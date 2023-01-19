2023/01/19,
勞工

印尼移工自辦「海洋音樂祭」：「原以為是大家搬樂器找空地演出，沒想到是小型音樂祭的規模」

印尼移工自辦「海洋音樂祭」：「原以為是大家搬樂器找空地演出，沒想到是小型音樂祭的規模」
FMF活動現場的熱鬧氣氛。Photo Credit：Elok Faiqoh攝影

我們想讓你知道的是

目前台灣的印尼移工總數約有24餘萬人，約佔全體移工的34%。過去二十年來，印尼移工、新住民或留學生間組樂團或創作的風氣相當興盛。從2009年開始，即有企業舉辦的常態性樂團選秀比賽，新冠肺炎疫情前，每年皆有印尼明星受邀來台商演，在這些演唱會上也幾乎都有移工樂團擔綱暖場表演。 第一屆Formosa Music Fest（FMF）除了是在台喜愛非主流音樂類型的印尼社群間的重要嘗試，同時也彰顯了樂人、樂迷與各合作社群間彼此分工、合作的團結精神。第一次上台表演的Elan說道：「我雖然還沒有自己的創作，最多只是翻唱印尼樂團的歌，但我還是很開心，因為音樂讓我認識了很多可以互相學習的人，我也希望FMF可以一直辦下去。」

撰文：吳庭寬攝影：吳庭寬、 Elok Faiqoh、梁偉樂、鄭百騰照片提供：台灣人權促進會

2023年元旦，由在台印尼移工社群獨立籌辦的第一屆Formosa Music Fest（FMF）在高雄旗津豐收廣場盛大舉辦。活動由8組民謠、流行搖滾、雷鬼、龐克、金屬等音樂類型的印尼樂團接力演出，主辦單位也邀請了高雄在地的萬事樂團共襄盛舉。除了音樂表演，現場還有非政府組織設攤，呼籲社會大眾關注移工權益，此外亦有陳列音樂、移工議題相關書籍、雜誌的書攤，供民眾翻閱。

有別於以往由政府部門、企業或民間機構主導，針對移工舉辦的大型展演或選秀活動，FMF工作團隊由一群在台工作、就學的印尼樂人、樂迷組成，同時與「台灣印尼金屬頭」（Indonesian Metalhead Taiwan）、「Slank樂團粉絲後援會」（Slank Fans Club）等十二個印尼移工社群合作。這群來自北、中、南各縣市的音樂同好，去年7月在台南「府城吵鬧大叔」活動上初次聚首，一拍即合下興起自辦音樂活動的念頭。一開始成員們只是計畫在公園辦一個小型的不插電音樂會，往後幾個月大家利用休假日碰面，反覆討論對這個活動的想像，後來慢慢發展成涵括多種音樂類型的小規模音樂節。

活動前一晚適逢跨年夜，旗津早已擠滿從各地來觀賞跨年煙火或參加跨年派對的遊客，這當中也包括從外縣市來參加FMF的樂迷，有些人帶著帳篷、睡袋，在海灘上紮營，有些人則是包著紗籠，在涼亭一路等到天亮。活動當天一大早，旗津的印尼移工同鄉會Bolo Dhewe成員，從宿舍帶來掃具，在活動前把廣場整個打掃了一遍，並協助廠商搭台。

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Photo Credit：吳庭寬攝影
FMF工作人員在舞台上架設活動背板。

FMF由伊斯蘭教士聯合會高雄支會（PCINU ranting Kaohsiung）的「Jamming Hadroh」鼓隊揭開序幕，以吟唱宗教歌曲為活動祈福。爾後由高雄岡山的廠工Elan、屏東東港漁工Ang Wang接力演唱。時近中午，旗津老街上開始湧現人潮，作為旗津重要地標的豐收廣場，也有許多遊客駐足。而舞台上，接著由去年剛成立的流行搖滾樂團Fake Shine 、雷鬼樂團Lidah Jawa、Mejikuhibiniu慢慢炒熱氣氛。

Lidah Jawa最早在2014年於印尼楠榜（Lampung）成軍，2022年由兩位來台工作的原始團員與其他同好重組樂團。Lidah Jawa意指「爪哇的舌頭」，這個名稱標誌了團員們的族群身份。自19世紀初荷殖時期開始施行的移住政策（Transmigrasi），將人民自人口壓力較大的爪哇島，移往其他島嶼定居，或補充移居地的產業勞動力。Lidah Jawa的原鄉楠榜省，位在蘇門答臘島南端，至今約有六成以上人口來自爪哇移民與其後裔。

而Mejikuhibiniu樂團團員分佈在台北、桃園、台南等地，在印尼時，大夥兒分別在不同的樂團擔任樂手，並且經常在表演活動上相見，後來大家相繼來到台灣後，重新碰頭，才一起組成樂團。Mejikuhibiniu取名自印尼文「紅橙黃綠藍靛紫」的縮寫，希望以多元的彩色，傳遞雷鬼不分種族、宗教、世代的和平精神。

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Photo Credit：Elok Faiqoh攝影
Mejikuhibiniu樂團演出與樂迷。

後半段節目，由舞台經驗豐富的JUBAH HITAM（黑袍樂隊）、SOUTHERN RIOT（南部鬧事團）接續上台。專攻金屬蕊與重金屬風格的黑袍樂隊於2019年成立，成員主要由嘉義的工廠工人與留學生組成。過去兩年間，黑袍樂隊已發表了7首單曲，並在Spotify、Apple Music等串流平台上架，這些作品透過金屬與電子樂的結合，探討信仰與自我的靈性。此外，黑袍樂隊也積極利用工作之餘參與音樂活動，與本地樂人交流切磋，例如去年10月參與了在台北舉辦的金屬樂盛事「台灣死亡音樂節」（Taiwan Death Fest）。

而上個月甫受邀在高雄流行音樂中心舉辦之「米克生活－東南熱浪篇」演出的SOUTHERN RIOT（南部鬧事團），是一個由高屏印尼移工組成、歌頌勞動與團結精神的音樂集合。這群原本只是不定期在公園聚會的音樂同好，因為參與第十屆移工大遊行而組團。他們當天演唱了反映時政的創作〈瘋狂世界〉（Dunia Menggila）與為移工大遊行而做的〈來自印尼移工的情歌〉（Lagu Cinta dari BMI），後者加入「亂七八糟」中文歌詞，讓台下觀眾不分國籍都可跟著唱和，搭配金屬、龐克特有衝撞（moshing）場景，充分展現音樂的渲染力。

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Photo Credit：梁偉樂攝影
SOUTHERN RIOT（南部鬧事團）演出自己創作的雷鬼歌曲。

活動最後由高雄在地的萬事樂團（The Bansu）擔綱閉幕演出。萬事樂團是原本高雄左營建業新村藝術空間「萬事屋」的音樂部門，以實驗搖滾、民謠、搖擺、龐克等類型為創作風格。這次是萬事樂團第一次參與移工主辦的活動，彼此都很盡興，主唱柏彥提到，希望未來能夠再次參與這樣「亂七八糟」的音樂節！

除了音樂演出，活動現場也有非政府組織設攤，供民眾連署，呼籲政府保障外籍漁工於遠洋漁船使用加密Wi-Fi網路的權利。這個倡議方案由東港印尼海員同鄉聯誼會（FOSPI）、台灣人權促進會、高雄海星海員中心 (Stella Maris Kaohsiung)、全球勞工正義—國際勞工權利論壇（GLJ-ILRF）與憫研顧問（HRC）合作推出，希望社會各界共同響應，為外籍船員建立更友善的勞動環境。（連署網址請點此）自90年代即在台灣漁船上工作的Ang Wang，在FMF現場演唱自己的創作〈東港〉（Dermaga Tongkang），這首歌描寫一位長時間在海上捕魚的同鄉，返回港口後，迎來愛人另結新歡的消息。這不僅反映了各個世代討海人的無奈際遇，也呼應了這項針對遠洋漁船Wi-Fi設施的倡議。

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Photo Credit：台灣人權促進會提供
由數個非政府組織發起的遠洋漁船Wi-Fi倡議，工作人員向民眾說明倡議理念，現場亦可連署響應。
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Photo Credit：吳庭寬攝影
由FMF合作單位Trans/Voices Project擺設的書攤，除了供民眾現場翻閱，還可索送限量製作的小誌。

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