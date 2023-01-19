2023/01/19,
歐洲

烏克蘭直升機墜毀釀18死，內政部長身亡；烏第一夫人請劉鶴轉交和平計畫給習近平

烏克蘭直升機墜毀釀18死，內政部長身亡；烏第一夫人請劉鶴轉交和平計畫給習近平
直升機墜毀現場｜Photo Credit: GettyImages

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一架直升機18日上午在烏克蘭首都基輔市郊一家托兒所附近墜毀，造成18人死亡，含機上的烏克蘭內政部長等數名高官和托兒所3名孩童。事故另造成29人受傷，含15名孩童。

烏克蘭內政部長搭乘的直升機18日墜毀，導致他在內共18人死亡。烏克蘭第一夫人17日在世界經濟論壇（WEF）表示將向中國代表團遞信，傳達澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對結束俄羅斯侵略烏國的主張。

烏克蘭直升機墜毀釀18死

一架直升機18日上午在烏克蘭首都基輔市郊一家托兒所附近墜毀，造成18人死亡，含機上的烏克蘭內政部長等數名高官和托兒所3名孩童。事故另造成29人受傷，含15名孩童。

直升機上的內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）、第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）、內政部國務秘書盧布科維奇（Yurii Lubkovych）都不幸身亡。

42歲律師莫納斯提爾斯基自2021年7月起擔任烏克蘭內政部長。他是總統澤倫斯基所屬政黨的重要成員，已婚育有2名子女。

澤倫斯基形容這是一場「可怕的悲劇」。

他在社群媒體發布聲明表示：「今天在基輔地區的布洛瓦利市（Brovary）發生了一場可怕悲劇。一架國家緊急救難服務（SES）直升機墜毀，當場起火。我的哀痛難以言喻。」

歐倫娜現身達沃斯論壇籲止戰

烏克蘭第一夫人歐倫娜・澤倫斯基（Olena Zelenska）17日在世界經濟論壇（WEF）中表示，她將向中國代表團遞交一封信，內容闡述烏克蘭總統澤倫斯基對結束俄羅斯侵略烏國的主張。

與俄羅斯同為聯合國安理會（UN Security Council）常任理事國的中國是莫斯科的重要夥伴，一直拒絕譴責俄侵烏戰爭。

歐倫娜・澤倫斯基在演說中，敦促世界經濟論壇代表團為協助終結戰爭付出更多努力。她說她將把這封和平計畫信交給中國副總理劉鶴，請他轉交給中國國家主席習近平。劉鶴排在歐倫娜之後發言。

她表示，她也將致函歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）。

烏克蘭總司令首會美最高將領

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）17日在波蘭與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）首度面對面會談，扎盧茲尼表示，他向密利概述烏克蘭武裝部隊的「緊急需求」。

烏克蘭正努力從西方國家取得大批現代主力戰車，希望藉此逐退去年2月入侵、掠奪烏南和烏東大片土地的俄羅斯部隊。

扎盧茲尼在通訊軟體Telegram發表的聲明中說：「我概述烏克蘭武裝部隊的緊急需求，滿足這些需求將可加速我們取得勝利。」

扎盧茲尼去年12月接受《經濟學人》（The Economist）訪問時表示，烏克蘭需要300輛坦克、600至700輛步兵戰車和500門榴彈砲（howitzer），以逐退入侵部隊。

英國允軍援烏克蘭挑戰者2型戰車

英國承諾提供烏克蘭14輛挑戰者2型戰車，成為第1個將提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）17日表示，做出這個重大決定，是出於「道義責任」。

柯維立在訪問華盛頓時表示，英國成為第一個同意提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家，是在向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發出訊號。

他在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）說：「普亭應該明白，我們有戰略上的耐力和他們周旋到底，直到任務完成。為了保護他自己軍隊的生命，他能做的，就是了解我們將堅持與烏克蘭人一起，直到他們取得勝利。」

他說：「有屍袋從俄羅斯前線送回來，烏克蘭人也有，所以這個決定是基於道義責任。」

荷蘭總理承諾提供烏克蘭愛國者飛彈

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）17日造訪美國白宮時，向美國總統拜登（Joe Biden）表示荷蘭將加入美、德行列，提供愛國者（Patriot）飛彈給烏克蘭。

呂特在白宮告訴拜登說：「我認為荷蘭的加入很重要，我今天早上也與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）討論此事。」

拜登則是感謝呂特「非常、非常堅定地」支持烏克蘭。

軍援不懈，加拿大供應烏克蘭200輛裝甲運兵車

加拿大國防部長18日訪問基輔時宣布，加拿大將捐贈烏克蘭軍隊200輛裝甲運兵車，以滿足「烏克蘭對這些車輛的具體要求」。

《法新社》報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）表示：「這些運兵車具備最先進的領先科技，可讓武器輕易地安裝在上面。」安南德說話時，身旁坐著烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。

加拿大這次捐贈200輛裝甲運兵車，是總理杜魯道（Justin Trudeau）去年11月宣布軍援烏克蘭5億加元（新台幣112.5億元）的一部分。

自俄烏爆發衝突以來，加拿大已對基輔軍援超過10億美元，包括裝甲車、榴彈砲、冬季服裝、無人機攝影機和彈藥等。

上週，杜魯道宣布採購美製防空系統捐贈給烏克蘭，為加拿大首次供應這類武器系統。

烏克蘭總統澤倫斯基在推特發文對加拿大軍援表達感謝。

他說：「在烏克蘭面臨困難的日子，我們的朋友持續支援我們。」他指的是內政部長莫納斯提爾斯基在一次直升機墜毀中喪生，這次意外造成至少18人罹難。

澤倫斯基指出，加拿大此前已供應烏克蘭加製「參議員」（Senator）裝甲運兵車，有能力阻擋多數小型武器射擊。這型柴油動力車由總部位於安大略（Ontario）的羅謝爾汽車公司（Roshel）製造。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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