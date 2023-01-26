俄烏戰爭：招募罪犯參戰的俄羅斯僱傭軍「瓦格納集團」首領是誰？

俄羅斯僱傭軍瓦格納集團（Wagner Group）再次登上媒體頭條。一名該僱傭軍前指揮官偷渡到挪威，並申請政治庇護。他稱在烏克蘭戰場前線目睹了戰爭罪行後逃離當地。

瓦格納集團首腦葉夫根尼・普里戈津（Yevgeny Prigozhin）則發表諷刺性聲明嘲笑該名指揮官。但隨著更多細節的出現，普里戈津可能會受到進一步審查。 作為俄羅斯領導人普亭（Vladimir Putin）的盟友，普里戈津領導的瓦格納集團僱傭軍被認為佔所有入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊的10% 。

普亭盟友

今年62歲的普里戈津最初因開了餐飲公司和餐廳，並為克里姆林宮的官方活動提供餐飲而出名。

他最著名的照片之一是他正在為普亭上菜。隨後他獲得「普亭大廚」這個暱稱；兩人都來自俄羅斯第二大城市聖彼得堡，雙方認識的時間可以追溯到90年代，彼時普亭在聖彼得堡市長辦公室工作，經常光顧普里戈津深受當地官員歡迎的一家餐館。

Photo Credit: Reuters / BBC News 普里戈津最著名的照片之一是他正在為普亭上菜（2011年11月11日，莫斯科郊外一家餐廳）。隨後他獲得「普亭大廚」這個暱稱。

後來，普里戈津的餐飲業務蓬勃發展，擴展到國家合同領域——他開始為俄國學校、幼兒園乃至軍隊提供食物。根據俄羅斯反對派政治家阿列克謝・納瓦爾尼（Alexei Navalny）創立的一個「反腐敗基金會」的調查，普里戈津與俄羅斯政府簽訂的合同價值超過30億美元。

假訊息

在2010年代，幾項新聞調查將普里戈津與聖彼得堡的一個專門製造虛假訊息的組織連結起來。他們稱這是一個所謂的網路「水軍工廠」（troll factory）； 據報導，這家工廠專門製造詆譭俄羅斯反對派的消息，並大量發布到網路社群上，但對克里姆林宮則製造正面的訊息。

2016年，根據當時負責「通俄案」調查的美國特別調查顧問羅伯特・穆勒（Robert Mueller） 進行的一項調查，這個「水軍工廠」是莫斯科企圖干涉美國總統大選的一部分。

不過，彼時普里戈津否認與這個假訊息工廠有聯繫。但是，2022年11月，在美國中期選舉期間普里戈津突然承認企圖影響美國政治。他透過自己的媒體發布評論中稱：「我們已經介入過（美國大選），我們也正在干涉，我們還將繼續干涉。我們以謹慎、凖確、如外科手術式地以我們自己的方式去幹這些事，而我們明白該怎麼做 。」

「在我們執行的精確手術中，我們還要同時切除腎臟和肝臟，」普里戈津說。

Photo Credit: Reuters / BBC News 利比亞哈夫塔爾將軍所屬部隊的坦克，據信瓦格納集團向該部隊提供過協助。

瓦格納僱傭軍

多年來，普里戈津總是否認自己與凖軍事組織「瓦格納集團」有關，甚至去法院告了聲稱是他創立該集團的記者。

2014年，瓦格納組織首次出現在烏克蘭東部，他們幫助當地俄羅斯所支持的分離主義分子控制了烏克蘭領土，並在頓內次克和盧甘斯克地區建立了兩個分裂的政權。

從2014年起，瓦格納也開始參與世界各地的多場衝突，尤其是在敘利亞和許多非洲國家。據報導，該組織參與軍事行動以換取資源，例如在敘利亞，他們協助敘利亞政府控制油田，並藉此獲得了一定的收入。

在利比亞，瓦格納為支持退役將領哈夫塔爾領導的利比亞國民軍而戰，哈夫塔爾領導的部隊試圖推翻聯合國支持的民族團結政府，僱傭軍的資金來自該國石油工業產生的收入。在中非共和國，這個僱傭兵團正站在現政府這一邊，反對當地的叛亂分子。2022年9月，在俄羅斯入侵烏克蘭半年後，普里戈津突然承認確實創立了瓦格納，因為它被證明是戰爭中最有效的俄羅斯部隊之一。

「我自己清理舊武器，自己整理防彈背心，並找到可以幫助我的專家。從那一刻起，2014年5月1日，一群愛國者誕生了，後來被稱為瓦格納營 ，」普里戈津透過他的媒體，向路透社調查報導證實了有關消息。

普里戈津對普亭十分忠誠。同時，他也是少數對俄軍在烏克蘭的指揮部發出不滿的高調聲音之一。他與車臣領導人拉姆讚・卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）一同批評和譏嘲俄羅斯高級將領亞歷山大・拉平 （Alexander Lapin）在烏克蘭戰役中的敗戰連連。卡德羅夫諷刺，拉平需要被降級為二等兵，並派往前線。

普里戈津加碼讚揚了卡德羅夫的坦率，併發帖稱「拉姆讚，你狀態真不錯！」

從形式上講，普里戈津在俄羅斯政府中沒有任何官方角色。 然而，他的影響力是顯而易見的。

軍事專家告訴BBC，瓦格納僱傭軍在利比亞使用武器的複雜性超出了軍火市場上的供應範圍，只能通過最高級別的政府關係獲得。

去年3月，俄羅斯入侵烏克蘭不久，美國官員就表示至少有1千名瓦格納僱傭軍部署在烏克蘭東部： 「我們知道他們在那裏，」五角大樓新聞秘書約翰・柯比 （John F. Kirby）在去年3月份的簡報會上說。 「我們知道，他們想擴大在烏克蘭的存在。」

後來，普里戈津開始巡視俄羅斯監獄，招募罪犯到烏克蘭作戰。沒有莫斯科高層允許，這是不可能發生的事情。他鼓勵囚犯加入戰場，說社會會尊重他們——並隨意警告他們不要犯下新的罪行，比如強姦。

「不要喝酒，不要吸毒，不要強姦女性，要守規矩，」他說。

普里戈津也承諾，這些罪犯上戰場後，需要在烏克蘭戰前線待上六個月之後就可以獲得自由——既可以返回家園，也可以拿掉罪名。最近，一名過去因為謀殺罪被定罪的前囚犯確實從戰爭中歸來。然而，烏克蘭軍隊聲稱，瓦格納一直在使用其士兵作為炮灰，並且有更多的士兵戰死沙場；最近一次是在烏克蘭東部城鎮索萊達爾（Soledar）和巴赫穆特（Bakhmut）周圍的激烈戰鬥中。