TNL+ 2023/01/22,
中國

孤獨世紀：人機相依時代不遠矣

孤獨世紀：人機相依時代不遠矣
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中國公布2022年人口數據，邁進人口負增長時代。這比中國官方預測的時間提前9年。這意味中國社會將走向孤獨世代——大量單身、沒有孩子的公民、越來越多的離婚人口以及越來越多被遷居城市親人遺棄的農村老人，面臨身心疲憊且孤獨的命運。

文：TaJ

中國17日公布2022年人口數據，一個月前已有人口專家、分析師鋪天蓋地預測2022年是中國歷史的拐點，人口見頂，邁進人口負增長時代。這比中國官方預測的時間提前9年。基金經理認為，這意味中國社會將走向孤獨世代——大量單身、沒有孩子的公民、越來越多的離婚人口以及越來越多被遷居城市親人遺棄的農村老人，面臨身心疲憊且孤獨的命運。

中國國家統計局公布，2022年中國有956萬人出生，1041萬人死亡，去年年末總人口14.1175億，比2021年年末減少85萬。2022年的956萬出生人口，相比2019年（即疫情前）的1465萬人，少了500多萬（即大半個香港的人口），反映下降趨勢相當顯著。這是自1961年大飢荒以來首次官方數字出現負增長，套用大陸用語，人口紅利已經不再。同時，2022年經濟增長只有3%，是40年來第二差（2020年為2.2%），惟已稍勝市場預期。

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中共在2016年取消一孩政策，近年更祭出三孩政策，鼓勵生育，但世界已經改變，人民思想也已改變；地球變得更危險，經濟前景以至個人前途都很不明朗，年輕人失業率高企，再加上三年疫情的折磨，有多少人會覺得前途一片光明，生命充滿希望？是以即使政府不斷鼓吹、利誘，近年中國女性的平均生育率還是持續下降，2017年是1.7，2020是1.3，2021年跌至約1.1，比日本（1.3）更低。

這一代人，不少只求躺平獨善其身，成功發達不再是他們的夢想（也許是好事），連婚都不想結了，何來有力來養孩子?2019年中國結婚登記宗數跌破1000萬對，2020年跌破900萬對，2021年更只有763.6萬對，創下了1986年有紀錄以來以來的新低。選擇獨居當「一人戶」成了潮流，2020年，中國共有家庭户超過4.9億戶，其中一人戶超過1.25億，佔比超過25%。

當然，官方會指，適婚人口下降是導致結婚率下跌的最主要原因，而我們都知道，適婚人口總數下降，都是拜行了36年的計劃生育政策所賜。

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再看人口結構，16至59歲的勞動人口由2021年的8.822億，減至2022年的8.7556億，佔全國人口比重62%，相比2020年是63.35%，較2010年的74.53%更是大幅下降。老年人口持續增加，60歲及以上人口2.8億人，佔全國人口19.8%。65歲及以上的，2020年是逾1.9億人，2021年2億，去年為2億零900多萬人，佔全國人口比重14.9%。

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