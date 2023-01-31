2024港湖立委之戰：無論是「二虎競食」或「驅虎吞狼」，高嘉瑜的選情都艱險無比

文：陳廷祐（專案經理）

2020年立委選舉，民進黨台北市議員高嘉瑜，成功在港湖區扳倒時任立委且深耕在地多年的李彥秀，除了大環境因素以外，有別於傳統選戰模式，高嘉瑜掌握聲量、流量對於其選情更是一大利多，然而若以目前態勢分析，高嘉瑜能否衛冕港湖這一席立委，值得玩味。

近日，高嘉瑜的行政失靈、蘇貞昌內閣團進團出說等，炮口頻頻對內，引發民進黨基層不滿，包括相同選區的市議員李建昌、中二選區立委林靜儀都公開批評高嘉瑜，於此同時台灣基進台北黨部主委吳欣岱則拋出了自己備戰港湖立委消息，為2024港湖立委選戰種下變數。

此次2022九合一選，上次慘遭滑鐵盧的李彥秀，拿下港湖區議員第一高票，原港湖區市議員後轉任台北市副市長的黃珊珊，雖然參選台北市長功敗垂成，不過其子弟兵陳宥丞披民眾黨戰袍拿下港湖第二高票，證明黃珊珊在港湖的影響力依舊，現為時代力量不分區立委的王婉諭也曾經暗示轉戰區域立委，有可能選擇其所居住生活的港湖。

多方勢力皆拋出有意參選港湖立委之戰，別於傳統的藍綠對決，如何在二虎競食、驅虎吞狼算計當中謀取最大利益，將會是2024各方陣營參選港湖立委的戰略要點。

二虎競食：兩虎之一的衛冕者高嘉瑜

高嘉瑜深耕台北市港湖選區多年，過往在藍大於綠的南港、內湖選區，高嘉瑜依舊穩定，隨著南港逐步發展，外來人口遷入，港湖人口結構也慢慢地改變，衝擊著傳統藍大於綠的選民結構。

另外2014年台北市長柯文哲上任後，高嘉瑜與其互動頻繁，很早就已被貼上「友柯派」的標籤，隨著柯文哲人氣以及聲量居高不下，高嘉瑜與其的互動，也讓自己得以分享到更多的聲量以及政治紅利，爭取到非民進黨政治光譜支持者的認同，相對而言帶來的便是民進黨支持者的質疑，這也是為何此次高嘉瑜遭到民進黨基層炎上的主因之一。

對於高嘉瑜而言，無論黨內是否採取初選機制抑或是徵召參選，與民進黨支持者和解都是當前首要，在假想除了國民黨必定參選之外，扣除掉台灣基進的吳欣岱，另外有可能參選的黃珊珊、王婉諭皆可以爭取到中間選民的支持，當少了民進黨基本盤，只靠社群媒體操作積累的空氣票，對於高嘉瑜的選情變數太大。

外敵當前，深綠選民還有可能因為台灣基進的吳欣岱參選而變節，因此鞏固綠營基本盤，對於高嘉瑜立委連任之路，是當務之急，更是重中之重。

國民黨的盤算

由此次九合一大選來看，內湖、南港的國民黨基本盤仍在，對於整體選情而言依舊是利多，然而推出怎麼樣的人選，尤為關鍵。

當推出的候選人競爭力不足，港湖的選民並不會因為是「國民黨」招牌含淚投票，從此次民眾黨議員陳宥丞拿到港湖第二高票，以及時代力量過去立委選舉的政黨票在港湖擁有競爭力便可略知一二，若無第三勢力攪局，加上高嘉瑜失去民進黨基本盤的奧援，只要推出有競爭力的人選，拿回港湖大有機會。

國民黨目前最為有利的人選仍為上次立委選戰失利的李彥秀，上一次雖以些微之差敗選，此次2022九合一大選強勢回歸，勇奪此次議員港湖第一高票，證明其影響力依舊不可小覷。

反觀國民黨其他議員，同黨第二名的游淑慧整整差了7個百分點之多，就算游淑慧對外積極表態，並喊話：「李彥秀去年因身體因素，沒有考慮再挑戰立委，國民黨就要再重新找一個候選人。」依舊無法說服藍營支持者，自己就是那個可以替代李彥秀拿回港湖的關鍵人物，先不提游淑慧票數輸給了李彥秀，甚至在港湖還不敵民眾黨的新科議員陳宥丞，國民黨其他議員如李明賢、吳世正就更不用多說了。

驅虎吞狼：坐收漁利的第三勢力

對於黃珊珊是否會參選港湖立委，國民黨議員游淑慧表示：「黃珊珊出戰港湖立委的機率小於50％」

民進黨議員王孝維表示：「黃珊珊是個活棋，趁著這次選北市長的熱度，目前看來她一定會選。」同一個黃珊珊，藍綠各自表述。

筆者則認為，黃珊珊是否要參加這一場博奕，端看藍綠雙方所推出的候選人而定，此次2022的台北市長選戰或許成為最好註解，雖然功敗垂成，但是從選戰的過程來看，黃珊珊絕對有能力吞掉藍綠雙方比較弱的那一方，只要藍綠雙方推出的候選人其中一方競爭力不足，例如：民進黨李建昌、國民黨游淑慧等，黃珊珊都有能力在中間選民的支持下，接納弱勢一方的淺色光譜支持者而勝選。

而時代力量的不分區立委王婉諭拋出2024的規劃當中，提及可能參選自己所居住的內湖南港選區，對於王婉諭而言，挑戰港湖猶如越級打怪一般艱難，目前傳出有力的競選者，包括國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜又或者是無黨籍的黃珊珊皆是地方深耕多年，且無論是社群操作抑或是在地議題皆有著墨。

反之王婉諭目前尚無地方經驗，雖然在特定議題表現亮眼、空戰實力更是時代力量三名立委之最，但要成功在港湖殺出一條血路，機率可說是微乎其微。除非上述實力堅強藍綠白候選人皆無參選，配合天時、地利、人和之下才有可能，倘若王婉諭目標並非勝選，而是單純以戰養戰，攪亂這一池春水，對其而言倒是易如反掌。

最後，談及已經表態備戰港湖的台灣基進吳欣岱，相比高嘉瑜、黃珊珊甚至王婉諭等可以吸納中間選民的調性，定調抗中保台的台灣基進不比台南、高雄，在港湖可以說是吸引力不足，由此次吳欣岱議員選票不及5％可見一二，吳欣岱的參選，更像是為了報復高嘉瑜「友柯」，以及辜負台派支持者對於民進黨的認同，而非是為了勝選考量。