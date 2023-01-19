全球最長壽人瑞安德烈修女享嵩壽118歲，被問長壽秘訣：「只有上帝知道」
我們想讓你知道的是
被視為世界上最長壽的人瑞——法國修女露西爾・蘭登 （Lucile Randon）於1月17日凌晨逝世。她在2021年時挺過了新冠疫情，成為金氏世界紀錄中最年長的確診康復者。她說不知道自己是怎麼活了這麼久的，但工作讓她活了下來，她一直工作到108歲。
綜合《衛報》、《今日美國》、《BBC》等外媒報導，被視為世界上最長壽的人瑞——法國修女露西爾・蘭登 （Lucile Randon），又稱安德烈修女（Sister André），於今（2023）年1月17日凌晨逝世於法國南部土倫的聖凱瑟琳拉布爾（Sainte-Catherine-Labouré）療養院，享嵩壽118歲。療養院發言人大維・塔維拉（David Tavella）表示：「她週二在睡夢中去世。」
塔維拉也對《BBC》表示：「雖然非常難過，但是……她渴望與她心愛的兄弟團聚。對她來說，這是一種解放。」
世上最年長的確診康復者
2021年時，蘭登所在的療養院曾爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，造成10位住民死亡，但蘭登倖存了下來，成為金氏世界紀錄中最年長的確診康復者。當時，她接受當地的《Var-Matin》報社採訪時還表示：「我甚至沒有意識到我確診。」
塔維拉也告訴該報，蘭登並沒有表現出對這種病毒的恐懼：「她沒有問我她的健康狀況，而是問了她的日常生活。 例如，她想知道用餐和就寢時間是否會改變。事實上，她更擔心其他住民。」
當她被問及是否害怕感染COVID-19時，這位修女說：「不，我不害怕，因為我並不害怕死亡……，但我也希望能去別的地方——加入我的兄弟、祖父和祖母。」
露西爾・蘭登的一生
1904年，蘭登出生於法國南部阿萊斯（Ales）鎮的一個新教家庭，但她後來皈依了天主教，並在26歲時受洗成為天主教徒。為了在信仰中走得更遠，她於1944年加入了慈善之女修女會（Daughters of Charity），正式成為修女，並改名為安德烈修女。
她經歷了兩次世界大戰，出生那年紐約才剛剛開通第一條地鐵，而環法自行車賽也只舉辦過一次，還見過27位法國國家元首。
她和她的兄弟們關係密切，她曾告訴記者她最美好的回憶之一，就是他們在第一次世界大戰結束時從戰場安全返回。「對於大多數家庭來說，通常只有2個死去的孩子，而不是2個還活著的孩子。這很罕見。」她道。
儘管失明並依賴輪椅，在療養院中蘭登仍然照顧其他老人，其中一些甚至比她年輕許多。
2020年，蘭登告訴記者她不知道自己是怎麼活了這麼久的。「我不知道秘密是什麼，只有上帝才能回答這個問題。」她道。
她在去（2022）年4月繼日本的田中加子之後，被登錄進金氏世界紀錄世上最年長的人。並在接受採訪時談到：「人們說工作殺人，但對我來說，工作讓我活了下來，我一直工作到108歲。」還說她雖然知道在天堂會過得更好，但仍享受俗世的快樂，比如每天吃巧克力和喝一杯酒。
在她最近一次採訪中，她告訴記者：「人們應該互相幫助，互相愛護而不是仇恨。如果我們分享所有，事情就會好上許多。」
新聞來源
- World’s oldest known person, French nun Lucile Randon, dies at 118（The Guardian）
- World's oldest known person dies at 118, now making an American-born woman the oldest human（USA TODAY）
- World's oldest person, French nun Sister André, dies aged 118（BBC）
- La Toulonnaise Sœur André, doyenne des Européens à 117 ans, a réussi à vaincre la Covid-19（Var-Matin）
- French nun, Europe's oldest person, beats Covid-19 on eve of 117th birthday（French 24）
延伸閱讀
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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