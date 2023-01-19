土耳其擬將總統大選提前至5月，艾爾多安勝選勢頭再現

（中央社）土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）今天（當地時間18日）暗示，大選可能提前至5月14日舉行。分析指出，艾爾多安陣營正尋找完美時機，讓更多支持者出門投票，力壓支持在野陣營的人數；大選戰鼓已響，在野陣營仍未推出迎戰人選。

土耳其國會及總統選舉定於6月18日登場，但是這幾週以來，土耳其官員持續暗示他們可能會提前舉行，以避開宗教節日及學校考試。

艾爾多安今天在首都安卡拉對執政黨正義發展黨（AK Party）演說時，回顧土耳其1950年首次舉行自由選舉。土耳其民主黨（DP）黨魁孟德瑞斯（Adnan Menderes）當年於5月14日說：「夠了，人民將有發言權」，並於選舉中勝出。

艾爾多安說，「我們的人民將在73年後的同一天向（反對派）做出回應」。

孟德瑞斯當年勝選，一舉打破共和人民黨（CHP）自建國以來執政近30年的局面。孟德瑞斯於1960年因軍事政變下台，隔年被處決。艾爾多安1990年代擔任伊斯坦堡市長期間曾被罷免並短暫入獄，他經常將自己與孟德瑞斯相比。

艾爾多安近年支持率因土耳其經濟危機受挫，卻未陷入明顯敗北局面，原因是在野陣營至今仍無法化解內部分歧，推出單一候選人。

民調顯示，在野共和人民黨新秀、伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）有望擊敗艾爾多安。但是土耳其法院去年底以觸犯侮辱公務人員罪，判處伊瑪莫魯近3年徒刑，並禁止他從政。判決結果尚待上訴法院確認。

伊瑪莫魯已經提出上訴，且仍可以競選總統。

不過，如果他成功扳倒艾爾多安，卻被上訴法院判定犯下侮辱公務人員罪，將不得不卸任，對在野陣營而言，讓他參選恐怕風險太大。

就目前來看，共和人民黨黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）是最有可能挑戰艾爾多安的人。《法新社》指出，這位74歲的前公務員民意難有起色，導致在野陣營出現分歧。

在野陣營承諾，艾爾多安一確定選舉日期，他們將對迎戰人選達成一致立場。

資深土耳其記者古塞爾（Kadri Gursel）今天推文寫道，在野陣營如今別無選擇，只能盡快敲定聯合候選人，並與所有政黨組織一起支持這位人選。

土耳其選舉已進入倒數，分析指結果難料，也有人認為，艾爾多安勝選勢頭再現。8年級生達姆拉（Damla）及麥赫邁特（Mehmet）對《中央社》表示，他們難預測艾爾多安是否連任，只希望選後失控通膨能好轉。

新興市場策略師艾希（Timothy Ash）在給客戶的報告中指出，「我認為選舉勝負實在難分，但我永遠不會在任何選舉中無視艾爾多安。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航