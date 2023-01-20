原來貓在「越版生肖故事」競賽中獲第4名，屬兔人到越南變屬貓
我們想讓你知道的是
在台灣民間流傳的12生肖故事，玉皇大帝舉辦渡河比賽時，老鼠與貓因為不會游泳而商定一起站在水牛背上，想得第一名的老鼠在過程中把貓推到河裡，害貓連名次都沒有。 但在越南版本中，貓在接近岸邊被推下水後還是得到第4名。只不過貓從此以後就很怕水，且與老鼠成了「世仇」，貓看到老鼠一定要捉，老鼠看到貓馬上就逃。
（中央社）台灣民眾倒數迎接兔年到，相距上千公里外的越南年貨大街，攤商賣的兔年用品竟然印著一隻隻小貓，你沒看錯，12生肖的兔子跑到越南以後變成了貓，這背後究竟有什麼學問？
越南也有12生肖，與台灣人一樣，越南人日常生活中也會問對方「你是什麼生肖」，然而屬兔人來到越南被問到這個問題時，必須改口稱自己「屬貓」，因為越南的12生肖中沒有兔子這種動物，取而代之的是貓。
在台灣民間流傳的12生肖故事，玉皇大帝舉辦渡河比賽時，老鼠與貓因為不會游泳而商定一起站在水牛背上，想得第一名的老鼠在過程中把貓推到河裡，害貓連名次都沒有。
但在越南版本中，貓在接近岸邊被推下水後還是得到第4名。只不過貓從此以後就很怕水，且與老鼠成了「世仇」，貓看到老鼠一定要捉，老鼠看到貓馬上就逃。
到底12生肖中排名第4的是兔還是貓？得看是從誰的文化視角說起。
認為12生肖源於中國的人往往傾向以下解釋，因為兔子與12地支相配的是卯年，而「卯」發音與「貓」相似，所以「卯年」傳到了越南就被說成「貓年」。簡單來說，純屬誤會一場。
其次，越南氣候炎熱潮濕且多雨，孕育豐富的草本植物，這樣的環境更適合貓繁殖，因此越南人在向中國「借用」12生肖的典故時，才將兔子置換成貓。
另外還有一種說法，12生肖當年傳入越南的時候，越南還沒有兔子這種動物，越南人只好以貓替代兔子。
然而，換個角度來看，越南中心論者會說，12生肖的「版權」屬於越南，只是這個故事從越南傳到中國之後，中國人硬是把「貓」改成「兔子」，這樣一來才更貼近北方游牧民族的生活環境和觀念。
也有人指出，12生肖的蛇排在龍之後，並將蛇暱稱為「小龍」，若由此出發，老虎之後跟著貓，似乎更具邏輯，因為老虎通常被叫做「大貓」。此外，12生肖中有狗理當也要有貓，這樣的「配對」更和諧。
越南人對於12生肖相當講究，且更具南方水田的農業社會指涉性，例如牛年的牛在越南指的是水牛，藉此強調水牛在越南傳統農村中的地位；至於貓也有類似概念，牠們會幫忙農民抓老鼠、保護農作物。
與台灣一樣的是，越南人也相信不同生肖的人有自己的個性，屬貓的人向來被認為聰明、機智和很有眼光，對待別人很熱情與和善、樂於助人。在工作和生活上，貓年出生的人反應敏捷、聰明伶俐、想像力豐富且極其敏銳。
越南貓年出生的名人很多，像是對抗蒙古的陳朝名將范五老（Pham Ngu Lao）、越南民族主義革命家潘佩珠（Phan Boi Chau）、以及在越南人民軍形成與發展過程中扮演重要地位的前國防部長黃文泰（Hoang Van Thai）等。
對許多越南人而言，貓愛乾淨、聰明，是善於交際的「夥伴」，因此貓年有望為2023年帶來連連好事；此外，越南人還認為，貓就像小孩一樣，常能給家庭帶來快樂與幸福。
儘管越南在12生肖中力挺「喵星人」，但根據越南習俗，春節期間不可送貓給朋友，民眾外出拜年也很忌諱遇到貓，深怕損及未來一年的運氣，因為越文的貓（meo）與貧窮（ngheo）發音相似，被認為是不好的兆頭。
新聞來源
延伸閱讀
- 【越南過新年】為整年好運，大年初一在越南這15件事千萬別做
- 農曆新年在越南為國定假日，在台越南朋友又是怎麼過年的呢？
- 越南人的過年煩惱，也會被問「什麼時候結婚？（Bao giờ hai đứa cưới）」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
不管年終領多少，小資也能變大戶！數位經濟時代必備的永豐DAWHO數位帳戶
我們想讓你知道的是
年終將至，領到年終獎金後該如何聰明理財？尤其面對升息、通膨、經濟不穩定的時侯，更需要一套抗通膨的理財之道。新的一年想變身理財大戶，或許就從永豐DAWHO數位帳戶開始。
年關將近，相信不少人都想在這個時機好好整頓未來一整年的財務規劃，領到的年終獎金該如何有效配置也至關重要。在2022年10月舉辦的「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」直播活動上，主持人吳怡霈與理財達人寶可孟、存股達人大俠武林兩位專家曾分享動盪經濟局勢下的投資觀念，以及運用新世代數位工具掌握投資風險，總結出適合市場波動時期的投資策略；如今，投資市場仍波動不斷，投資人究竟該如何判斷局勢、穩健配置個人資產？新的一年，想要達到長期且有效的理財投資，你準備好了嗎？
又到了領年終獎金的日子，不同的產業有著不一樣的結果，有的公司年終可能高達52個月，亦有發不到1個月年終的例子，可謂幾家歡喜幾家愁。無論是否享有優渥年終，都要審慎理財，善用這筆款項。若今年獎金相對微薄，更不能氣餒，必須好好布局下一步，盤點個人財務狀況、擬定目標，在新的一個年度展開聰明的理財之道。
除了活存、定存，要避免辛苦賺來的資本變薄，最重要的方法就是投資。市場上投資工具琳瑯滿目，較穩健的主流工具包括基金、台股、美股，近年隨著AI科技進步，也發展出智能投資工具，幫助投資人克服人性弱點、提供理性判斷的決策。無論選擇哪種工具，投資理財一直是人生的必修課，在選擇適合自己的投資工具時，也可參考「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」中理財達人寶可孟所說的，投資只要把握「80/20法則」，將多數資產投入穩健標的，少部分資金用於波段操作，就能安心參與市場活動。
近年來數位經濟的崛起，數位帳戶已經是新世代必備的投資工具。永豐DAWHO數位帳戶，提供一站式多元的服務體驗，除提供台外幣存款帳戶外，更成功整合基金信託、台美股交割及DAWHO現金回饋信用卡等多元的金融服務與功能，可以說是2023新年度的理財好幫手。
許多投資小白往往先從存錢開始，而永豐DAWHO數位帳戶推出大戶等級客戶享有新臺幣活儲年利率最高達1.5%(*註1)，讓小資也能逆襲變大戶。此外，永豐DAWHO也提供每月最高20次的跨行提款、轉帳免手續費優惠，且支援QR Code掃碼提領現金，在永豐、中信ATM皆可使用，支援日常生活便利無虞。
此外，永豐DAWHO數位帳戶更提供專屬理財報告，提供投資現值總覽、臺外幣存款變化，讓客戶輕鬆掌握每月金流，定期檢視資產配置，無論是台美股交割及基金申購，皆能進行查看及追蹤，同時也有永豐「智能理財ibrAin」，為沒空盯盤、財力有限的小資族省時省力，提供ETF投資標的布局全球市場及24小時監控市場脈動的服務，給予客製化投資組合調整建議，不再心慌意亂；此外，最低只要NT$3,000就能開始投資第一步，申購、贖回再平衡皆可享0元手續費。
實現成為大戶的新年新希望，實踐穩健理財的最終目標，即刻申辦：永豐DAWHO數位帳戶！
*註1：大戶等級客戶即當月平均財富達新臺幣10萬元(含)以上之客戶，於新臺幣30萬元(含)內享有1.5%活儲利率。
*注意事項：
1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/SinopacFund
2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spUSStock
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spShareShares
3. ibrAin：
永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spibrain
4. 大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
謹慎理財 信用至上
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率年息2.74%~15% (基準日2015/8/3)，預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新台幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢