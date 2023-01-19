兩大電信合併案通過，新三雄時代肉搏戰可能開打，對消費者權益潛藏3大隱憂

2大電信合併案通過，新三雄時代肉搏戰可能開打

（中央社）國家通訊傳播委員會（NCC）通過台灣大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信兩大申請案後，電信業朝整合邁進，但「台台併」傳出生變，牽動3大業者的「近身肉搏戰」是否開打，而電信新三雄各擁強項，未來競爭也不會侷限電信領域。

NCC昨（18）日正式拍板2大電信合併案「台台併」、「遠亞併」通過，意味國內電信產業朝整合邁進一步，儘管目前傳出「台台併」生變，但電信產業終歸是資本密集的戰場，小業者退場後，5大電信勢必重回「三強鼎立」局面，應證天下「分久必合」的道理。

以用戶規模而言，截至2022年11月止，中華電信總用戶數為1100萬戶，台灣大則有717.9萬戶、台灣之星268.2萬戶，若合併後，「新台灣大」用戶將衝上986.1萬戶；遠傳有713.4萬戶，合計亞太電信的208萬戶，合併後的「新遠傳」將達921.4萬戶的水準；三方市占率依序約是36％、33％、31％，用戶數其實都在千萬附近，實力伯仲之間；若台灣大決議不合併台灣之星，和遠傳與中華電將有至少200萬戶的差距。

5G開台大約2年半，電信業者努力吸引用戶升級5G，對平均每戶貢獻金額（ARPU）起到拉抬作用。若比較5G用戶規模，中華電5G用戶數為239.2萬戶，5G用戶成長快速的遠傳也有173.3萬戶，高於台灣大的146.8萬戶，而台灣之星則有67.5萬5G用戶，也與敬陪末座的亞太電27.9萬戶拉開距離；換言之，兩樁合併案拍板後，電信新三雄的5G用戶數均在200萬之上，實力也頗為接近。

電信業重視的ARPU方面，截至去年第3季，遠傳電信以新台幣489.3元居冠，中華電以488元緊追在後，高於台灣大的444.9元，台灣之星則以331.9元贏過亞太電信的305.9元。

至於電信新三雄的營收比較，中華電穩坐龍頭寶座，各大事業體挹注下，2022年營收達2167.4億元，高於台灣大的1722.1億元，且台灣大有超過半數來自電商貢獻，合計台灣之星逾121億元的營收，有將近1850億元的水準；遠傳2022年營收達891.51億元，與亞太電的129.3億元合計，年營收也有超過1020億元的規模。

中華電信2022年以每股賺4.71元的成績創下4年新高，並贏過台灣大每股賺3.91元與遠傳每股賺2.95元，蟬聯電信業全年每股獲利王。

值得注意的是，電信產業近年積極轉型，克服傳統電信紅利不再的變局，新三雄各有所長。中華電不只在行動、固網本業規模稱霸市場，ICT（資通訊）實力也相當強勁、企客和國際業務更遠遠高於對手。中華電信就表示，積極開發5G智慧應用，已打造100多個垂直場域，營收規模是對手的10倍，目標在5G智慧應用至少要拿三分之二的市占率。

台灣大哥大除了5G、家用寬頻之外，還有小金雞momo電商加持，不只來自電商營收占比過半，今年電商資本支出也首度超越電信本業，用於建設物流中心，有助於進一步強化電商引擎。

台灣大也擅長遊戲、影視、新創等領域，並瞄準東南亞地區布局，放眼成為區域級科技電信集團。

遠傳電信的體質「精壯」，算是最「純」的行動網路服務公司，行動服務營收已連續38個月超車台灣大，近來獲利成長率也稱霸業界，2022全年稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）年增率以9.3％居冠，贏過台灣大的3.8％、中華電的3.5％；雲端、物聯網、ICT、電商業務挹注的新經濟服務成長動能也是亮點，營收占比逐年提升至19.4％。

NCC通過兩大電信合併案後，後續還有公平會待審，以及亞太電信申請下市得通過金管會及證交所等程序，業者預估合併基準日最快也要在今年第3季，待遠亞併、台台併完成網路及服務整合，提升網路效益後，才可望看到整體合併效益對獲利的貢獻。

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2大電信合併案通過有什麼影響？盤點網速、資費3隱憂

（中央社）NCC拍板兩大電信合併案通過，但消費者權益潛藏3大隱憂，第一，審查過渡期小業者客訴量大增；第二，繳回超標頻寬恐有網速變慢疑慮；第三，市場競爭是否轉弱，也讓消費者憂心。

NCC昨天正式拍板兩大電信合併案「台台併」、「遠亞併」通過，國內電信產業走向整合，預料從3G時代存續至今的5大電信，將再次重回「三強鼎立」局面。

探究背後原因，電信是重資本的產業，頻譜資源左右行動網路品質的優劣，而國內市場小卻有5家業者，造成頻譜標金動輒飆上新台幣千億元天價，後續還有網路建設與設備攤提等沉重負擔，用戶數規模只有200多萬的台灣之星、亞太電信不堪負荷、這8、9年來合計累積虧損超過800億元，只能尋求合併，黯然退出市場。

而市場走向新三雄時代，對消費者權益恐藏著3大隱憂：第一，主管機關審查期長，小業者用戶權益恐受損；第二，NCC要求業者繳回超標頻譜，期間是否影響用戶網速；第三，少了破壞價格的小業者，市場競爭強度是否因此大幅削弱。

首先，兩宗電信合併案審查時間大約近一年，後續還有公平會、證期局等關卡待推進，在「妾身未明」的情況下，台灣之星、亞太電信管理階層都坦言「很難做決策」，營運負擔也越來越重，自然難以高標準維護網路通訊品質，是否影響消費者權益，從數據「可見一斑」。