《克里姆林宮的餐桌》：在史達林身邊做事就像每天走一趟鬼門關
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亞歷也總像以前那樣給她幫手。他們給孩子煮的東西都很簡單，跟當時史達林吃的沒什麼不同，比如史達林在五十五歲的生日宴上，給客人吃的就是酸菜湯和燉小牛肉。不過孔策沃裡的美味小吃就只能在孔策沃吃，亞歷在這方面可是個傑出的僕人，甚至連一罐醃漬品都不准孩子們帶去莫斯科。
文：維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）
隨著新經濟政策的結束，莉莉安娜與亞歷詩情畫意的生活也畫下了句點。
「豬養肥了就該宰。」小伊凡多年後如此描述政府對生意人的新政策。這政策的目的就是要讓私人企業的稅越繳越多。「企業家每繳完一筆稅，政府就會再加一筆，然後又是一筆，一直加到納稅人沒錢付為止，最後『耐普曼』只得啷噹下獄。」
莉莉安娜為了救亞歷，便把前任丈夫留下來的銀器、金錶和珠寶等紀念品，全賣給家族裡的人。然而這些到頭來全是枉然。一回亞歷付不出稅金，便進了大牢。不久前還是耐普曼的這些人全給判了重刑。當時還沒人曉得，這些人一旦入獄，很多都再也沒重獲自由。
莉莉安娜沒有坐以待斃，而是跑去找卡卡出主意。兩人一起去找喬治亞的共產領導菲利普．馬哈拉澤，馬哈拉澤則同意放了亞歷，但得有人頂替。史達林的母親立刻自告奮勇，馬哈拉澤雙手一攤：「我總不能逮捕史達林的母親。」不過他看兩人心意堅決，便同意讓亞歷的弟弟瓦西里（用喬治亞話說是瓦索）去頂替他坐牢。
亞歷出獄後沒有浪費時間，馬上動身前往莫斯科。他透過喬治亞的人脈（很可能是透過史達林的長子雅科夫．朱加什維利），找上了史達林。兩人在深夜談過話後，史達林不只下令免去他欠稅的刑責，還給了他一份只有史達林的親信才能做的工作——亞歷成了位於克里米亞的福羅斯鎮，黨中央委員會首座避暑別墅的總管。史達林也寫信給當時外高加索的共產黨領導拉夫連季．貝利亞，要他撤銷對亞歷的所有控訴。
從那之後，亞歷所報效的對象就變成了黨、國家及內務人民委員部，而具備生意頭腦和組織能力的他，也直接成為內務人民委員部裡的官員。
「我繼父用這種讓人跌破眼鏡的方式，以一名提弗里斯失敗的餐廳老闆之姿，突然攀上克里姆林宮的官場巔峰，進入史達林集團的核心。」小伊凡寫道。
只不過這顆甜滋滋的糖果裡卻包藏了一顆禍心，而這顆禍心的名字就叫貝利亞。
他喜歡親自折磨礙事的人，給他們抽指甲，讓手下當這些人的面強暴他們的妻子。
拉夫連季．貝利亞是歷史罕見的惡劣人物。他為史達林組織了各種清洗及槍決行動，更是古拉格集中營的策劃人。因他而死的人數以百萬計。
此人為達目的不擇手段，而這點從涅斯托爾．拉科巴的故事便可驗證。拉科巴是阿布哈茲的共產黨領導，也是史達林的多年好友，更是貝利亞一路走來的精神導師。不過在這名喬治亞人與史達林走近後，貝利亞便開始有計畫地破壞他的地位。貝利亞布局緩慢，但鍥而不捨，直到一九三六年，史達林才總算點頭讓他暗殺拉科巴。貝利亞親自找拉科巴共進晚餐，藉機給他餵毒，然後冷眼看著好友嚥下最後一口氣。之後他又親手刑求拉科巴的妻子，並殺害拉科巴一對正值青春期的子女。
貝利亞一旦認定誰是敵人，不殲滅對方絕不罷手。亞歷被貝利亞的機關判定有罪，卻成功逃過牢獄之災，甚至上達史達林天聽，成功扭轉命運這件事，被貝利亞視為是對他個人的侮辱。
亞歷也因此成了他的眼中釘。
很難說亞歷是不是從一開始就知道自己的對手是哪號人物，但他鐵定知道一份能與史達林如此貼近的工作，絕非尋常。
在史達林身邊做事就像每天走一趟鬼門關。
然而在打理克里米亞避暑別墅的這件事上，亞歷想必是做出了成績，因為黨在一年半後就把他召回莫斯科，指派給他新任務：管理史達林在當時莫斯科近郊的孔策沃剛蓋好的別墅，以及包含擠奶場、菜園和雞舍在內的附屬農莊。史達林大概想像列寧那樣，確保他的食物來源衛生可靠並且有警衛把關。
這間別墅是史達林在妻子自殺後開始興建，設計者是梅爾扎諾夫——史達林的別墅幾乎都由他規劃，不管是莫斯科郊外，還是克里米亞，又或者是阿布哈茲新阿豐那間都一樣。屋子裡固定配有一百五十名警衛，安裝了六條電話線。外圍種了七萬棵樹，面向路的那邊還堆了幾座假山好掩住別墅，加強保全。在孔策沃這一大片土地上還有幾間給僕人用的房子，亞歷與莉莉安娜就住在其中一間。
喪妻後的史達林情緒沮喪，在這裡尋求安全的庇護。別墅裡有座玫瑰花園，他喜歡親手照料，另外還有果園、檸檬樹、蘋果樹和梨樹，甚至種了幾排西瓜。
亞歷僱了一名叫梅特列韋利的喬治亞人到廚房工作。這人來自拉恰，是個專出名廚的地方。「亞歷給他的薪水是一般主廚能領到最高金額的兩倍，只有一個條件：手腳不能不乾淨。」小伊凡寫道。「亞歷跟我們解釋廚師通常會偷食材，若是主管本身不老實，底下的人就會依樣畫葫蘆。用這種方式救下來的食材錢要比雙倍的主廚薪水多多了。」
他還雇用了一名十八歲的姑娘伊斯托米娜。這姑娘不久前還在首都一家工廠工作，不知怎地被國安組織相中，挑來當史達林的管家。伊斯托米娜成了日益年邁的獨裁者身邊的重要人物，不光給他做飯，也成了他的情人。
莉莉安娜的孩子們也搬到莫斯科上大學，每個禮拜都會到孔策沃探望她和亞歷，一家子得以共處片刻，回憶提比里斯的黃金歲月。即便亞歷和莉莉安娜如今過著截然不同的生活，他們依舊深愛彼此。在孩子們來探望的日子，莉莉安娜總會給他們煎沙朗牛排，煮馬鈴薯，準備一大堆用玻璃罐裝的醃漬品，有醃香菇、酸黃瓜、番茄和喬治亞的醬汁「特克馬里」（以黃李所製）與「阿吉卡」（以番茄及甜椒所製）。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）