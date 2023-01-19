瑞士媒體選出5位影響全球局勢女性，蔡英文獲選被稱為「敢於對抗北京的總統」
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瑞士最大民營媒體集團Tamedia旗下的《24小時》和《日內瓦論壇報》昨（18）日報導選出2023年最值得關注的5位女強人，中華民國總統蔡英文入列。報導稱蔡英文為「敢於對抗北京的總統」，表示她「堅定不折」，「面對把半導體製造世界龍頭之島視為領土一部分的中國，她寸步不讓。」
（中央社）時序進入2023，世界爭端未歇。瑞士媒體選出今年必須關注、將影響全球局勢的5位女性，總統蔡英文入列。報導稱她為「敢於對抗北京的總統」，因捍衛自由而成為中國眼中釘。
瑞士最大民營媒體集團Tamedia旗下的《24小時》（24 heures）和《日內瓦論壇報》（La Tribune de Geneve）昨（18）日報導選出2023年最值得關注的5位女強人，中華民國總統蔡英文入列。
除蔡總統外，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、法國總理柏納（Elisabeth Borne）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及英國王后卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）是另外4位帶領世界進入新時代的關鍵女性。
報導稱蔡英文為「敢於對抗北京的總統」，表示她「堅定不折」，是台灣島國的首位女性元首；2016年，她從自由民主台灣的捍衛者，成為北京的眼中釘。「面對把半導體製造世界龍頭之島視為領土一部分的中國，她寸步不讓。」
《24小時》寫到，「對抗中國，捍衛台灣」是她的口號。在和中國抗衡前，蔡英文一度深陷對手「厭女」與性別歧視的言論，攻擊她單身、沒有子嗣。
「但如今，這位在社群媒體中張貼與貓咪合照的單身無子嗣學者卻令人肅然起敬。她支持香港民主運動的立場更吸引著以認同與社會政策為傲的年輕族群，例如台灣在2019年成為亞洲第一個通過同性婚姻合法的地方。」
文章指出，去年10月，蔡總統毫不猶豫地將俄羅斯入侵烏克蘭與中國進犯台灣企圖進行對比，並重申捍衛民主生活與人民沒有妥協空間。隨著2024總統大選逐漸接近，今年台海局勢必再度升溫，她的言行將舉足輕重。
除蔡總統外，另外4位獲選的女性包括芬蘭總理馬林（左1）、法國總理柏納（左2）、美國副總統賀錦麗（中）及英國王后卡蜜拉（右）：
在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上重申挺烏克蘭到底的馬林則被稱為「挑戰（俄羅斯總統）普亭的總理」；她對莫斯科態度強硬，無懼克里姆林宮威脅，軍援烏克蘭，更打破中立傳統，申請加入北大西洋公約組織（NATO）。
34歲當選的馬林是芬蘭史上最年輕總理，她帶領的18位內閣成員中有10位由女性出任。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間她應對得宜，使芬蘭成為歐洲死亡率最低的幾個國家之一。
「總理府黑馬」柏納在法國政治動盪與千頭萬緒中跌破各界眼鏡出線，原不被看好，卻展現領導力，坐穩總理之位，再也沒人小覷。
柏納在沒有國民議會絕對多數支持下力拚通過數個關鍵法案與預算案，多次援引憲法第49.3條，即不需經過議員投票，強制一讀通過審查法案；隨後也多次安全挺過在野黨提出的不信任動議。
曾任交通部長與勞工部長的柏納正在力推總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內最具爭議的退休制度改革，全國罷工與抗議沒有讓她動搖，柏納表示接受對話與協商，但不會退縮。
「準備好走出陰影」的美國副總統賀錦麗則是美國首位女性與黑膚色副元首，象徵多元文化，肩負重任。然而不少選民都因為她能見度與行動不足而失望，覺得她屈居總統拜登（Joe Biden）的陰影之下。
報導說，這位充滿能力與行動力的前檢察總長被各界期待展現更多角色。賀錦麗團隊把目光放在2024年總統大選上，若現年80歲的拜登不競選連任，賀錦麗大概會是民主黨角逐總統大位的不二人選，很可能成為美國首位女總統。
卡蜜拉因為與查爾斯三世的醜聞曾是英國人最憎惡的女性，並在黛安娜王妃逝世後神隱多年；直到2005年，英國女王伊莉莎白二世才終於同意卡蜜拉與查爾斯的婚姻。
熬出頭成為王后的卡蜜拉如今投身反暴力與扶貧的慈善活動中，努力慢慢贏回除了哈利王子之外的英國人民的心。她同時著力掃去君主舊習，例如廢除中世紀以來的「宮廷女侍臣」，也就是讓貴族或王室內部女性出任陪伴王后與打理日常的無薪工作。
國王查爾斯三世和王后卡蜜拉將於5月6日週六在倫敦西敏寺進行加冕，兩人不僅繼承英國精神，更將身繫大英國協君主制的角色與未來發展。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。