土耳其擬將總統大選提前至5月，艾爾多安勝選勢頭再現
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土耳其選舉已進入倒數，分析指結果難料，也有人認為，艾爾多安勝選勢頭再現。8年級生達姆拉（Damla）及麥赫邁特（Mehmet）表示，他們難預測艾爾多安是否連任，只希望選後失控通膨能好轉。
（中央社）土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）今天（當地時間18日）暗示，大選可能提前至5月14日舉行。分析指出，艾爾多安陣營正尋找完美時機，讓更多支持者出門投票，力壓支持在野陣營的人數；大選戰鼓已響，在野陣營仍未推出迎戰人選。
土耳其國會及總統選舉定於6月18日登場，但是這幾週以來，土耳其官員持續暗示他們可能會提前舉行，以避開宗教節日及學校考試。
艾爾多安今天在首都安卡拉對執政黨正義發展黨（AK Party）演說時，回顧土耳其1950年首次舉行自由選舉。土耳其民主黨（DP）黨魁孟德瑞斯（Adnan Menderes）當年於5月14日說：「夠了，人民將有發言權」，並於選舉中勝出。
艾爾多安說，「我們的人民將在73年後的同一天向（反對派）做出回應」。
孟德瑞斯當年勝選，一舉打破共和人民黨（CHP）自建國以來執政近30年的局面。孟德瑞斯於1960年因軍事政變下台，隔年被處決。艾爾多安1990年代擔任伊斯坦堡市長期間曾被罷免並短暫入獄，他經常將自己與孟德瑞斯相比。
艾爾多安近年支持率因土耳其經濟危機受挫，卻未陷入明顯敗北局面，原因是在野陣營至今仍無法化解內部分歧，推出單一候選人。
民調顯示，在野共和人民黨新秀、伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）有望擊敗艾爾多安。但是土耳其法院去年底以觸犯侮辱公務人員罪，判處伊瑪莫魯近3年徒刑，並禁止他從政。判決結果尚待上訴法院確認。
伊瑪莫魯已經提出上訴，且仍可以競選總統。
不過，如果他成功扳倒艾爾多安，卻被上訴法院判定犯下侮辱公務人員罪，將不得不卸任，對在野陣營而言，讓他參選恐怕風險太大。
就目前來看，共和人民黨黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）是最有可能挑戰艾爾多安的人。《法新社》指出，這位74歲的前公務員民意難有起色，導致在野陣營出現分歧。
在野陣營承諾，艾爾多安一確定選舉日期，他們將對迎戰人選達成一致立場。
資深土耳其記者古塞爾（Kadri Gursel）今天推文寫道，在野陣營如今別無選擇，只能盡快敲定聯合候選人，並與所有政黨組織一起支持這位人選。
土耳其選舉已進入倒數，分析指結果難料，也有人認為，艾爾多安勝選勢頭再現。8年級生達姆拉（Damla）及麥赫邁特（Mehmet）對《中央社》表示，他們難預測艾爾多安是否連任，只希望選後失控通膨能好轉。
新興市場策略師艾希（Timothy Ash）在給客戶的報告中指出，「我認為選舉勝負實在難分，但我永遠不會在任何選舉中無視艾爾多安。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。