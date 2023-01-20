美國華裔工程師經濟間諜案，讓美中在科技領域的針鋒相對再次展現在人們面前
我們想讓你知道的是
《經濟學人》訊息部（the Economist Intelligence Unit）的尼克・馬羅（Nick Marro）向《英國廣播公司》（BBC）記者Nicholas Yong表示，竊取商業機密是有吸引力的，因為它可以讓各國「相對快速地在全球價值鏈上躍升——而且可以免除投入時間和金錢的成本和完全依靠自身能力的成本」。
今（2023）年剛剛開始，美國宣判的一宗經濟間諜案將美國與中國在科技領域的針鋒相對再次展現在人們面前。
1月3日，美國司法部宣佈，59歲的美國華裔工程師鄭孝清（音譯， Zheng Xiaoqing）因盜竊奇異公司（General Electric Power）的關鍵技術，被判處兩年監禁。
經濟間諜案
美國司法部在公告中表示，鄭2008至2018年間在通用電力公司工作，案件在2022年3月結束審訊，鄭某和中國的其他人密謀竊取通用電氣地面和航空渦輪機技術的商業秘密，「知道或打算讓這些技術使中國和一個或多個外國機構受益，包括研究、開發和製造渦輪機部件的中國公司和大學。」
公告還引述美國司法部國家安全司助理司法部長馬修・奧爾森（Matthew G. Olsen）說：「這是一個典型的堪稱教科書式的經濟間諜案。鄭利用公司對他的信任，背叛了僱主，與中國政府合謀竊取美國的創新技術。」
根據美國司法部的起訴書，身為美國公民的鄭孝清將從其僱主那裡偷來的機密文件藏在一張落日美景數碼照片的二進制代碼中，將其郵寄給自己。
這是一種圖像隱碼術，將數據文件隱藏在另一個數據文件的代碼中。鄭曾經多次利用這種技術從奇異公司獲取敏感文件。
奇異公司是一家跨國企業集團，以其在醫療保健、能源和航空航天領域的工作而聞名於世，生產從冰箱到飛機引擎的各種產品。
鄭某竊取的訊息與燃氣和蒸汽渦輪機的設計和製造有關，包括渦輪機葉片和渦輪機密封件。這些被認為價值數百萬美元的訊息，被發送給他在中國的同伙，最終受益的是中國政府以及設在中國的公司和大學。
「千人計劃」
在美國宣判鄭孝清案件之前，2022年11月，中國國家安全部副處長徐延軍因從事商業間諜活動等多項罪名，在美國辛辛那提聯邦法院被判處入獄20年。
徐於2018年在比利時被捕，其後被引渡至美國受審，2021年被裁定罪名成立，是首名被引渡到美國受審的中國情報人員。
徐延軍的罪名包括策劃竊取包括通用電氣在內的幾家美國航空和航天公司的商業機密。
而鄭則被美國指認為中國海外高層次人才引進計劃、又稱「千人計劃」中的一員。
近些年來，美國檢控了多名被中國納入「千人計劃」的科學家，其中包括美國奈米科學家、哈佛大學教授查爾斯・M・利伯（Charles M. Lieber），罪名是向美國當局提供虛假證詞、虛報聯邦所得稅並未能報告一個中國銀行賬戶。
2021年5月，參加了「千人計劃」的前俄亥俄州立大學藥學院風濕免疫科教授鄭頌國因向美國聯邦政府作出虛假陳述被判處37個月監禁。
中美競爭
伴隨中國努力獲得技術知識，以推動其經濟和挑戰國際地緣政治秩序，和美國竭盡全力遏制一個有能力挑戰美國力量的競爭對手，這些成為更廣泛角逐爭鬥的一部分。
《經濟學人》訊息部（the Economist Intelligence Unit）的尼克・馬羅（Nick Marro）向《英國廣播公司》（BBC）記者Nicholas Yong表示，竊取商業機密是有吸引力的，因為它可以讓各國「相對快速地在全球價值鏈上躍升——而且可以免除投入時間和金錢的成本和完全依靠自身能力的成本」。
去（2022）年7月，美國聯邦調查局局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）在倫敦舉行的商業領袖和學者聚會上說，中國旨在「洗劫」西方公司的知識產權，以便能夠加快自己的工業發展並最終主導關鍵行業。
他警告說，中國正在窺探各地的公司，「從大城市到小城鎮，從財富100強到初創企業，從航空、人工智能到製藥等一切領域」。
中國當時的外交部發言人趙立堅說，美國聯邦調查局局長是在「抹黑中國」，有一種「冷戰心態」。
「中國尋求顛覆我們的地位」
在美國司法部關於鄭孝清的公告中，聯邦調查局的艾倫・科勒（Alan Kohler Jr）說，中國的目標對凖了「美國的聰明才智」，並想方設法要「顛覆我們作為全球領導者的地位」。
鄭是一名專門從事渦輪機密封技術的工程師，從事蒸汽渦輪機工程中各種洩漏控制技術的研究。美國司法部說，這種密封「通過提高功率或效率，或者延長髮動機的可用壽命」可以優化渦輪機的性能。
為飛機提供動力的燃氣輪機是中國航空業發展的核心。
航空航天和航空設備是中國當局銳意快速發展的10個重要行業之一，目標是減少中國對外國技術的依賴，並最終超越外國。
但中國的經濟間諜活動也在針對其他的行業。
據位於矽谷的諮詢公司Constellation Research的創始人兼首席執行官王瑞光（Ray Wang）稱，這些行業包括醫藥開發和奈米技術，即在奈米尺度上進行的工程和技術，用於醫藥、紡織品和汽車等領域。所謂一奈米是一米的十億分之一。奈米技術的目的還包括製藥、生物工程，用於開發生物相容性假體和再生組織生長等。
據・《經濟學人》訊息部馬羅先生說，過去來自日本、韓國、台灣和新加坡等國家的經濟間諜活動令人擔憂。然而，一旦各國自己的企業成為創新市場的領導者，就會開始想要保護自己的知識產權，那麼這些國家的政府就開始通過立法，更加認真地對待保護知識產權問題。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。