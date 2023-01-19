立院會期最後一日，總預算三讀後蘇貞昌將說明內閣改組、發現金兩大黨仍無共識
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關於內閣改組，行政院發言人羅秉成表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都有說過，時候到了就會向大家報告，而這個時候就是等立院通過總預算。如果按照時程，總預算案在下午三讀，蘇貞昌會到立法院致意，並向外界說明內閣改組事宜。
今（19）日是立法院會期最後一日，各黨先前已達成共識將通過總預算案，還有《公務人員任用法》在內等議案要討論表決，行政院表示，總預算案通過後，蘇貞昌會到議場說明內閣改組事宜。除此之外，稅收超徵普發6000元現金的特別條例至今各黨未達成共識，估計最慢4月發放。
針對外界所關注的內閣改組及行政院長蘇貞昌的去留，行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會上表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都有說過，時候到了就會向大家報告，而這個時候就是等立院通過總預算。如果按照時程，總預算案在下午三讀，蘇貞昌會到立法院致意，並向外界說明內閣改組事宜。
國民黨持續主張發1萬，兩黨未有共識
儘管今天是會期最後一天，發現金的特別條例各黨卻仍未達成共識。國民黨立法院黨團今日召開記者會，持續要求將發現金的條文三讀，不要包含加強經濟、社會韌性等條文，讓全民2月就能領到1萬元現金。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨團的立場是，只要蔡政府、民進黨黨團總召柯建銘同意，先行發放現金1萬元，就隨時可以簽字，讓發放現金的特別條例三讀。
國民黨立委賴士葆也批評，民進黨團及柯建銘充滿陽謀，意圖以特別預算為由，讓蘇貞昌繼續當行政院長、不用這麼快總辭，並呼籲柯建銘儘速同意抽出發現金部分三讀，朝野一起讓國人好過年。
對此，柯建銘今早表示，如果按照程序走，發現金本來就是4月以後的事情，因為有一定的法律要件，特別條例通過之後，行政院還要送預算到立法院並備詢、審查。針對賴士葆的批評，柯建銘回應，特別條例已經併案審查出委員會了，「他在講什麼美國話」，他強調立法院不是國民黨講了算，還是要照遊戲程序來走。
至於何時會發現金，據《聯合新聞網》報導，立法院長游錫堃表示，4月是估計最慢，他個人希望越快越好，現在各黨團沒有共識，他會找時間召集協商，如果協商有共識就會非常快，特別條例審查完，請行政院送特別預算來。游錫堃也呼籲，各黨團應該謀求共識，如果到今天還沒有共識，恐怕會來不及元宵節前發。
新聞來源
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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