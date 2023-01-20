TNL+ 2023/01/20,
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宣傳賭博不必負責任嗎？為何星國藝人接博弈廣告會被調查，大馬網紅卻沒事

宣傳賭博不必負責任嗎？為何星國藝人接博弈廣告會被調查，大馬網紅卻沒事
線上賭場示意圖。Photo Credit：Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

最近新加坡藝人曹國輝因爲上傳了3支宣傳博弈網站的短片，結果遭到警方調查，因為相關行爲觸犯了新加坡的賭博管制法令。反觀在馬來西亞，近年網路賭博集團的營運規模日益壯大，爲了吸引眼球，網路賭博集團找了許多網紅為其代言。由於馬來西亞相關法令是管制實體的博弈場所，因此虛擬世界的博弈行為，成了管制上的漏洞。

雖然常言道小賭怡情，但賭博是極具上癮性質的活動，容易讓意志不堅定的人墮落成爲病態賭徒，不僅毀掉自己的人生，也會殃及家人。這也是爲什麽放眼全球，賭博一直以來都是各國政府嚴厲管制的領域，其存在相等於是一種 「罪惡產業」，即合法化的目的只是爲了避免人民湧向更加難以監管的黑市，並由此增加稅收。在一些宗教色彩濃厚的政體中，賭博甚至是直接被禁止的。

以馬來西亞為例，以伊斯蘭教義為主要政治論述的伊斯蘭黨，在成功拿下吉打州的政權之後，便宣佈從2023年1月起不再批准或更新州内所有的博彩投注站營運執照，相等於讓博彩業在該州走入歷史。至於馬來西亞惟一一家合法賭場—雲頂賭場（Casino De Genting），自1969年獲得政府頒發的賭場營運執照，該賭場則禁止穆斯林入內，也被禁止在媒體上投放廣告宣傳。

儘管實體的博弈場所管得住，但近年在馬來西亞明顯能感受到的是，網路賭博集團的營運規模日益壯大，尤其是在網路行銷。爲了吸引眼球，網路賭博集團甚至委任和聘用各地的知名藝人或網路創作者爲其站台或代言。以馬來西亞爲例，創作歌手黃明志就曾公開在自己的臉書表示，雖然自己不會為「博弈網站」代言，但會接受有關單位對於 「MV或節目的贊助播出，及簡單的品牌植入」，條件是必須是馬來西亞之外的境外公司。

除了黃明志以外，馬來西亞也有不少的影音内容創作者接受網路賭博集團的資助，爲他們拍攝一系列做慈善的影片，間接為這些集團進行了宣傳和推廣。然而值得玩味的是，即便這些集團利用網紅們進行了幾乎是明目張膽的行銷，卻沒有任何網紅因此遭到執法當局的取締甚至是檢控，導致國内網紅們前仆後繼地參與其中。

反觀馬來西亞的鄰國，最近新加坡藝人曹國輝因爲上傳了3支宣傳博弈網站的短片，結果遭到警方調查。根據媒體報道，相關行爲觸犯了新加坡的賭博管制法令，該法令清楚闡明，所有沒執照的賭博活動都是被禁止的。這樣的行爲，對於和新加坡相隔一水之遙遠的馬來西亞而言，無疑是一記警鐘。

事實上，馬來西亞的《刑事法典》並沒有任何與網路賭博相關的罪行，甚至也沒有專屬的法令管制網路賭博。執法單位向來都是援引1953年馬來西亞公共賭場法令（Common Gaming House Act 1953）第4（1）（g）條文進行監控。在該條文下，任何人使用任何方式宣傳或推廣某地點為賭場，則視爲一種犯罪，一旦罪成將被罰款馬幣5000至5萬之間（約新台幣3.5萬元至35萬元），以及監禁最多三年。

以2021年2月10日吉隆坡推事庭的某判決爲例，該案中共有6人被檢察官援引上述條文被控，理由是他們通過臉書、WhatsApp和Telegram等通訊工具向大衆宣傳某個賭博網站。這6名被告皆俯首認罪，被宣判罰款馬幣5000元（約新台幣35068元）以及一天監禁。

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