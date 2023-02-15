本想大聲斥責，但PFAS實在太香了：《黑水風暴》 吹響宣戰號角，環保與發展你站在哪一邊？
我們想讓你知道的是
在歐美國家努力根除PFAS之餘，我們或許也希望真能有顆龍珠可以許願，讓所有PFAS在明天太陽升起的瞬間就化為一陣煙，從地球上消失不見。但代價若是從此以後不再有人工智慧（artificial intelligence, AI）、性能強大的手機，你是否還願意呢？
文：陳瑋駿（著有《化學有多重要，為什麼我從來不知道？》一書）
Take Home Message
- 全氟與多氟烷基物質（PFAS）結構中含有穩定的碳氟鍵，能長期存在於環境中，因此廣泛運用在包裝、半導體、醫療等領域。
- 研究發現PFAS可能對環境、生物有害，加上它具有生物積累性，所以在近幾年被嚴格控管。
- 美國西北大學團隊發現，將全氟羧酸與二甲基亞碸、氫氧化鈉、水混合加熱後，可將PFAS分解為氟離子與其他無害的物質。
全氟與多氟烷基物質近幾年（per-and polyfluoroalkyl substances, PFAS）「榮登」歐美及各大企業的淘汰目標，如美國包裝材毒性物質訊息交流中心（Toxics in Packaging Clearinghouse, TPCH）規定包裝材料中不得驗出PFAS；美國緬因州也立法決議自今（2023）年起逐步淘汰PFAS，預計在2030年全面禁用含有PFAS的產品。
國際企業如Apple也明文規定它的供應鏈廠商，若在蘋果產品的材料中使用含有「-CnF2n-」單元的物質超過1000 ppm（parts per million，百萬分之一），必須善盡告知義務。瑞典家具品牌IKEA也宣布，含有PFAS的塗料不得使用在IKEA 家具當中。
為什麼PFAS會被趕盡殺絕？
看到PFAS中的「substances」，或許你已經可以猜到受監管的物質應該不只一個。確實，PFAS是一個物質群組，目前登記在案的PFAS依據環保執行機構的不同，已有幾千筆到一萬多筆。
PFAS的定義最早可以追溯到2011年，美國杜邦公司應用化學及氟產品事業部（DuPont Chemicals and Fluoroproducts）巴克（Robert Buck）的研究團隊初次主張，當脂肪族物質（aliphatic substances）的分子結構當中具有「-CnF2n+1-」（n≥1）單元時即可歸類為PFAS。
不過，由經濟合作暨發展組織（OECD）及聯合國環境署（UNEP）共同組成的全球全氟化學品小組（OECD/UNEP Global PFC Group），卻察覺到此定義會遺漏掉其他應當被規範的全氟化合物（perfluorinated compound, PFC），例如全氟二酸（perfluoroalkyl dicarboxylic acids）（註1）。因此我們可以在2021年OECD發表的報告看到，PFAS已被定義為「至少含一個全氟甲基（-CF3）或者全氟亞甲基（-CF2-）的化學物」。
話說回來，在實務上這樣控管某一大類物質的手段並不多見。絕大多數都是針對特定物質研究它的危害性之後再設下限制，畢竟化學品管控可是有重大的社會責任，禁令頒布之後勢必會影響到相關產業鏈以及人民的生計，因此立法機構必須嚴謹行事。
不過這類事件也不是沒有前例，在更早之前鹵素阻燃劑就是以氯（Cl）、溴（Br）原子的總濃度控管（註2）。這種「寧可錯殺，不可錯放」的思維，便是由於這類化合物「大多」具有類似的性質（換言之，有些可能是安全的），但礙於毒理研究曠日廢時，等到所有的物質都被研究完一輪，高危害性的物質可能早已遍布世界各地。
更別提創造相似性質的分子並不是件難事，法規容易被發明突破，因此基於風險考量，折衷控管一整個分類可說是合理的辦法。
那麼PFAS到底存在著何種風險，讓立法機構不得不這樣大規模掃蕩？這樣的決策是否恰當？要釐清這件事，或許我們得從一切的起源⸺聚四氟乙烯（polytetrafluoroethene, PTFE，俗稱鐵氟龍）開始講起。
正義律師開出對PFAS宣戰的第一槍
2019年上映的史實翻拍電影《黑水風暴》（Dark Waters）描述在約莫2000年時，一位專精於環保法規的律師受到美國西維吉尼亞州農夫請託，調查當地多起牛隻的死因。農夫們發現農場的母牛出現不明原因腫瘤、牙齒發黑、發狂甚至死亡的情形，而這一切的怪異現象都被懷疑與當地生產鐵氟龍（Teflon）的杜邦化工廠有所關聯。
於是由馬克魯法洛（Mark Ruffalo）所飾演的律師，負起調查杜邦可疑行徑的重責大任，結果發現鐵氟龍的製造過程會使用一種獨特的PFAS作為介面活性劑⸺全氟辛酸（perfluorooctanoic acid, PFOA）。這是一種人工合成的化學品，杜邦發現當PFOA應用在鐵氟龍製程時，不僅具有很好的分散效果，化學性質也非常穩定、能持續在製程中發揮介面活性劑的功效。
電影中也提到，杜邦早在1985年的內部調查就知道PFOA可能對環境、生物有害，卻依舊傾倒含有PFOA的廢棄物在農田，並且將有毒廢水排放至河流汙染當地環境，最終被律師發現這些不法行徑，成功替受害的民眾討回公道。
根據美國毒性物質及疾病登記署（USATSDR）發表的常見問題，當人體暴露於高濃度PFOA「可能」會增加膽固醇濃度、影響肝臟酵素、嬰兒出生體重些微降低等各種不良反應。美國疾病管制與預防中心（CDC）也公告，大量餵食PFOA給實驗動物會影響動物生長發育及損害肝臟。
不過，人和動物的毒理作用畢竟不完全相同，根據聯合國所屬的國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer, IARC）所發布的致癌物質分類清單（表一），PFOA只被歸類在第2B 級⸺也就是說目前並沒有直接證據證實PFOA 能導致人類罹患癌症，但光是這些潛在的威脅就不得不讓人們更正視PFOA所導致的健康環境問題，深怕更大的威脅就埋在還沒研究到的領域當中。
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