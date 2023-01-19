2023/01/19,
科技

微軟裁員1萬人規模為2014年來最大，分析師指科技業環境可能持續惡化

微軟裁員1萬人規模為2014年來最大，分析師指科技業環境可能持續惡化
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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近幾個月，多家科技巨頭出於經濟衰退的擔憂、高通膨及升息等因素，紛紛開始裁員。《路透社》報導，亞馬遜和Meta都早在微軟之前，宣布裁員計劃。微軟的裁員消息反映了科技業可能會持續減少職缺。

《華爾街日報》報導，微軟於18日宣布受到全球經濟衰退的影響，計畫將會裁員1萬名員工，受影響的人力佔比不超過5％。這波裁員的規模會是微軟自2014年以來，最大的一波。

執行長納德拉（Satya Nadella）表示，裁員會在今（2023）年3月底之前施行。在一篇寫給員工的部落格貼文中，納德拉指出目前的經濟搖搖欲墜，告訴員工隨著世界上某些地區正在面臨衰退，某一些地區預期也會進入衰退，全世界的企業都陸續開始採取預警措施。

在納德拉給員工的文章中，他並未明說公司哪些部門的人力將會縮減。納德拉表示微軟將會減少在某些地區的人力，但會持續在策略地區招募新員工。

微軟在去（2022）年就裁員過數次，但並未公布確切的裁員人數。其中一次是在去年的7月，當時微軟表示受影響的員工數佔比，不超過該企業總員工數的1％。

微軟前一次如此大規模的裁員發生在2014年，當時約有1萬8000名員工失去工作，原因是該公司退出手機及其他非核心業務。

依據微軟去年6月底截止的會計季度財報，當時該公司的員工總數為22萬1000人。此數字與2021年相比，增加了22％。

近幾個月，多家科技巨頭出於經濟衰退的擔憂、高通膨及升息等因素，紛紛開始裁員。《路透社》報導，亞馬遜和Meta都早在微軟之前，宣布裁員計劃。微軟的裁員消息反映了科技業可能會持續減少職缺。

美國投資研究機構晨星（Morningstar）分析師羅曼諾夫（Dan Romanoff）指出，「從大局來看，微軟這次發起的裁員計劃，代表科技業環境尚未改善，還有可能持續惡化。」

《紐約時報》報導，微軟的年度營收在過去3年成長了58％，員工數也增加了7萬5000人。然而，高利率及對於經濟衰退的預期影響了該公司的前景。微軟最新一季的財報就出現了近5年來最慢的成長率，微軟也示警這情形可能會持續下去。

微軟的股價在18日收盤時下跌了2％，去年整年則是減少了22％，不過此表現仍是較其他科技企業來得好。

《紐約時報》指出，科技業的成長放緩對於規模較小，或是專注在加密貨幣這類新產品的企業影響較深。但科技巨頭們也不能倖免。商業軟體公司Salesforce這個月也宣布將裁員該公司10％的人力、人數約8000人。臉書的母公司Meta則在去年底宣布裁員超過1萬1000人。亞馬遜同樣在18日宣布將會裁員1萬8000人。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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