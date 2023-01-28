數據看2022台灣旅遊產業（五）：如何改善痛點？看看易遊網與星宇航空做對了什麼
我們想讓你知道的是
各家業者正積極擴增與找回疫情前的旅遊商品，希望增加選擇性與多樣性，此外台灣旅遊業者應持續在數位化、系統化、數據運用上精進，然而受訪業者們也強調，數位化並不是「有做數位行銷」就夠了......
- 數據看2022台灣旅遊產業（一）：疫情下國旅不但變熱，「頂端消費者」也越來越多
- 數據看2022台灣旅遊產業（二）：解封出國大復甦，各年齡族群最想去哪些地方？
- 數據看2022台灣旅遊產業（三）：細看旅遊受眾輪廓與行為，國內外行程預算抓多少？
- 數據看2022台灣旅遊產業（四）：觀察社群趨勢，討論度最高與關鍵字熱搜的是什麼？
談了這麼多數據，那究竟旅遊產業該如何實現真正的成長呢？
雖然旅遊市場復甦中，當前仍有一些旅遊產業發展痛點，還需時間與努力解決與改進。首先，因疫情導致旅遊、旅宿、航空等產業的人才與人力流失，尚需時間補足，以應對持續上漲的旅遊需求。
至於旅遊資源的部分，各家業者正積極擴增與找回疫情前的旅遊商品，包含不同航點、機型、票種、房源、行程等，希望增加選擇性與多樣性，甚至提供客製化的選項，以滿足需求量回升的國內市場，以及未來國際旅客。
旅遊商品差異化不足
不過，即使選項增加，國旅商品的同質性高仍是問題。對消費者來說，同類型的旅遊平台、飯店、交通其實都差不多，因此各家業者主要會採取「優惠戰」、「特色戰」兩種方式搶占市場。
例如易遊網便與台鐵合作，推出觀光列車環島之星系列行程。除了獨特外型外，內裝部分還有KTV、吧檯等車廂，提供不同的軟硬體服務。環島之星在全台停靠21站點，串聯300~500條行程，吸引不同喜好、目的地的消費者。
此外環島之星也與Hello Kitty等國際型IP合作，結果成效意外良好，成功經驗也促使在合約期滿後續找其他IP合作，在2023年便攜手迪士尼，預計將掀起另一波風潮。易遊網表示，未來除了國內旅客外，也希望藉由環島之星這樣特別且具識別性的商品，搭配深度的在地行程，吸引國外旅客。
旅遊產業亟需數位轉型
數位化不足也是台灣旅遊產業一大待解的題目，例如目前國人使用的訂房平台，不論國內外旅遊，往往仍以國外平台為主，國內雖然也有做的不錯的平台，但在資源與系統成熟度可能都還不如國外。
因此，包含訂房網站、旅遊平台、旅行社、航空公司在內，台灣旅遊業者應持續在數位化、系統化、數據運用上精進。受訪業者們也強調，數位化並不是有做數位行銷就是了，包含產品要讓消費者在線上就能很好的去搜尋、瀏覽與下訂，會員資料的數位化與管理、行銷與廣告的數據運用等都是重要課題。
品牌策略實務案例
- 易遊網：數位化到行動化，打造數位消費生態圈
國內最大旅遊平台之一的易遊網，以一條龍服務為特色。包含機票、訂房、相關票券等旅遊商品，乃至於客服與售後服務，都可以一站式滿足。
易遊網公關副理Kimberly表示，他們在疫情這兩年努力打好數位化的基礎，以提前因應未來需求。例如線上改票的自動化系統 — —傳統改票多是透過人工方式處理，一來一回往往需要好幾天才能解決。而透過線上自動化的系統，便可省下溝通人力與時間的浪費，對消費者、航空公司、平台都是多贏。
1. 數據驅動成功轉型
易遊網獨家揭密數據運用策略，第一部分是將數據整合在dashboard，幫助團隊進行行銷決策、商品布局規畫等；另一方面，則是利用消費者行為分析，進行交叉銷售與再行銷。
易遊網觀察到消費者通常不會同時購買交通與訂房，例如分析買了機票的消費者，多久之後可能會開始找訂房，以在適當的時候提供適當的優惠或促銷；此外，也會自定義不同標籤對消費者貼標，例如常去目的地、偏好的旅遊型態、都跟誰去等等，以設計個人化的推薦與體驗。
2. 行動消費已是不可逆的趨勢
而除了數位化之外，易遊網也特別強調行動消費的重要性，Kimberly認為許多台灣旅行社在發展行動消費上相對不足，因此藉由疫情期間積極推廣，易遊網的App已成功超過200萬下載；目前已有80%的商品是透過手機預訂，顯示持行動消費已是旅遊市場不可逆的趨勢。
至於如何快速增粉，Kimberly也大方分享行銷秘訣。主要藉由搭配折扣碼與KOL聯盟行銷，吸引消費者下載App並使用行動消費，在養成更多用戶同時、也不斷累積第一方數據、持續優化。
此外，為了提升用戶在App上的黏著度，易遊網整合支付系統、與銀行合作發行旅遊聯名卡，並同步串聯到App，「只要官網有，App就有」，以確保用戶體驗，希望打造旅遊產業的數位消費生態圈，以在疫情後拉攏到更多不同的客戶。
- 星宇航空：以獨特價值創造聲量，分群分眾精準提供個人化體驗
主推高端飛行的星宇航空，除了在2023年領先其他競爭者，在台灣市場推出頭等艙服務外，更希望能給國內外消費者一個全新的飛行體驗。
「我們希望在國與國間的移動這件事，消費者能想到星宇。」
星宇航空數位行銷長Chris表示，硬體的追求是每個人花錢都可以買到的，反而是軟體的體驗是星宇更想帶給消費者的。包含座艙的感覺設計、備品、飛機餐，都是經過特別挑選，希望把台灣的好東西給全世界的旅客。
因此星宇特別使用台灣在地品牌，例如咖啡是用台南的一街咖啡、蜷尾家的冰淇淋、台灣的胡同燒肉，希望以台灣在地航空公司的形象打入世界市場，以差異化產品吸引全球消費者。
1. 以差異化吸睛，社群造勢放大效果
星宇透過獨家創舉製造話題，Chris便驕傲地分享，現在大家都在搶喝星宇與台南酒吧Bar Home合作的七款特調調酒，分享到Instagram等社群平台；以及前陣子星宇航空為了慶祝Airbus機隊三機型A321neo、A330neo、A350–900全員到齊，特別以空對空攝影拍攝三機合體編隊的影片，更是吸引國內外航空迷爭相朝聖。
在話題發酵下，也吸引不少YouTuber或其他類型的KOL來搭星宇，做為他們影片或內容的亮點。觀察社群聲量，不論是曝光或是討論度，KOL還有底下觀眾留言的反應都還不錯，也促使星宇持續經營與KOL的合作。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）