藝術裝置、藝術村等等，也都紛紛被做為賣點吸引不同消費者。
值得一提的是，疫情之下，也有越來越多人強調適當出遊、接觸大自然，有益身體健康；或是到景點去時，選擇健康餐廳、選購有機的在地特產等。在這樣的風氣下，「療癒」也成為熱門旅遊關鍵字。
2. 我不工作啦！放假出去玩
旅遊的目的，不外乎是為了放鬆與充電，或是陪伴家人等重要的人。令人意外的是，非常多社群聲量都圍繞在「工作之餘」想要犒賞自己、充電一下，不禁讓人感慨經濟不景氣下，民眾普遍壓力大，也讓「紓壓」成為熱門旅遊關鍵字之一。
3. 讓美味點綴旅途，這五大必吃
美食仍然是旅遊的經典項目之一，觀察網友的討論與分享，大致可分成: 在地人推薦、必朝聖名店、好拍又好吃、必買伴手禮、超高cp值幾大項目；而細看美食種類的話，又以當地特產、日式料理、生猛海鮮為熱門選擇。而當飯店料理與下午茶依然是強檔選項時，夜市小吃的熱度則相對較低，反觀一些秘境餐廳、手做料理也有不少討論。
4. 住的舒服最重要，來點特色好炫耀
出來玩怎麼能沒地方住？除了官方推銷外，不少網紅與一般民眾都喜歡拍所謂的住宿開箱，分享某地住宿的「#xx住宿」也成為非常頻繁使用的標籤；至於住宿選擇上，民眾還是最在意舒適、裝潢、景觀幾點，以及是否有水域設施（泡湯、泡澡、泳池等），其次則為特色性（如日式建築、原民木屋、老宅翻新、特殊風格等）、便利性、促銷優惠與附設餐食等。
以社群聲量來看，飯店依然是民眾旅遊的首選，不過露營、民宿也都有一定擁支持聲量，尤其是隨著露營風氣日盛，更多露營選項的出現，也帶動社群聲量的成長。
5. 優惠促銷刺激旅遊買氣
選擇障礙？那就比價格吧！
隨著旅遊成本提升、民眾又想出去玩，cp值自然就成為考慮關鍵，因此相關促銷活動、抽獎、補助、旅展資訊等便成為吸引消費者觀看與分享的重點資訊。
6. 疫情仍存在，但人們已習慣
即使疫情仍然是旅遊主題的討論重點，但多半已是例行性地呼籲彼此，雖然仍有少數強調防疫旅館、防疫餐廳、防疫旅行等，但多數民眾已習慣與疫情共存，想避開人潮就會自行避開人潮、該戴口罩就戴口罩，已不太是影響旅遊選擇的因素。
- 數據看2022台灣旅遊產業（五）：如何改善痛點？看看易遊網與星宇航空做對了什麼
本文原發表於LnData 麟數據科技
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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