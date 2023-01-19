2023/01/19,
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馬來西亞MBI集團創辦人張譽發涉嫌詐欺，泰國法院下令將其引渡至中國

馬來西亞MBI集團創辦人張譽發涉嫌詐欺，泰國法院下令將其引渡至中國
泰國法院在18日下令將涉嫌從事詐欺的馬來西亞「MBI」集團創辦人張譽發引渡至中國。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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MBI集團在泰國辦事處位於一塊超過16公頃的土地上，並從事價值超過100億泰銖（約新台幣91億元）的業務，包括酒店、娛樂場所、遊樂園和房地產等。2018年，馬來西亞當局指控創辦人張譽發涉嫌從事金融犯罪，其資產也因與直銷詐騙有關而被沒收。

泰國法院在18日（週三）時，下令將涉嫌從事詐欺而被泰國當局拘留的馬來西亞「MBI」（Mobility Beyond Imagination Group）集團創辦人張譽發（Tedy Teow Wooi Huat）引渡至中國，以面臨相關指控。

馬新社》和《海峽時報》報導，張譽發因涉嫌從事一系列詐欺行為，中國和馬來西亞皆要求將他引渡。泰國法院在18日時的聽證會後宣讀判決，下令將張譽發引渡至中國，張譽發可以在30天內對判決提起上訴。

泰國法院表示，中國當局已提出請求，以欺詐和可疑的投資計劃為由，將張譽發引渡至中國。泰國法院也指出，他們注意到張譽發被列在國際刑警組織的紅色通緝令名單上。

據報導，張譽發在出席聽證會時，身穿棕色囚服、戴著外科口罩，並在獄警陪同下出現在曼谷還押監獄。據稱，張譽發聽證會上很冷靜，僅在法官宣讀判決書後，詢問他是否可以提起上訴。

聽證會結束後，張譽發的委任律師Juti Suanraksa表示，他們將針對引渡令向中國提出上訴，律師團也正在準備必要文件，就馬來西亞的引渡要求提交給法院。Juti Suanraksa說，「法院預計很快就會審理馬來西亞要求引渡的案件。」

東方日報》指出，MBI集團在泰國的辦事處位於一塊超過16公頃的土地上，從事價值超過100億泰銖（約新台幣91億元）的業務，包括酒店、娛樂場所、遊樂園和房地產等。2018年，馬來西亞當局指控張譽發涉嫌從事金融犯罪，其資產也因與直銷詐騙有關而被沒收。

《馬新社》進一步指出，2019年時，約有100名遭MBI集團詐騙的中國公民，在中國駐吉隆坡大使館外舉行抗議活動。之後，在400名中國投資者對張譽發提起訴訟，欲追回價值約1億馬幣（約新台幣7億元）的投資金額後，中國警方便對張譽發發布通緝。

張譽發是在去年7月21日時，以涉嫌從事可疑的投資計劃欺騙投資者，在去年7月於馬來西亞和泰國宋卡府（Songkhla）的邊境城鎮遭捕。此外，馬來西亞和中國也在追捕張譽發，中國則是第一個要求引渡他的國家。張譽發自去年被泰國移民警察拘留後，一直在等待被引渡。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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