STEAM教育給台灣啟示（下）：檢視STEAM教育在台灣課程改革的六大問題

文：張天泰

檢視STEAM教育在台灣課程改革的問題

行文至此，筆者為文點出檢視STEAM教育在台灣課程改革的問題，並點出值得進一步釐清的議題。

一、STEAM教育認為學習如何思考，比會使用工具重要

根據媒體調查，多數台灣教師都能直指STEAM教育精神，認為STEAM教育的核心精神應該是：問題解決85.1％、動手做72.6％和生活應用71.5％，但是課程中卻不易實踐。而目前台灣國中小仍深受升學主義、考試主義與應試教育的影響，無法讓教學正常化，讓目前的課程時數零碎。

雖然新課綱明定國中每週兩節科技領域課程，但在升學導向的國中，非考學科常常是虛有其表，很難正常化教學。國小雖然沒有升學捆綁，卻囿於沒有時數，STEAM教育只能以專題或是社團等外加活動呈現，沒有真正融入STEAM教育的課程DNA。且STEAM教育教的不只是程式設計、工具操作等外在工具性目標，而是內在的教育性目標——更好的邏輯思維、更高的思考技術。

二、STEAM教育的課程理論，傳到東方教育現場的質變議題

STEAM教育是從美國開始發起，起先是美國國家科學委員會（NSB）在1986年的時候提出了由科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）和數學（Mathematics）整合的綱領性建議，爬梳各項課程改革。其理論基礎多從歐美學者所提出的觀點來建構，而未能慮及當地的文化差異，此種教育文化的移花接木，使得課程改革的課程理論多受到歐美觀點影響，形成造成歐美論述的霸權性與對課程改革的宰制，課程改革因而缺乏本土的觀點融入。

這種課程改革理論的推行方式，有否考慮到現場第一線教師，在實施上所遇到的困難與困境？有無考慮到STEAM教育，此類課程改革主張引入本地教育現場所產生的質變問題，如何讓教室內的教學改變，連結到整體制度文化的改變？這些問題都是值得深思的。

三、STEAM教育資源是不均等分配，會造成另一種城鄉落差

台灣課程改革的推行是為了促進社會的公平與正義，也為了教育公平，而STEAM教育的出現，卻讓台灣出現STEAM資源不均等分配的現象。必須關注到提供給偏鄉地區或弱勢家庭學生的STEAM教育資源是否足夠，否則弱勢孩子可能缺乏可使用的STEAM教育資源，無法自學，到了學校也無法和師生共同討論與練習。

因經濟弱勢連帶處於文化不利的家庭，再度進行文化再複製的情況，這些現實問題必須獲得關注與解決。如何針對大城市和偏鄉地區的STEAM教育資源需求做精準調整？

另一方面，在STEAM教育資源分配上，如何讓教育政策與制度更彈性、更人性化，此為迫切需要解決的STEAM教育的議題。

四、認知STEAM教育的獨特性，不陷入認知混亂

運用STEAM教育，需認知STEAM教育不只是跨學科的教育主張，在教育目標、教育內容與教育方法也有獨特的特色。

STEAM不是第一個提出跨學科的教育主張，1960到1970年代STS研究和STS教育開始於西方國家，其在1980年提倡跨學科的STS教育（Science-Technology-Society），同是重視技術和工程，並以解決實際問題為最終導向。Bybee與Fensham分別將STS教育，定義為以技術和社會作為學習科學知識、技能的背景（context）為重點的科學課程。

STEAM教育與STS教育的共同點，皆是培育學生跨學科思維、批判性思維、合作能力以及解決問題的能力，但其中仍有差異，例如，在教育目標，STEAM教育強調培育具備問題解決能力、實作精神、學以致用能力、五感學習能力。

STEAM教育目標是引導學生進入STEAM教育創造的過程，培養更多的STEAM領域的知識創造者；而STS教育目標為重視由過去片面追求個體認知的發展、知識的掌握轉向包括認知、情感、態度在內的公民科學素養的普遍提高。

第二，在教育內容，STEAM教育在科學、技術、工程、數學中加上A-Arts，以美學、設計、社會人文等視角，進行跨學科統整教育，以統整為核心來進行系統思維，透過五大領域的學科知識與技術化身為一座橋樑。其課程內容主題至少包含了3D 列印設計、機器人、電腦編程、電子感應、遊戲編創、科學實驗分析、擴增實境（AR） 、虛擬現實（VR），連結並彙集學科與學科交錯的知識與內在潛力，並且能實際做出社會所需要的科技創造、制度創造、藝術創造、科技創作、工具創作。

而STS教育內容主要為彰顯科學世界與生活世界的合一，特別主張以學生所面臨的社會問題或生活問題為中心來編排內容，嘗試通過這些內容的學習，使學生掌握參與經濟生活、政治決策、公眾對話等活動所需的知識、技能與態度，從美國的社會中化學等的STS專案可見到。

第三在教學方法，STEAM教育著重讓學生動手完成他們感興趣的、和其生活相關的專案，從過程中學習各種學科以及跨學科的知識的教學方法，透過STEAM六步驟教學法，包含想像與提問、討論與計畫、創造與製作、測評與提升、分享與展示、反思與總結，透過有系統的教學方法學習到另一種思考模式與行動方式。