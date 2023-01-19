兩大電信合併案過關，NCC盼發揮5大效益：合併附款須繳回或轉讓超標頻寬，台灣大稱「窒礙難行」
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NCC昨（18）日審議通過台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信案申請案，提出多項附款，盼發揮5大效益。並要求業者針對超標頻寬限期改正，「台台併」傳出破局風聲，但業界高層剖析，破局機率很低，背後其實藏著台灣大向NCC表達不滿、向台灣之星重新議價的兩大盤算。
兩大電信合併案過關，NCC盼發揮5大效益
（中央社）國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日審議通過台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信案申請案，提出多項附款，盼發揮5大效益，包含提升人口涵蓋率、優化服務、保障用戶權益、提供多元資費照顧弱勢族群、引入新業者促進競爭等。
NCC昨天審查通過兩大電信合併案，台台併共有20項附款及6項行政指導，遠亞併則有19項附款及6項行政指導事項。
NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，電信產業演進迅速，5G技術對資本需求高，國際間電信事業也陸續有合作或是合併整合頻譜資源的狀況，NCC依照電信管理法第26條規定，考量資源合理分配、產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭以及國家安全等因素進行審查，對2案分別附加附款予以核准。
翁柏宗表示，希望透過整併案可以發揮5大綜合效益，第一，要求業者一定要做到提升人口涵蓋率，讓通訊品質有感覺，要求兩家業者合併後到2027年的4G人口涵蓋率達99％、5G人口涵蓋率達98％，偏遠地區則要達到逾95％。
第二，存續公司可部署頻寬增加，將持續投入網路建設，優化服務品質，兩家業者也承諾未來5年會投入新台幣600多億元在網路建設；第三，遠傳、台灣大分別對於亞太電信、台灣之星用戶的契約要概括承受，確保用戶有保障，台灣之星、亞太電信既有476萬戶權益不受影響。
第四，提供多元資費，為照顧弱勢族群，針對身心障礙族群、低及中低收入族群、學生族群及65歲以上銀髮族群等不同族群，要求遠傳跟台灣大確保不同用戶類型，都能有不同的多樣化資費方案。
第五，要引入虛擬行動網路服務經營者（Mobile virtual networkoperator，MVNO），讓市場有競爭。要求業者在跟其他電信事業合作時，有「三應」及「三不」，包括批發服務及計價方式要多元化，不能給業者穿小鞋，不得有不合理的流量管理差別待遇，不得限制其他電信事業的行銷、費率規劃與銷售方式等。
翁柏宗表示，兩家業者合併後也結合智慧節能系統，預估整併後每年將可節省1.6億度電，相當於205座大安森林公園減碳效果。
翁柏宗指出，這次提出合併案的遠傳與台灣大哥大，業者都有提出營運計畫，在NCC處分送達後5年內，每年7月1日前都會檢視附款執行狀況與年度規劃。
NCC也會持續行政指導遠傳跟台灣大，落實合併計畫中對於社會公益項目的投入，履行跟消滅公司勞方代表簽署的員工安置計畫，以及繼受消滅公司與各加盟店的有效合約，以維護用戶的方便性。
NCC保障476萬戶權益，遠傳台灣大承諾5年投資逾600億
（中央社）NCC昨天通過台灣大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信申請案，確保台星、亞太476萬戶權益不受影響，也要求業者持續提升人口涵蓋率，業者也承諾未來5年資本支出預計達新台幣600多億元。
NCC昨天通過兩大電信合併案。NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，台台併共有20項附款及6項行政指導，遠亞併以附加19項附款及6項行政指導事項通過合併，兩案更在1年內審議完畢。至於頻寬超標議題，NCC感謝數位部去（2022）年12月、今年1月共3次研商，做出2024年6月30日前改正頻寬超標決議。
翁柏宗表示，有要求遠傳跟台灣大2027年前持續建設提升人口涵蓋率，包括4G涵蓋率達99％、5G涵蓋率達98％、偏遠地區達95％，業者也承諾投入4G及5G基礎建設，未來5年資本支出預計達600多億元。NCC也希望引入虛擬行動網路服務經營者（Mobile virtual networkoperator，MVNO），提升市場競爭。
外界關注消費者權益議題，NCC官員表示，遠傳跟台灣大後續要概括承受現有台灣之星跟亞太電信的476萬用戶契約，並提供無差別服務，現有用戶權益不受影響。
NCC官員表示，針對4家業者（台灣大、遠傳、亞太、台灣之星）既有用戶，現有合約方案都可以到2024年12月31日，民眾若有需要可以跟業者說明。另外，台灣大也要對台灣之星終生契約概括承受。
舉例來說，台灣之星獨有的4G終生吃到飽合約，台灣大必需承諾保障合約到2033年4G執照到期，也就是10年保障期。
NCC官員說明，為了照顧用戶權益、關懷弱勢族群，針對身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生等族群，在合併基準日後提供至少5年優惠資費方案，共11種方案；針對學生與銀髮族群，在合併基準日後提供至少2年優惠資費方案，共15種方案；一般用戶，也要求提供多元資費方案，超過45種方案以上。
翁柏宗表示，業者可能想的是經濟規模，但NCC在意的是產業發展跟消費者權益，競爭不是單純看競爭者數量，也要考量整體市場環境。
至於合併案通過後，台灣之星、亞太電信的用戶有沒有需要換SIM卡，NCC官員說明，目前技術應該短期可以不用換SIM卡，業者整併好之後，後續基地台可以同時發兩個代號給用戶，用戶服務可以繼續存在，等到網路後面核網處理好，或是用戶契約到期的時候再換SIM卡就可以。
合併網路效益何時可以感受到，官員表示，上市公司多數都會希望儘快完成程序，後續還要經過公平會、證期局，也牽涉經濟部要進行新公司登記，才算完成程序。業者網路整併會逐漸完成，後續就會感受到整併帶來的效益。
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