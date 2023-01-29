STEAM教育給台灣啟示（上）：重新定義師生關係，從教師的單一主體性轉化為互為主體性
我們想讓你知道的是
STEAM教育中，教師不僅是教材的準備者與提供者，也是引領學生進行討論、反思與現實問題解決的催化者。STEAM教育所重視的是讓師生共同去學習，一起動手解決真實世界問題的教育方式，強調透過STEAM跨學科領域的教學活動，共同培育師生在面對真實世界挑戰的能力，就是STEAM教育的目的。
文：張天泰
在白宮科技政策辦公室的統籌下，美國各種專家和代表們在STEM教育高峰會，齊聚討論未來五年、符合美國競爭法案（America COMPETES Act）的聯邦STEM教育策略，並已決定投入數十億美元。顯而易見，STEM教育、和STEM教育的進化STEAM教育，已是被美國視為是攸關國家未來競爭力的政策和人才投資。
STEAM即為科學（science）、科技（technology）、工程（engineering）藝術（arts）及數學（mathematics）。STEAM教育在台灣同樣盛行 ，是解決問題、探索創新、鏈接多個領域的新形態課程。筆者認為STEAM教育可謂當代課程典範的進一步深化，並有可能促發新一波的典範轉移，故為文透過檢視STEAM教育在課程改革的各種問題分述如下。
STEAM教育帶來課程改革的新意義
STEAM教育所帶來課程改革上的意義，從某個角度來看，可說是把教師主動參與引導與從課堂還給學生的課程改革現象，所發展出師生互為主體性的新教學形態。這種課程模式也預示著學生的學習空間和學習工具，已突破時空限制、打破學科邊界和學校圍牆，筆者再從下列數點詮釋說明之。
一、課程改革現象與課程典範轉移的互動趨勢
根據庫恩（T. Kuhn）的看法，當一個典範開始出現異例（anomaly），這些異例起初可能會被否定，但是隨著異例愈來愈多，原有的典範無法再進行解釋時，就會發生典範轉移（paradigm-shift）的情形。也就是說，當典範再也無法解釋原有的典範與現象時，即證明了原先的典範就愈來愈不能夠解釋社會或物理現象，這樣新的典範會崛起。
課程的典範轉移之間的過程關係，我們亦可以從課程理論的發展建構中看出流變軌跡，每一種課程改革的新理論或取向，代表課程的特殊範疇與向度思維，同時刻印出的思想的變化與論述的邏輯。例如著名課程史家Kliebard便透過歷史回顧，指出課程的樣貌，實際上乃是不同利益團體間意識型態的競逐結果，職是之故，今日的典範主流，將成為明日典範的邊緣；而明日的典範主流，也可能就是今日典範的邊緣。
早期西方課程與教學的發展深受科學實證主義典範的影響，偏重科學與技術理性架構。例如R.W.Tyler的課程發展傳統以目標為導向，強調課程乃是達成目標的一種工具，是一套結構化的教材，因此，課程發展指的是產制這套結構化教材的系統化程式，教學流程局限於完成一套程式並且進行評鑑，教師只能依據課程專家的課程選擇與設計，忠實地執行課程計畫，執行評鑑，以瞭解學生是否達成學習目標。
教師被定位為教學者，對於課程並無主控能力，面臨技能廢除（deskilled）的問題。而學生只被視為被動的知識吸收者，經由教育的輸入與輸出過程，成為符合標準的產品。教師與學生間之互動與經驗並不受到重視，在這樣的課程歷史情境下的師生關係是「主客二元對立」的關係。
然而，1960年代課程思想開始產生反動，因為社會政治與文化等事件陸續發生，再加上1970年代歷史教育危機的出現，讓許多學者對開始對課程實證典範產生質疑。於是課程發展進入概念重建時期，泰勒管理式的課程觀點地位受到挑戰，課程學者們分別由不同觀點提出對課程的各自詮釋。例如站在現象學與詮釋學的理論肩膀上，主張課程設計是一種創造過程，教師與學生是一起參與其中。
而M. Greene也從教育哲學觀點探討課程和教師意識，鼓勵教師進行教育哲學思考，嘗試以陌生人的生命狀態，回觀自己的課堂教學，突破舊有現狀，建立屬於自己的教學觀點。
其他諸如深受批判理論影響的批判教育學者Henry Giroux、Peter McLaren等，分別從批判解放的角度切入，認為課程是政治的行動，再聚焦課程中所潛藏的意識形態，以及教學過程中教學者又是如何傳遞與再制此意識形態，提出個體透過對於社會的批判，透過自我的反省的途徑，透過行動是可能達成社會解放的目的。總的來說，1970年代的課程概念重建時期，主要是對技術與工具理性對課程宰製的反動。
回觀1980年代至今，全球各國課程改革的思想主軸，大多受到批判教育學理論影響，開始關注學校教育中的權力關係，而在由於社會結構與主體能動性的觀點，開始獲得重視，教育行動可以成為一種批判的實踐。
教師賦權增能的論述被不斷高舉，課程學者認為教師能覺察工具理性的宰制，進一步能改造社會，除了批判教育學開始在課程思想上興盛外，後現代（postmodern）理論的也開始崛起，一方面延續了前述的批判教育學與概念重建的理論脈絡，另一方面則將課程理論的功能，視為一種幫助理解情境的工具，而非用為以合理化既有的制度結構的方式，或者為了達成某目標而做的改變。
教師與學生的主體性開始受到重視，課程關注學習者的學習成長歷程，重視學習者與教師之間在學習過程中的關係，以及在學習歷程中所創造的意義。課程不再局限於只是既定的文本與外界設定的目標，而變為一種具體行動，而數位時代的來臨，課程科技媒體的介入，課程變成是一種教學型態的組織活動，而教學則是課程的再編輯與改良，這些論述讓課程與教學間，教師與學生間的關係更加緊密。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。