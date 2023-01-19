立院會期最後一日，總預算三讀後蘇貞昌將說明內閣改組、發現金兩大黨仍無共識

今（19）日是立法院會期最後一日，各黨先前已達成共識將通過總預算案，還有《公務人員任用法》在內等議案要討論表決，行政院表示，總預算案通過後，蘇貞昌會到議場說明內閣改組事宜。除此之外，稅收超徵普發6000元現金的特別條例至今各黨未達成共識，估計最慢4月發放。

針對外界所關注的內閣改組及行政院長蘇貞昌的去留，行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會上表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都有說過，時候到了就會向大家報告，而這個時候就是等立院通過總預算。如果按照時程，總預算案在下午三讀，蘇貞昌會到立法院致意，並向外界說明內閣改組事宜。

國民黨持續主張發1萬，兩黨未有共識

儘管今天是會期最後一天，發現金的特別條例各黨卻仍未達成共識。國民黨立法院黨團今日召開記者會，持續要求將發現金的條文三讀，不要包含加強經濟、社會韌性等條文，讓全民2月就能領到1萬元現金。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨團的立場是，只要蔡政府、民進黨黨團總召柯建銘同意，先行發放現金1萬元，就隨時可以簽字，讓發放現金的特別條例三讀。

國民黨立委賴士葆也批評，民進黨團及柯建銘充滿陽謀，意圖以特別預算為由，讓蘇貞昌繼續當行政院長、不用這麼快總辭，並呼籲柯建銘儘速同意抽出發現金部分三讀，朝野一起讓國人好過年。

對此，柯建銘今早表示，如果按照程序走，發現金本來就是4月以後的事情，因為有一定的法律要件，特別條例通過之後，行政院還要送預算到立法院並備詢、審查。針對賴士葆的批評，柯建銘回應，特別條例已經併案審查出委員會了，「他在講什麼美國話」，他強調立法院不是國民黨講了算，還是要照遊戲程序來走。

至於何時會發現金，據《聯合新聞網》報導，立法院長游錫堃表示，4月是估計最慢，他個人希望越快越好，現在各黨團沒有共識，他會找時間召集協商，如果協商有共識就會非常快，特別條例審查完，請行政院送特別預算來。游錫堃也呼籲，各黨團應該謀求共識，如果到今天還沒有共識，恐怕會來不及元宵節前發。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺