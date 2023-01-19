歐洲議會通過年度外交安全兩大報告，要與台灣建立「戰略合作」關係、儘速啟動雙邊貿易談判

歐洲友台舉措不斷，農曆春節前夕，歐洲議會昨（18）日分別以407與459張同意票，表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）與「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告決議案，除了譴責中國持續對台軍事挑釁，更呼籲歐盟執委會（European Commission）與台建立戰略合作、儘速啟動台歐盟雙邊投資協議（BIA）的前置作業。

歐盟「共同外交暨安全政策」目標在維護聯盟共同價值，「共同安全暨防禦政策」是其中一個重要部份，且是歐盟國防與軍事的指引。歐洲議會每年針對歐盟CFSP及CSDP報告執行情形提出整體建議並做成決議，決議案最終由全體歐洲議員進行表決。

昨日通過的「共同外交暨安全政策」重申「一中政策」仍是歐中關係的基礎，但報告強烈譴責中國對台持續的軍事挑釁，重申堅決反對片面改變台海現狀的行為，並對去（2022）年中共二十大上「中華人民共和國決不承諾放棄對台使用武力」的言論表達嚴重關切，呼籲中國停止所有危害區域穩定的作為。

「共同外交暨安全政策」主張，歐盟機構盡快針對擬定以情境為導向的戰略，因應台灣面臨的安全挑戰；同時表達對台灣人民的堅定支持，認為台灣是可與歐盟共享民主、自由、人權、法治等價值的夥伴，呼籲歐盟執委會及歐盟外交和安全政策高級代表與台灣建立「戰略合作」關係。

「共同外交暨安全政策」進一步主張，歐盟應盡速就與台灣的雙邊投資協議展開評估並準備談判，「使供應鏈多元化」、藉此解決歐盟依賴中國的問題；決議案也建議在歐洲經貿辦事處設立一位聯絡員，協調歐盟與台灣共同面對假訊息的工作。

決議案也呼籲歐盟會員國跟國際夥伴合作，共同維護台灣的民主自由、支持台灣參與國際組織。同時強調台灣與歐盟間進行「最高層級」的經濟、科學、文化和政治交流。

歐盟「共同安全暨防禦政策」決議案則明確指出，「中國的危險軍事行動挑釁每天都在發生」，並提及中國過去十年國防預算增加了600％，中國利用其軍事力量恐嚇和威脅鄰國，特別是台灣。歐盟重申，對中國在南海的軍事擴張、突擊演習、侵犯領空和其他灰色地帶軍事行動（包括對台的網路攻擊和和假訊息）表達嚴重關切。

歐洲議會外交委員會主席麥克亞力斯特（David McAllister）表示，隨著歐盟在地緣政治的角色日漸重要，歐盟必須加強其外交政策；歐洲議會議員范登科德勒雷（Tom Vandenkendelaere）也提到，俄烏戰爭以來，歐洲的安全急速惡化；歐盟除了該加速軍援烏克蘭，也應改善國防方面的決策過程，並減少對第三方國家的依賴。

我外交部歐洲司副司長呂世凡今日表示，近兩年來歐洲議會通過25個友台決議，多次在「共同外交暨安全政策」與「共同安全暨防禦政策」的年度執行報告決議案納入支持台灣的段落；今年的決議案內容，也是首度呼籲歐盟執委會應提升台歐盟雙邊的整體合作，呼應了歐洲議會在2021年10月通過的「台歐盟政治關係暨合作」歷史性報告，展現對台海和平穩定的關注與強力支持；在中國持續對台進行軍事恫嚇的此刻，歐洲議會強力聲援對我國政府人民有格外重要意義。

何時啟動台歐盟雙邊投資協議談判？外交部重申：現在是洽談最好時機

不過外界關注台歐盟雙邊投資協議（BIA）的啟動進度，呂世凡未透露預期的期程，但強調歐洲議會已多次通過決議案支持台歐盟雙邊投資協議，也呼籲歐盟儘速啟動談判準備工作，去年7月歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）與12月歐洲議會國貿委員會（INTA）訪團訪台期間，也都分別關注台歐雙邊高科技韌性的合作可能，國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）當時明確提及，「現在就是台歐盟洽談BIA的最好時機」。

Photo Credit: 駐歐盟兼駐比利時代表處 歐洲議會18日以407票同意、92票反對通過「共同外交暨安全政策」報告。

Photo Credit: 駐歐盟兼駐比利時代表處 歐洲議會18日以459票同意、93票反對通過「共同安全暨防禦政策」報告。

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核稿編輯：羅元祺