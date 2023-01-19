法國工會大罷工力抗馬克宏退休改革：交通料將嚴重癱瘓，部長呼籲所有人盡可能在家工作
我們想讓你知道的是
法國通膨飆升，且正處於從COVID-19疫情復甦階段，45歲的中間派總統馬克宏力圖推動年金改革計畫，在國內掀起巨大爭議。民調顯示，約三分之二法國民眾反對提高退休年齡。
抗議年金改革計畫大罷工，法國交通料將嚴重癱瘓
（中央社）法國交通營運單位警告，全國各地19日將面臨大眾運輸嚴重中斷的情況，因為許多人員屆時將參加一場全國性罷工，以抗議一項極不受歡迎的年金改革計畫。
《法新社》報導，相關計畫提議將法定退休年齡從62歲延後至64歲，從2027年開始，領取全額養老金需要工作43年，而非目前的42年，但這些仍有待國會商議。
法國過去將退休年齡從60歲提高到62歲時，也曾引發大罷工，當時所有工會團結一致；而19日這場全國性罷工將由不同單位串聯起來，是12年來首次出現這般規模的罷工行動。
法國交通部長波恩（Clement Beaune）今天告訴法國第2電視台（France 2），「那會是個宛如地獄般的週四」，他敦促所有人盡可能在家工作。
巴黎大眾運輸公司（RATP）警告，運量將減少，有3條地鐵線會停駛，另有10條路線屆時只會提供有限服務。
該公司表示，只有兩條全自動運行的路線能正常運作，但恐將有過度擁擠的風險。
法國國家鐵路公司（SNCF）表示，在法國其他地方，許多高速鐵路將暫停服務，只有五分之一列車在部分地區維持運行，往返各城市的慢車屆時多將停駛。
《路透社》提到，與此同時，在巴黎歐利機場（Orly airport）起降的航班料將會有五分之一被迫取消。
法國民航局（DGAC）發言人說，歐利機場目前是唯一可能因罷工而關閉的機場。位於巴黎南方的歐利機場是巴黎第2繁忙的機場。
法國教育部表示，預料會有高達7成的幼兒園和小學教師也將加入罷工行列。
法國通膨飆升，且正處於從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情復甦階段，45歲的中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）力圖推動年金改革計畫，在國內掀起巨大爭議。民調顯示，約三分之二法國民眾反對提高退休年齡。
馬克宏上一次嘗試提出年金改革是在2019年，當時導致了巴黎30年來最長時間的大眾運輸停擺。
馬克宏去（2022）年成功連任，他在競選期間將此作為主要政見，並指出這項退休制度料將在這個10年結束時出現嚴重赤字。
抗議年金改革法國大罷工，工會力戰馬克宏
抗議年金改革，全國性罷工19日在法國登場。工會計劃運用COVID-19疫情引發的廣泛不滿和生活費危機，激發反彈聲量，但是相較於近30年前，工會壓迫政府回頭的實力恐今非昔比。
《路透社》報導，工會動員19日展開全國性罷工，計劃癱瘓公共運輸、讓學校停課、拉出警戒線並且在各大城巿遊行，以抗議總統馬克宏的年金改革計畫。
他們討論到喚起1995年的熱潮，當時總統席哈克（Jacques Chirac）的政府徵用塞納河（Seine River）遊船輸運通勤族上班，後來在地鐵和其他工會發動長達數週罷工後，放棄退休金改革。
但是相較於當年，工會讓歐元區第2大經濟體廣泛停擺、迫使政府幡然改圖的實力早已今非昔比。
法國罷工頻律已變低、不那麼動盪也不大成功，使得一些工會對罷工的實用性存疑。2010年和2014年年金改革也曾引發抗議，但是後來相關變革獲得接受。
馬克宏表示，法國人必須延後退休，年金制度才會有更可靠財務基礎。工會則認為可以從其他地方籌措財源，強調法國較早退休年齡和大方退休福利深受珍視。
強硬左派法國總工會（CGT）在能源巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies Group）的幹部塞利尼（Eric Sellini）說：「我們聽到基層說，將會大規模動員。」
法國民調機構Odoxa調查顯示，政府公布將法定退休年齡從62歲延後至64歲的計畫後，三分之二受訪者認為罷工行動具有正當性。
國會定未來數週就年金改革進行辯論，工會成員目標是利用COVID-19疫情留下的廣泛不滿，以及持續上演的生活費危機，激發對這項計畫的反彈聲量。
新聞來源
延伸閱讀
- 法國負債累累力拚退休金改革，歐洲各國制度比一比
- 馬克宏力推5大退休新制避免年金破產，法國8大工會籲罷工抗議「殘酷改革」
- 電費、糧價飆漲，聯合國非物質文化遺產「法國長棍麵包」太貴面臨出爐危機
- 物價電價飛漲，法國黃背心運動重回街頭：示威者要求馬克宏下台，警方「魚網式圍堵」爆發衝突
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。