歐洲議會通過年度外交安全兩大報告，要與台灣建立「戰略合作」關係、儘速啟動雙邊貿易談判
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歐洲議會通過的外交報告對去（2022）年中共二十大上「中華人民共和國決不承諾放棄對台使用武力」的言論表達嚴重關切，報告主張歐盟機構盡快針對擬定以情境為導向的戰略，因應台灣面臨的安全挑戰，同時強調台灣與歐盟間進行「最高層級」的經濟、科學、文化和政治交流。
歐洲友台舉措不斷，農曆春節前夕，歐洲議會昨（18）日分別以407與459張同意票，表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）與「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告決議案，除了譴責中國持續對台軍事挑釁，更呼籲歐盟執委會（European Commission）與台建立戰略合作、儘速啟動台歐盟雙邊投資協議（BIA）的前置作業。
歐盟「共同外交暨安全政策」目標在維護聯盟共同價值，「共同安全暨防禦政策」是其中一個重要部份，且是歐盟國防與軍事的指引。歐洲議會每年針對歐盟CFSP及CSDP報告執行情形提出整體建議並做成決議，決議案最終由全體歐洲議員進行表決。
昨日通過的「共同外交暨安全政策」重申「一中政策」仍是歐中關係的基礎，但報告強烈譴責中國對台持續的軍事挑釁，重申堅決反對片面改變台海現狀的行為，並對去（2022）年中共二十大上「中華人民共和國決不承諾放棄對台使用武力」的言論表達嚴重關切，呼籲中國停止所有危害區域穩定的作為。
「共同外交暨安全政策」主張，歐盟機構盡快針對擬定以情境為導向的戰略，因應台灣面臨的安全挑戰；同時表達對台灣人民的堅定支持，認為台灣是可與歐盟共享民主、自由、人權、法治等價值的夥伴，呼籲歐盟執委會及歐盟外交和安全政策高級代表與台灣建立「戰略合作」關係。
「共同外交暨安全政策」進一步主張，歐盟應盡速就與台灣的雙邊投資協議展開評估並準備談判，「使供應鏈多元化」、藉此解決歐盟依賴中國的問題；決議案也建議在歐洲經貿辦事處設立一位聯絡員，協調歐盟與台灣共同面對假訊息的工作。
決議案也呼籲歐盟會員國跟國際夥伴合作，共同維護台灣的民主自由、支持台灣參與國際組織。同時強調台灣與歐盟間進行「最高層級」的經濟、科學、文化和政治交流。
歐盟「共同安全暨防禦政策」決議案則明確指出，「中國的危險軍事行動挑釁每天都在發生」，並提及中國過去十年國防預算增加了600％，中國利用其軍事力量恐嚇和威脅鄰國，特別是台灣。歐盟重申，對中國在南海的軍事擴張、突擊演習、侵犯領空和其他灰色地帶軍事行動（包括對台的網路攻擊和和假訊息）表達嚴重關切。
歐洲議會外交委員會主席麥克亞力斯特（David McAllister）表示，隨著歐盟在地緣政治的角色日漸重要，歐盟必須加強其外交政策；歐洲議會議員范登科德勒雷（Tom Vandenkendelaere）也提到，俄烏戰爭以來，歐洲的安全急速惡化；歐盟除了該加速軍援烏克蘭，也應改善國防方面的決策過程，並減少對第三方國家的依賴。
我外交部歐洲司副司長呂世凡今日表示，近兩年來歐洲議會通過25個友台決議，多次在「共同外交暨安全政策」與「共同安全暨防禦政策」的年度執行報告決議案納入支持台灣的段落；今年的決議案內容，也是首度呼籲歐盟執委會應提升台歐盟雙邊的整體合作，呼應了歐洲議會在2021年10月通過的「台歐盟政治關係暨合作」歷史性報告，展現對台海和平穩定的關注與強力支持；在中國持續對台進行軍事恫嚇的此刻，歐洲議會強力聲援對我國政府人民有格外重要意義。
何時啟動台歐盟雙邊投資協議談判？外交部重申：現在是洽談最好時機
不過外界關注台歐盟雙邊投資協議（BIA）的啟動進度，呂世凡未透露預期的期程，但強調歐洲議會已多次通過決議案支持台歐盟雙邊投資協議，也呼籲歐盟儘速啟動談判準備工作，去年7月歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）與12月歐洲議會國貿委員會（INTA）訪團訪台期間，也都分別關注台歐雙邊高科技韌性的合作可能，國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）當時明確提及，「現在就是台歐盟洽談BIA的最好時機」。
延伸閱讀
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核稿編輯：羅元祺
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。