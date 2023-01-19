兩大電信合併案通過，新三雄時代肉搏戰可能開打，對消費者權益潛藏3大隱憂
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市場走向新三雄時代，對消費者權益恐藏著3大隱憂。業界人士認為，電信產業過去有「499之亂」的前車之鑑，未來三大業者在發動價格戰前，都會相對保守與收斂，「消費者若只把低價視為產業競爭與否的標準，恐怕會大失所望」。
2大電信合併案通過，新三雄時代肉搏戰可能開打
（中央社）國家通訊傳播委員會（NCC）通過台灣大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信兩大申請案後，電信業朝整合邁進，但「台台併」傳出生變，牽動3大業者的「近身肉搏戰」是否開打，而電信新三雄各擁強項，未來競爭也不會侷限電信領域。
NCC昨（18）日正式拍板2大電信合併案「台台併」、「遠亞併」通過，意味國內電信產業朝整合邁進一步，儘管目前傳出「台台併」生變，但電信產業終歸是資本密集的戰場，小業者退場後，5大電信勢必重回「三強鼎立」局面，應證天下「分久必合」的道理。
以用戶規模而言，截至2022年11月止，中華電信總用戶數為1100萬戶，台灣大則有717.9萬戶、台灣之星268.2萬戶，若合併後，「新台灣大」用戶將衝上986.1萬戶；遠傳有713.4萬戶，合計亞太電信的208萬戶，合併後的「新遠傳」將達921.4萬戶的水準；三方市占率依序約是36％、33％、31％，用戶數其實都在千萬附近，實力伯仲之間；若台灣大決議不合併台灣之星，和遠傳與中華電將有至少200萬戶的差距。
5G開台大約2年半，電信業者努力吸引用戶升級5G，對平均每戶貢獻金額（ARPU）起到拉抬作用。若比較5G用戶規模，中華電5G用戶數為239.2萬戶，5G用戶成長快速的遠傳也有173.3萬戶，高於台灣大的146.8萬戶，而台灣之星則有67.5萬5G用戶，也與敬陪末座的亞太電27.9萬戶拉開距離；換言之，兩樁合併案拍板後，電信新三雄的5G用戶數均在200萬之上，實力也頗為接近。
電信業重視的ARPU方面，截至去年第3季，遠傳電信以新台幣489.3元居冠，中華電以488元緊追在後，高於台灣大的444.9元，台灣之星則以331.9元贏過亞太電信的305.9元。
至於電信新三雄的營收比較，中華電穩坐龍頭寶座，各大事業體挹注下，2022年營收達2167.4億元，高於台灣大的1722.1億元，且台灣大有超過半數來自電商貢獻，合計台灣之星逾121億元的營收，有將近1850億元的水準；遠傳2022年營收達891.51億元，與亞太電的129.3億元合計，年營收也有超過1020億元的規模。
中華電信2022年以每股賺4.71元的成績創下4年新高，並贏過台灣大每股賺3.91元與遠傳每股賺2.95元，蟬聯電信業全年每股獲利王。
值得注意的是，電信產業近年積極轉型，克服傳統電信紅利不再的變局，新三雄各有所長。中華電不只在行動、固網本業規模稱霸市場，ICT（資通訊）實力也相當強勁、企客和國際業務更遠遠高於對手。中華電信就表示，積極開發5G智慧應用，已打造100多個垂直場域，營收規模是對手的10倍，目標在5G智慧應用至少要拿三分之二的市占率。
台灣大哥大除了5G、家用寬頻之外，還有小金雞momo電商加持，不只來自電商營收占比過半，今年電商資本支出也首度超越電信本業，用於建設物流中心，有助於進一步強化電商引擎。
台灣大也擅長遊戲、影視、新創等領域，並瞄準東南亞地區布局，放眼成為區域級科技電信集團。
遠傳電信的體質「精壯」，算是最「純」的行動網路服務公司，行動服務營收已連續38個月超車台灣大，近來獲利成長率也稱霸業界，2022全年稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）年增率以9.3％居冠，贏過台灣大的3.8％、中華電的3.5％；雲端、物聯網、ICT、電商業務挹注的新經濟服務成長動能也是亮點，營收占比逐年提升至19.4％。
NCC通過兩大電信合併案後，後續還有公平會待審，以及亞太電信申請下市得通過金管會及證交所等程序，業者預估合併基準日最快也要在今年第3季，待遠亞併、台台併完成網路及服務整合，提升網路效益後，才可望看到整體合併效益對獲利的貢獻。
2大電信合併案通過有什麼影響？盤點網速、資費3隱憂
（中央社）NCC拍板兩大電信合併案通過，但消費者權益潛藏3大隱憂，第一，審查過渡期小業者客訴量大增；第二，繳回超標頻寬恐有網速變慢疑慮；第三，市場競爭是否轉弱，也讓消費者憂心。
NCC昨天正式拍板兩大電信合併案「台台併」、「遠亞併」通過，國內電信產業走向整合，預料從3G時代存續至今的5大電信，將再次重回「三強鼎立」局面。
探究背後原因，電信是重資本的產業，頻譜資源左右行動網路品質的優劣，而國內市場小卻有5家業者，造成頻譜標金動輒飆上新台幣千億元天價，後續還有網路建設與設備攤提等沉重負擔，用戶數規模只有200多萬的台灣之星、亞太電信不堪負荷、這8、9年來合計累積虧損超過800億元，只能尋求合併，黯然退出市場。
而市場走向新三雄時代，對消費者權益恐藏著3大隱憂：第一，主管機關審查期長，小業者用戶權益恐受損；第二，NCC要求業者繳回超標頻譜，期間是否影響用戶網速；第三，少了破壞價格的小業者，市場競爭強度是否因此大幅削弱。
首先，兩宗電信合併案審查時間大約近一年，後續還有公平會、證期局等關卡待推進，在「妾身未明」的情況下，台灣之星、亞太電信管理階層都坦言「很難做決策」，營運負擔也越來越重，自然難以高標準維護網路通訊品質，是否影響消費者權益，從數據「可見一斑」。
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
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轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
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pCloud 農曆新年優惠方案：
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2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
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趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。