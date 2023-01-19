2023/01/19,
軍事

美前艦長示警：海戰中規模較大的艦隊總是贏家，中國海軍的數量優勢很可能導致美國敗北

美前艦長示警：海戰中規模較大的艦隊總是贏家，中國海軍的數量優勢很可能導致美國敗北
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根據美國國防部去年11月發布的「2022年中國軍力報告」，中國人民解放軍海軍的艦隊規模早已在2020年超越美國海軍，中國目前擁有約340艘軍艦，料將在未來2年增至400艘。美國海軍去年夏天發布的「2022年領航計畫」顯示，美國海軍麾下的軍艦不到300艘，即便目標在2045年達到350艘載人艦艇，仍將遠遠落後中國。

（中央社）隨著中國持續壯大其全球規模最龐大的海軍艦隊，美國海軍戰爭學院教授坦格雷迪（Sam Tangredi）向美國軍事規畫人員發出警告，「海戰中規模較龐大的艦隊，幾乎都會是獲勝的一方」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，坦格雷迪在《美海軍研究學報》（U.S. Naval Institute Proceedings）1月號雜誌發表的研究中說，若能從歷史中汲取任何教訓，中國海軍的數量優勢很可能導致美國海軍在戰爭中敗北。

美國海軍戰爭學院（NWC）的「未來戰爭研究」計畫負責人、美國海軍前艦長坦格雷迪說，從西元前500年的希波戰爭到近年的冷戰衝突，28場海戰中，僅有3場是靠著較卓越的技術擊敗為數較龐大的艦隊。

坦格雷迪認為，大部分戰爭都由數量占優勢的一方獲勝，當雙方實力相當，較優越的戰略或領導人才能影響勝負分野。

他以1800年代初期的拿破崙戰爭為例，法國軍艦在船舶設計和建造技術方面皆更勝一籌，但英國皇家海軍最終卻憑藉為數更多的船艦，成功阻撓拿破崙橫渡英吉利海峽。

CNN說，五角大廈領導階層認定中國對美軍構成「步步進逼的威脅」（pacing threat），然而，單就艦隊規模而言，美軍已跟不上中國海軍成長的步伐。

根據美國國防部去年11月發布的「2022年中國軍力報告」，中國人民解放軍海軍（PLAN）的艦隊規模早已在2020年超越美國海軍，中國目前擁有約340艘軍艦。報告還說，中國艦隊規模料將在未來2年增至400艘。

美國海軍去年夏天發布的「2022年領航計畫」顯示，美國海軍麾下的軍艦不到300艘，即便目標在2045年達到350艘載人艦艇，仍將遠遠落後中國。

因此，美軍高層希望藉由技術提升競爭力，領航計畫也提到，「世界正走向一個新型態戰爭的時代，技術、概念、合作夥伴和系統整合將是致勝關鍵，而非僅僅取決於艦隊規模大小」。

坦格雷迪寫道，以第二次世界大戰的太平洋戰場為例，最初日本皇軍技術優於美軍，但美國靠著整體工業實力，加上美軍艦隊規模，尤其是後勤和兩棲艦，最後還是戰勝了日軍。

英國倫敦國王學院（King's College）東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）盛讚坦格雷迪的研究。他說，坦格雷迪的研究以非常棒的方式反駁了數量龐大在海戰中無關緊要的愚蠢假設。

近來，許多人擔心美國無法在向烏克蘭提供武器的同時，確保美國武器保持在足夠數量。

美國海軍艦隊司令部司令柯德爾上將（Daryl Lane Caudle）上週要求美國國防工業必須加足馬力生產。

柯德爾在華府一場研討會上表示：「足夠的武器對獲勝至關重要。」「美國正同時與競爭對手、潛在的競爭對手作戰，這是我們從未面臨的情況」。

柯德爾的上司、美國海軍軍令部長吉爾迪上將（Michael Gilday）上週也點出美國在潛在太平洋衝突中所面臨的數量困境。吉爾迪說：「就飛彈數量而言，美國海軍無法與中國抗衡。」

鑒於美國海軍在飛彈和軍艦數量上皆無法與中國匹敵，坦格雷迪質疑美軍將如何取得優勢。

他說：「美國領導階層必須捫心自問，在沒有數量優勢的情況下，美軍願下多少賭注在技術優勢上？我不是說規模較小、技術先進的艦隊永遠無法擊敗較大規模的艦隊；我只是說，鑒於過去2500多年以來僅有3個零星案例，美軍的勝算相對低。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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