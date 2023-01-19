全球最長壽人瑞安德烈修女享嵩壽118歲，被問長壽秘訣：「只有上帝知道」

綜合《衛報》、《今日美國》、《BBC》等外媒報導，被視為世界上最長壽的人瑞——法國修女露西爾・蘭登 （Lucile Randon），又稱安德烈修女（Sister André），於今（2023）年1月17日凌晨逝世於法國南部土倫的聖凱瑟琳拉布爾（Sainte-Catherine-Labouré）療養院，享嵩壽118歲。療養院發言人大維・塔維拉（David Tavella）表示：「她週二在睡夢中去世。」

塔維拉也對《BBC》表示：「雖然非常難過，但是……她渴望與她心愛的兄弟團聚。對她來說，這是一種解放。」

世上最年長的確診康復者

2021年時，蘭登所在的療養院曾爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，造成10位住民死亡，但蘭登倖存了下來，成為金氏世界紀錄中最年長的確診康復者。當時，她接受當地的《Var-Matin》報社採訪時還表示：「我甚至沒有意識到我確診。」

塔維拉也告訴該報，蘭登並沒有表現出對這種病毒的恐懼：「她沒有問我她的健康狀況，而是問了她的日常生活。 例如，她想知道用餐和就寢時間是否會改變。事實上，她更擔心其他住民。」

當她被問及是否害怕感染COVID-19時，這位修女說：「不，我不害怕，因為我並不害怕死亡……，但我也希望能去別的地方——加入我的兄弟、祖父和祖母。」

露西爾・蘭登的一生

1904年，蘭登出生於法國南部阿萊斯（Ales）鎮的一個新教家庭，但她後來皈依了天主教，並在26歲時受洗成為天主教徒。為了在信仰中走得更遠，她於1944年加入了慈善之女修女會（Daughters of Charity），正式成為修女，並改名為安德烈修女。

她經歷了兩次世界大戰，出生那年紐約才剛剛開通第一條地鐵，而環法自行車賽也只舉辦過一次，還見過27位法國國家元首。

她和她的兄弟們關係密切，她曾告訴記者她最美好的回憶之一，就是他們在第一次世界大戰結束時從戰場安全返回。「對於大多數家庭來說，通常只有2個死去的孩子，而不是2個還活著的孩子。這很罕見。」她道。

儘管失明並依賴輪椅，在療養院中蘭登仍然照顧其他老人，其中一些甚至比她年輕許多。

2020年，蘭登告訴記者她不知道自己是怎麼活了這麼久的。「我不知道秘密是什麼，只有上帝才能回答這個問題。」她道。

她在去（2022）年4月繼日本的田中加子之後，被登錄進金氏世界紀錄世上最年長的人。並在接受採訪時談到：「人們說工作殺人，但對我來說，工作讓我活了下來，我一直工作到108歲。」還說她雖然知道在天堂會過得更好，但仍享受俗世的快樂，比如每天吃巧克力和喝一杯酒。

在她最近一次採訪中，她告訴記者：「人們應該互相幫助，互相愛護而不是仇恨。如果我們分享所有，事情就會好上許多。」

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：羅元祺