《克里姆林宮的餐桌》：在史達林身邊做事就像每天走一趟鬼門關

文：維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）

隨著新經濟政策的結束，莉莉安娜與亞歷詩情畫意的生活也畫下了句點。

「豬養肥了就該宰。」小伊凡多年後如此描述政府對生意人的新政策。這政策的目的就是要讓私人企業的稅越繳越多。「企業家每繳完一筆稅，政府就會再加一筆，然後又是一筆，一直加到納稅人沒錢付為止，最後『耐普曼』只得啷噹下獄。」

莉莉安娜為了救亞歷，便把前任丈夫留下來的銀器、金錶和珠寶等紀念品，全賣給家族裡的人。然而這些到頭來全是枉然。一回亞歷付不出稅金，便進了大牢。不久前還是耐普曼的這些人全給判了重刑。當時還沒人曉得，這些人一旦入獄，很多都再也沒重獲自由。

莉莉安娜沒有坐以待斃，而是跑去找卡卡出主意。兩人一起去找喬治亞的共產領導菲利普．馬哈拉澤，馬哈拉澤則同意放了亞歷，但得有人頂替。史達林的母親立刻自告奮勇，馬哈拉澤雙手一攤：「我總不能逮捕史達林的母親。」不過他看兩人心意堅決，便同意讓亞歷的弟弟瓦西里（用喬治亞話說是瓦索）去頂替他坐牢。

亞歷出獄後沒有浪費時間，馬上動身前往莫斯科。他透過喬治亞的人脈（很可能是透過史達林的長子雅科夫．朱加什維利），找上了史達林。兩人在深夜談過話後，史達林不只下令免去他欠稅的刑責，還給了他一份只有史達林的親信才能做的工作——亞歷成了位於克里米亞的福羅斯鎮，黨中央委員會首座避暑別墅的總管。史達林也寫信給當時外高加索的共產黨領導拉夫連季．貝利亞，要他撤銷對亞歷的所有控訴。

從那之後，亞歷所報效的對象就變成了黨、國家及內務人民委員部，而具備生意頭腦和組織能力的他，也直接成為內務人民委員部裡的官員。

「我繼父用這種讓人跌破眼鏡的方式，以一名提弗里斯失敗的餐廳老闆之姿，突然攀上克里姆林宮的官場巔峰，進入史達林集團的核心。」小伊凡寫道。

只不過這顆甜滋滋的糖果裡卻包藏了一顆禍心，而這顆禍心的名字就叫貝利亞。

他喜歡親自折磨礙事的人，給他們抽指甲，讓手下當這些人的面強暴他們的妻子。

拉夫連季．貝利亞是歷史罕見的惡劣人物。他為史達林組織了各種清洗及槍決行動，更是古拉格集中營的策劃人。因他而死的人數以百萬計。

此人為達目的不擇手段，而這點從涅斯托爾．拉科巴的故事便可驗證。拉科巴是阿布哈茲的共產黨領導，也是史達林的多年好友，更是貝利亞一路走來的精神導師。不過在這名喬治亞人與史達林走近後，貝利亞便開始有計畫地破壞他的地位。貝利亞布局緩慢，但鍥而不捨，直到一九三六年，史達林才總算點頭讓他暗殺拉科巴。貝利亞親自找拉科巴共進晚餐，藉機給他餵毒，然後冷眼看著好友嚥下最後一口氣。之後他又親手刑求拉科巴的妻子，並殺害拉科巴一對正值青春期的子女。

貝利亞一旦認定誰是敵人，不殲滅對方絕不罷手。亞歷被貝利亞的機關判定有罪，卻成功逃過牢獄之災，甚至上達史達林天聽，成功扭轉命運這件事，被貝利亞視為是對他個人的侮辱。

亞歷也因此成了他的眼中釘。

很難說亞歷是不是從一開始就知道自己的對手是哪號人物，但他鐵定知道一份能與史達林如此貼近的工作，絕非尋常。

在史達林身邊做事就像每天走一趟鬼門關。

然而在打理克里米亞避暑別墅的這件事上，亞歷想必是做出了成績，因為黨在一年半後就把他召回莫斯科，指派給他新任務：管理史達林在當時莫斯科近郊的孔策沃剛蓋好的別墅，以及包含擠奶場、菜園和雞舍在內的附屬農莊。史達林大概想像列寧那樣，確保他的食物來源衛生可靠並且有警衛把關。

這間別墅是史達林在妻子自殺後開始興建，設計者是梅爾扎諾夫——史達林的別墅幾乎都由他規劃，不管是莫斯科郊外，還是克里米亞，又或者是阿布哈茲新阿豐那間都一樣。屋子裡固定配有一百五十名警衛，安裝了六條電話線。外圍種了七萬棵樹，面向路的那邊還堆了幾座假山好掩住別墅，加強保全。在孔策沃這一大片土地上還有幾間給僕人用的房子，亞歷與莉莉安娜就住在其中一間。

喪妻後的史達林情緒沮喪，在這裡尋求安全的庇護。別墅裡有座玫瑰花園，他喜歡親手照料，另外還有果園、檸檬樹、蘋果樹和梨樹，甚至種了幾排西瓜。

亞歷僱了一名叫梅特列韋利的喬治亞人到廚房工作。這人來自拉恰，是個專出名廚的地方。「亞歷給他的薪水是一般主廚能領到最高金額的兩倍，只有一個條件：手腳不能不乾淨。」小伊凡寫道。「亞歷跟我們解釋廚師通常會偷食材，若是主管本身不老實，底下的人就會依樣畫葫蘆。用這種方式救下來的食材錢要比雙倍的主廚薪水多多了。」

他還雇用了一名十八歲的姑娘伊斯托米娜。這姑娘不久前還在首都一家工廠工作，不知怎地被國安組織相中，挑來當史達林的管家。伊斯托米娜成了日益年邁的獨裁者身邊的重要人物，不光給他做飯，也成了他的情人。

莉莉安娜的孩子們也搬到莫斯科上大學，每個禮拜都會到孔策沃探望她和亞歷，一家子得以共處片刻，回憶提比里斯的黃金歲月。即便亞歷和莉莉安娜如今過著截然不同的生活，他們依舊深愛彼此。在孩子們來探望的日子，莉莉安娜總會給他們煎沙朗牛排，煮馬鈴薯，準備一大堆用玻璃罐裝的醃漬品，有醃香菇、酸黃瓜、番茄和喬治亞的醬汁「特克馬里」（以黃李所製）與「阿吉卡」（以番茄及甜椒所製）。