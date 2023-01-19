印尼移工自辦「海洋音樂祭」：「原以為是大家搬樂器找空地演出，沒想到是小型音樂祭的規模」
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目前台灣的印尼移工總數約有24餘萬人，約佔全體移工的34%。過去二十年來，印尼移工、新住民或留學生間組樂團或創作的風氣相當興盛。從2009年開始，即有企業舉辦的常態性樂團選秀比賽，新冠肺炎疫情前，每年皆有印尼明星受邀來台商演，在這些演唱會上也幾乎都有移工樂團擔綱暖場表演。 第一屆Formosa Music Fest（FMF）除了是在台喜愛非主流音樂類型的印尼社群間的重要嘗試，同時也彰顯了樂人、樂迷與各合作社群間彼此分工、合作的團結精神。第一次上台表演的Elan說道：「我雖然還沒有自己的創作，最多只是翻唱印尼樂團的歌，但我還是很開心，因為音樂讓我認識了很多可以互相學習的人，我也希望FMF可以一直辦下去。」
撰文：吳庭寬｜攝影：吳庭寬、 Elok Faiqoh、梁偉樂、鄭百騰｜照片提供：台灣人權促進會
2023年元旦，由在台印尼移工社群獨立籌辦的第一屆Formosa Music Fest（FMF）在高雄旗津豐收廣場盛大舉辦。活動由8組民謠、流行搖滾、雷鬼、龐克、金屬等音樂類型的印尼樂團接力演出，主辦單位也邀請了高雄在地的萬事樂團共襄盛舉。除了音樂表演，現場還有非政府組織設攤，呼籲社會大眾關注移工權益，此外亦有陳列音樂、移工議題相關書籍、雜誌的書攤，供民眾翻閱。
有別於以往由政府部門、企業或民間機構主導，針對移工舉辦的大型展演或選秀活動，FMF工作團隊由一群在台工作、就學的印尼樂人、樂迷組成，同時與「台灣印尼金屬頭」（Indonesian Metalhead Taiwan）、「Slank樂團粉絲後援會」（Slank Fans Club）等十二個印尼移工社群合作。這群來自北、中、南各縣市的音樂同好，去年7月在台南「府城吵鬧大叔」活動上初次聚首，一拍即合下興起自辦音樂活動的念頭。一開始成員們只是計畫在公園辦一個小型的不插電音樂會，往後幾個月大家利用休假日碰面，反覆討論對這個活動的想像，後來慢慢發展成涵括多種音樂類型的小規模音樂節。
活動前一晚適逢跨年夜，旗津早已擠滿從各地來觀賞跨年煙火或參加跨年派對的遊客，這當中也包括從外縣市來參加FMF的樂迷，有些人帶著帳篷、睡袋，在海灘上紮營，有些人則是包著紗籠，在涼亭一路等到天亮。活動當天一大早，旗津的印尼移工同鄉會Bolo Dhewe成員，從宿舍帶來掃具，在活動前把廣場整個打掃了一遍，並協助廠商搭台。
FMF由伊斯蘭教士聯合會高雄支會（PCINU ranting Kaohsiung）的「Jamming Hadroh」鼓隊揭開序幕，以吟唱宗教歌曲為活動祈福。爾後由高雄岡山的廠工Elan、屏東東港漁工Ang Wang接力演唱。時近中午，旗津老街上開始湧現人潮，作為旗津重要地標的豐收廣場，也有許多遊客駐足。而舞台上，接著由去年剛成立的流行搖滾樂團Fake Shine 、雷鬼樂團Lidah Jawa、Mejikuhibiniu慢慢炒熱氣氛。
Lidah Jawa最早在2014年於印尼楠榜（Lampung）成軍，2022年由兩位來台工作的原始團員與其他同好重組樂團。Lidah Jawa意指「爪哇的舌頭」，這個名稱標誌了團員們的族群身份。自19世紀初荷殖時期開始施行的移住政策（Transmigrasi），將人民自人口壓力較大的爪哇島，移往其他島嶼定居，或補充移居地的產業勞動力。Lidah Jawa的原鄉楠榜省，位在蘇門答臘島南端，至今約有六成以上人口來自爪哇移民與其後裔。
而Mejikuhibiniu樂團團員分佈在台北、桃園、台南等地，在印尼時，大夥兒分別在不同的樂團擔任樂手，並且經常在表演活動上相見，後來大家相繼來到台灣後，重新碰頭，才一起組成樂團。Mejikuhibiniu取名自印尼文「紅橙黃綠藍靛紫」的縮寫，希望以多元的彩色，傳遞雷鬼不分種族、宗教、世代的和平精神。
後半段節目，由舞台經驗豐富的JUBAH HITAM（黑袍樂隊）、SOUTHERN RIOT（南部鬧事團）接續上台。專攻金屬蕊與重金屬風格的黑袍樂隊於2019年成立，成員主要由嘉義的工廠工人與留學生組成。過去兩年間，黑袍樂隊已發表了7首單曲，並在Spotify、Apple Music等串流平台上架，這些作品透過金屬與電子樂的結合，探討信仰與自我的靈性。此外，黑袍樂隊也積極利用工作之餘參與音樂活動，與本地樂人交流切磋，例如去年10月參與了在台北舉辦的金屬樂盛事「台灣死亡音樂節」（Taiwan Death Fest）。
而上個月甫受邀在高雄流行音樂中心舉辦之「米克生活－東南熱浪篇」演出的SOUTHERN RIOT（南部鬧事團），是一個由高屏印尼移工組成、歌頌勞動與團結精神的音樂集合。這群原本只是不定期在公園聚會的音樂同好，因為參與第十屆移工大遊行而組團。他們當天演唱了反映時政的創作〈瘋狂世界〉（Dunia Menggila）與為移工大遊行而做的〈來自印尼移工的情歌〉（Lagu Cinta dari BMI），後者加入「亂七八糟」中文歌詞，讓台下觀眾不分國籍都可跟著唱和，搭配金屬、龐克特有衝撞（moshing）場景，充分展現音樂的渲染力。
活動最後由高雄在地的萬事樂團（The Bansu）擔綱閉幕演出。萬事樂團是原本高雄左營建業新村藝術空間「萬事屋」的音樂部門，以實驗搖滾、民謠、搖擺、龐克等類型為創作風格。這次是萬事樂團第一次參與移工主辦的活動，彼此都很盡興，主唱柏彥提到，希望未來能夠再次參與這樣「亂七八糟」的音樂節！
除了音樂演出，活動現場也有非政府組織設攤，供民眾連署，呼籲政府保障外籍漁工於遠洋漁船使用加密Wi-Fi網路的權利。這個倡議方案由東港印尼海員同鄉聯誼會（FOSPI）、台灣人權促進會、高雄海星海員中心 (Stella Maris Kaohsiung)、全球勞工正義—國際勞工權利論壇（GLJ-ILRF）與憫研顧問（HRC）合作推出，希望社會各界共同響應，為外籍船員建立更友善的勞動環境。（連署網址請點此）自90年代即在台灣漁船上工作的Ang Wang，在FMF現場演唱自己的創作〈東港〉（Dermaga Tongkang），這首歌描寫一位長時間在海上捕魚的同鄉，返回港口後，迎來愛人另結新歡的消息。這不僅反映了各個世代討海人的無奈際遇，也呼應了這項針對遠洋漁船Wi-Fi設施的倡議。
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。