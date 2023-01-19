《大嘻哈時代2》台大醫選手暗諷「原住民考試加分」，原民粉專：族群友善意識再次被丟到垃圾桶
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知名嘻哈節目《大嘻哈時代2》如火如荼地播出當中，而參賽選手再度引發爭議，就讀台大醫學系的「神經元」，演唱時唱到：「想要念醫學系你的大考分數得破表，有人乘了1.35還是沒我高」，就被外界質疑暗嗆原住民的加分條件，也引起原住民歌手以及相關粉專的反彈，回應反擊：「踩著受苦者未癒合的傷痛消費，這是今天我們仍在面對的社會，沒有反思，沒有和解。」
全台唯一嘻哈選秀實境節目《大嘻哈時代》，在第一季廣受好評的狀況下，於今（2023）年1月7日播出第二季，而播出至今也引發許多話題與熱議，其中之一為就讀台大醫學系的參賽選手「神經元」（本名：曾鼎元），演出歌詞中提及了「有人乘了1.35還是沒我高」，被外界質疑暗嗆原住民的加分條件，此句歌詞也引起原住民歌手以及相關粉專的反彈，表示「遺憾族群友善意識再次被丟到垃圾桶」。
由三立電視與MTV製作的台灣嘻哈類選秀綜藝節目《大嘻哈時代》，節目於2021年6月12日首播，而後也在台掀起了嘻哈熱潮，包含連續五週蟬連YouTube發燒榜單第一名、曝光次數達6.5億，觀看次數突破4600萬次，讓更多觀眾認識嘻哈文化以及地下的嘻哈歌手。值得一提的是，第一季的參賽選手，最終獲得第6名的wannasleep，也於2021年第12屆金音獎獲得最佳新人獎。
至於到了去（2022）年的電視金鐘獎，《大嘻哈時代》則是獲得了一般節目類燈光獎、一般節目類美術設計獎以及綜藝節目獎，囊括三項電視金鐘獎，金鐘獎評審則給出「表現的份量以及整體演出製作水平，創造出台灣嘻哈音樂性節目的新舞台」的極高評語。
而在金鐘獎以及嘻哈熱潮的延續之下，《大嘻哈時代》打鐵趁熱，就於今年1月推出第二季《大嘻哈時代2》，而此次三立、MTV則是攜手知名製作人陳鎮川、導演謝乾乾等人共同製作，而評審則是嘻哈歌手蔡詩芸、廠牌「顏社」主理人迪拉胖以及知名製作人陳星翰，主持人則是阿達、美麗本人、賀瓏以及嗩吶。
第二季也吸引了許多懷著嘻哈夢以及需要舞台的歌手前來參賽，包含鹿希派及陳信維、金陽合組的團體CuHighBoy、樊仲哲、夏沐、林潔心等人，而第一集播出之後，YouTube至今的首集點擊率也已超過50萬，並登上發燒排行榜第一名。
至於此次《大嘻哈時代2》引發的爭議，是參賽選手「神經元」在演唱自創曲〈台大醫學FREESTYLE〉時，歌詞寫道：「我們台大醫學系，所以不太搭理北七，每天在家裡學習，同時腳踩打擊樂器，我們台大醫學系，學測級分都像作弊，我們台大醫學系，指考都被我當作屁，想要念醫學系你的大考分數得破表，有人乘了1.35還是沒我高，我的高中生活就是每天起床虐模考，不懂其他人的分數怎麼看起來都像被狗咬，沒實力就別想來台大醫入學，誤觸本該勿觸的領域，只好入學務處，不學無術你不如學巫術，想超越我們你得保持戶樞不蠹。」
歌詞中的「有人乘了1.35還是沒我高」，就被外界質疑暗嗆原住民的加分條件，也引起原住民歌手以及相關粉專的反彈，其中原住民歌手Rlong向黑就在個人抖音上表示，「我不管你是不是punchline製造機，但你拿原住民當你的punchline，我覺得很沒必要，兄弟，你有沒有想過為什麼原佳民可以乘1.35？ 不是我們玻璃心，不是我們很敏感 只是我們不想讓族外人覺得我們可以一直這樣被開玩笑，很多時候，不是我們不說就是不在意，更何況你上的是大節目，不只台灣人看，更讓我們匪夷所思的是，明明已經跟你提醒過了，為何堅持要唱，那我們就感謝主，阿門。」
至於另一個臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」，也發文回擊神經元，表示：「我知道他不能代表台大醫學系的所有 ，但我很遺憾族群友善意識再次被丟到垃圾桶，置身優勢階層的既得利益者類，把惹毛全世界當成自喜的標籤，踩著受苦者未癒合的傷痛消費，這是今天我們仍在面對的社會，沒有反思，沒有和解，no peace心累 ，我不知道還要多具體的嘲諷才能讓你有感覺。」
不過， 此爭議爆發之後，則引起正反兩面說法，也有捍衛嘻哈文化的人表示，嘻哈歌詞的語境與表達應該是自由的，也再度引起嘻哈、單口喜劇等「玩笑」過頭與否的熱議話題。
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核稿編輯：羅元祺
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