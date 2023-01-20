TNL+ 2023/01/20,
軍事

俄烏戰情分析（下）：無人機成為開發新戰術的思想泉源，俄軍人海戰術把巴赫姆特打成「絞肉機」

俄烏戰情分析（下）：無人機成為開發新戰術的思想泉源，俄軍人海戰術把巴赫姆特打成「絞肉機」
巴赫姆特外的烏軍｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

越早能偵測到j沙希德無人機，就越有可能截擊它，因此如何改進雷達的算法，就是關鍵。由於人眼和人耳能更快識別這些低空高噪音的無人機，所以也有人開發手機軟體，用群眾的力量監察無人機，一鍵可向中心報告。總之，新的戰爭形式對各國軍事界都提出新的任務，烏克蘭戰爭不但是試驗武器的地方，還是開發新武器新戰術的思想源泉。

伊朗無人機改變戰場

上文提到，在克里米亞大橋爆炸事件之後，俄軍開始大規模攻擊烏克蘭的民用設施。在這些軍事行動中，俄國用了一種新的戰術，即採用價格低廉的伊朗製造無人機進行定點攻擊。這種戰術取得了相當的成功。

無人機在烏克蘭戰爭中大放異彩。

首先是美國偵查無人機「全球鷹」（Global Hawk，RQ-4）。從開戰之初，「全球鷹」就在烏克蘭海岸線和烏克蘭邊境24小時不間斷巡航，把戰爭情報傳回後方。有理由相信，正是美國向烏克蘭分享這些情報資料（特別是敵方視像和座標），烏克蘭的西式制導武器才能發揮巨大效果。

基於不直接參與戰爭的原則，全球鷹只能在烏克蘭邊界線以外的空域飛行。為了彌補這個不足，美國也向烏克蘭提供了烏方自己操作的偵查無人機。全球鷹非常昂貴，所以美國去（2022）年8月份開始選擇向烏克蘭提供「掃描鷹」（ScanEagle），它是小型無人機，但同樣可以24小時巡航。

美國向烏克蘭提供的無人機還有「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）和「彈簧刀」（AeroVironment Switchblade），兩款功用差不多，都是自殺式無人機，用於精準刺殺。它們都在美國第一批援助烏克蘭的武器之列。在戰爭初期，它們在基輔戰役那種城市戰中發揮了亮眼的功用。但當戰爭形式轉變為陣地戰「大砲對轟」時，其作用似乎大大降低了。

其次是土耳其的無人機TB2（Bayraktar TB2）。TB2是一款造價較低萬至200萬美元）的偵查打擊一體無人機，既可後方操作，也可自主飛行。烏克蘭在戰前就向土耳其訂購了一批TB2。它也在烏克蘭戰爭中聲名大噪，其中以擊落俄國的武裝直升機一戰最為彪炳。頓時，TB2成為無人機市場上的搶手貨。

最後大放異彩的，就是俄國從9月底開始用於戰場上的伊朗無人機。

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