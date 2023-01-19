2023/01/19,
醫療

香港1月30日起確診者不再強制隔離，傳最快3月廢口罩令

香港1月30日起確診者不再強制隔離，傳最快3月廢口罩令
近人眾多港人外出慶祝新春佳節｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

香港本月30日起撤銷對新冠確診者發出隔離令，檢測陽性者亦毋須呈報。而多個傳媒報導，港府打算於3至4月撤銷口罩令。

港府表示，本月30日起撤銷對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者發出隔離令的安排，日後新冠感染個案亦將以上呼吸道病形式管理；檢測陽性者亦毋須向衞生防護中心呈報。而多個香港傳媒報導，政府擬於3至4月撤銷口罩令。

香港行政長官李家超今日（19日）出席立法會行政長官答問會時說，香港市民第二及第三針疫苗接種率達93%及84%，加上大量市民因感染產生免疫力，等同第三針接種率達95%，認為本港的混合免疫屏障十分牢固，加上大部分感染者均屬輕症，相信病毒對本地公共衛生風險明顯降低，社會對新冠病毒病的認知和處理能力亦已提升。

李家超又稱，香港與內地通關後沒有增加疫情風險，確診數字亦已從高位回落至近日3000多宗。他指當局對疫情的管理要邁向新階段及模式，從政府強制染疫市民隔離，改為由市民自行決定、自行負責。

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Photo Credit: GettyImages

《明報》昨日（18日）引消息報導，政府冀待冬季後才撤銷口罩令，以免因上呼吸道感染個案激增致「迫爆」公院急症室，擬於3至4月撤銷口罩令。

香港COVID-19單日確診病例數昨天降至3793例，創下近期新低，其中境外移入109例。

3歲以下童入大陸不用核酸

香港和大陸本月8日恢復通關，兩地民眾通關時，只需要持有48小時內核酸檢測呈陰性結果的證明，其餘檢疫措施取消。

港府昨天公布，今天起，從香港進入大陸的3歲以下小孩，不需要出示48小時內COVID-19核酸檢測呈陰性結果的證明。

至於大陸來港的幼童，香港當局自去年6月起就豁免3歲以下小孩的相關檢測要求。

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


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