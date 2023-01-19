TNL+ 2023/01/19,
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英國「撒旦教」信徒遽增：為何年輕世代拋下基督教信仰，轉而崇拜外界認定的「魔鬼」？

英國「撒旦教」信徒遽增：為何年輕世代拋下基督教信仰，轉而崇拜外界認定的「魔鬼」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在撒旦教的規範中，並不存在外界認為的恐怖儀式、處女獻祭、血腥殺戮，也不會崇拜魔鬼、創造損人的魔法。相反地，撒旦教希望教徒以理性思考的方式，省思傳統宗教可能存在的「過時」、「武斷」教條，為沉悶的傳統教義提供「替代方案」。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

在基督教信仰中，撒旦通常被視為魔鬼的化身、惡念的代表，古往今來的基督教文學、影視作品裡，亦多將撒旦描繪成誘人犯罪的邪惡表徵。然而在當今社會，不僅有人以「撒旦」作為信仰基礎，更有大批以年輕世代為主的群眾，欲脫離「古板」的傳統信仰，轉而支持「魔鬼」宗教。

現年32歲的利奧波德（Chaplain Leopold）為「全球撒旦教團」（Global Order of Satan）英國分會負責人及牧師，他表示在過去5年中，英國撒旦教團的信徒人數已驟升200％。

「我覺得現在可以給予自己一些掌聲，因為我們已經完成『在地獄的工作』，我們成功減少了英國基督徒的數量。」利奧波德如此表示。

事實上，利奧波德的說法並非無憑無據，英國國家統計局（ONS）最新公布的人口普查報告顯示，英格蘭及威爾斯地區自認是基督徒的人數，從2011年的3330萬人，銳減至2021年的2750萬人，等同直接下跌了13.1％，這也是英格蘭及威爾斯進行人口普查以來，首次出現基督徒人數低於當地人口的半數。

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）對此採訪了包含全球撒旦教團在內的許多撒旦教（Satanism）教會，其內部的負責人與成員多表示，越是深入理解撒旦教，就越難回到過去宣稱自己是基督徒的日子。

撒旦教是無惡不作的邪教嗎？

利奧波德向《每日電訊報》解釋，在撒旦教的規範中，並不存在外界認為的恐怖儀式、處女獻祭、血腥殺戮，也不會崇拜魔鬼、創造損人的魔法。相反地，撒旦教希望教徒以理性思考的方式，省思傳統宗教可能存在的「過時」、「武斷」教條，為沉悶的傳統教義提供「替代方案」。

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