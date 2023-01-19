台大歷史系特聘教授陳弱水：「疑美論」若占上風弱化台美防衛，最終恐讓台灣走向敗亡
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知名歷史學家陳弱水昨天透過臉書表示，面對中國不斷升高的威脅，美國積極協助台灣構築防衛能力，遏阻對方可能冒險行動，台灣卻出現懷疑美國的聲量。陳弱水認為，如果台灣出現的疑美論占上風，人們真的覺得美國要把台灣推上戰場，最終只會是弱化台灣與美國的軍事連結，傷害台灣的防衛，最終讓台灣走向敗亡。
（中央社）台大歷史系特聘教授陳弱水昨（18）日說，美國積極協助台灣構築防衛能力，台灣卻出現懷疑美國的聲量，這是離奇說法。他認為，疑美論若占上風，將弱化台美軍事連結，最終導致台灣敗亡；台灣人要反制認知戰，就是要讓自己成為愛國主義者。
知名歷史學家陳弱水昨天透過臉書表示，面對中國不斷升高的威脅，美國積極協助台灣構築防衛能力，遏阻對方可能冒險行動，台灣卻出現懷疑美國的聲量，宣稱美國把台灣當棋子、以台灣為戰場，與美國合作會導致台灣流血犧牲，「這是離奇的說法」。
他說，所有關於台海可能發生戰爭的討論、所有軍事推演和規劃，都只有一個前提：中國侵略台灣。台灣和民主國家盟友之所以必須加強軍備，透過實力保護和平，而無法依靠正規外交手段，是因為所面對的是喜怒無常、視協議為無物的極權政治組織。
他說，前幾天，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬社會民主黨共同領袖克林拜耳（Lars Klingbeil）受訪時說：「我們必須了解，中國跨過邊界的時刻可能會在明天、後天或10年之後到來。」
陳弱水說，德國是歐洲大國當中，最想對中國表達「善意」的國家，即使是德國的政治領袖也明白，台海如果有事故，就是中國攻擊台灣，而且時間不定，但台灣的人好像還故作不知。
陳弱水認為，如果台灣出現的疑美論占上風，人們真的覺得美國要把台灣推上戰場，最終只會是弱化台灣與美國的軍事連結，傷害台灣的防衛，最終讓台灣走向敗亡。
他指出，認知戰特性是：提供假消息、製造認知混亂，讓人們迷失方向，在自我懷疑的狀態下接受敵人說辭，交出自己的利益；台灣人要反制認知戰，就是要讓自己成為愛國主義者。
此外，陳弱水說，疑美論出現的另一因素是：「敵視美國」本來就是大中國民族主義的重要成分。台灣同樣存在大中國民族主義，其中有反美、憎美的元素，只是比較隱晦，近時終於明白暴露。
陳弱水提到，歷史學家余英時1996年已特別提醒：「今天民主在台灣開始全面落實，台灣似乎還沒有人公開表示異議。其實民族主義者暗中厭憎這種美國式民主的未嘗不是沒有人在。他們很可能同意中共指責『台灣搞假民主』，不過迫於形勢，一時不便見諸文字而已。」
陳弱水說，事隔1/4個世紀，很清楚看到，余英時的推測完全正確，疑美、憎美、厭憎民主是三位一體的。
陳弱水指出，中國民族主義者的憎美不完全是憎恨，還夾雜著羨慕和攀附，余英時稱此為「羨憎交織」（ressentiment）。此說法可部分解釋，為何有這麼多中國民族主義者移民美國、成為美國公民，而居住在本國的子女也常就讀美國學校或國際學校。
他強調，中國民族主義者的疑美論有其兩面性和虛偽性，疑美論是大陷阱，大家必須多想想。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。