法國工會大罷工力抗馬克宏退休改革：交通料將嚴重癱瘓，部長呼籲所有人盡可能在家工作

抗議年金改革計畫大罷工，法國交通料將嚴重癱瘓

（中央社）法國交通營運單位警告，全國各地19日將面臨大眾運輸嚴重中斷的情況，因為許多人員屆時將參加一場全國性罷工，以抗議一項極不受歡迎的年金改革計畫。

《法新社》報導，相關計畫提議將法定退休年齡從62歲延後至64歲，從2027年開始，領取全額養老金需要工作43年，而非目前的42年，但這些仍有待國會商議。

法國過去將退休年齡從60歲提高到62歲時，也曾引發大罷工，當時所有工會團結一致；而19日這場全國性罷工將由不同單位串聯起來，是12年來首次出現這般規模的罷工行動。

法國交通部長波恩（Clement Beaune）今天告訴法國第2電視台（France 2），「那會是個宛如地獄般的週四」，他敦促所有人盡可能在家工作。

巴黎大眾運輸公司（RATP）警告，運量將減少，有3條地鐵線會停駛，另有10條路線屆時只會提供有限服務。

該公司表示，只有兩條全自動運行的路線能正常運作，但恐將有過度擁擠的風險。

法國國家鐵路公司（SNCF）表示，在法國其他地方，許多高速鐵路將暫停服務，只有五分之一列車在部分地區維持運行，往返各城市的慢車屆時多將停駛。

《路透社》提到，與此同時，在巴黎歐利機場（Orly airport）起降的航班料將會有五分之一被迫取消。

法國民航局（DGAC）發言人說，歐利機場目前是唯一可能因罷工而關閉的機場。位於巴黎南方的歐利機場是巴黎第2繁忙的機場。

法國教育部表示，預料會有高達7成的幼兒園和小學教師也將加入罷工行列。

法國通膨飆升，且正處於從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情復甦階段，45歲的中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）力圖推動年金改革計畫，在國內掀起巨大爭議。民調顯示，約三分之二法國民眾反對提高退休年齡。

馬克宏上一次嘗試提出年金改革是在2019年，當時導致了巴黎30年來最長時間的大眾運輸停擺。

馬克宏去（2022）年成功連任，他在競選期間將此作為主要政見，並指出這項退休制度料將在這個10年結束時出現嚴重赤字。

抗議年金改革法國大罷工，工會力戰馬克宏

抗議年金改革，全國性罷工19日在法國登場。工會計劃運用COVID-19疫情引發的廣泛不滿和生活費危機，激發反彈聲量，但是相較於近30年前，工會壓迫政府回頭的實力恐今非昔比。

《路透社》報導，工會動員19日展開全國性罷工，計劃癱瘓公共運輸、讓學校停課、拉出警戒線並且在各大城巿遊行，以抗議總統馬克宏的年金改革計畫。

他們討論到喚起1995年的熱潮，當時總統席哈克（Jacques Chirac）的政府徵用塞納河（Seine River）遊船輸運通勤族上班，後來在地鐵和其他工會發動長達數週罷工後，放棄退休金改革。

但是相較於當年，工會讓歐元區第2大經濟體廣泛停擺、迫使政府幡然改圖的實力早已今非昔比。

法國罷工頻律已變低、不那麼動盪也不大成功，使得一些工會對罷工的實用性存疑。2010年和2014年年金改革也曾引發抗議，但是後來相關變革獲得接受。

馬克宏表示，法國人必須延後退休，年金制度才會有更可靠財務基礎。工會則認為可以從其他地方籌措財源，強調法國較早退休年齡和大方退休福利深受珍視。

強硬左派法國總工會（CGT）在能源巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies Group）的幹部塞利尼（Eric Sellini）說：「我們聽到基層說，將會大規模動員。」

法國民調機構Odoxa調查顯示，政府公布將法定退休年齡從62歲延後至64歲的計畫後，三分之二受訪者認為罷工行動具有正當性。

國會定未來數週就年金改革進行辯論，工會成員目標是利用COVID-19疫情留下的廣泛不滿，以及持續上演的生活費危機，激發對這項計畫的反彈聲量。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航