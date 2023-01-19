2023/01/19,
醫療

本土增1萬8024例、48死，王必勝：春節除COVID-19，還有流感跟諾羅病毒都不容小覷

本土增1萬8024例、48死，王必勝：春節除COVID-19，還有流感跟諾羅病毒都不容小覷
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

我們想讓你知道的是

王必勝提醒，冬季以呼吸道為主的疾病每年都會盛行。前3年大家口罩都戴得緊，病毒比較不會入侵，但隨著開放，互相接觸頻率高，疾病都會升溫，尤其諾羅病毒傳染力非常高，要更注意衛生習慣。如果接著春節疫情穩定，會在1月底宣布口罩第二階段開放政策。

中央流行疫情指揮中心於今（19）日公布國內新增1萬8414例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬8024例本土個案及390例境外移入；另外，確診個案中新增48例死亡。

48例死亡個案中，有一位年紀較輕的40多歲女性，本身有癌症及癌症轉移病史，也曾接種過三劑疫苗。她於1月8日快篩呈陽性，四天後忽然出現上腹疼痛，到急診檢查發現可能因癌症關係引起肝腎功能不佳，馬上收治住院。但兩天後又發生意識改變、氧氣濃度下降、血壓降低等症狀，經診斷為敗血症。當天就因病況惡化過世，死因研判是新冠肺炎合併重症敗血症。

03-0119死亡病例分析_01
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

住宿式機構篩檢、投藥率及病床空床率

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這週住宿式機構住民的陽性率從1.3％降到1.0％，已過高峰期呈下降趨勢。住宿式機構工作人員也從1月9日開始恢復每週一次定期快篩，目前回報陽性率是0.6％，跟前一波的陽性率相比處於低點，表示機構裡的感染控制情形穩定，跟整個社區疫情趨勢一致。

春節期間仍會繼續執行定期快篩至1月31日，之後會再檢討後續快篩措施是否要做進一步調整。

08-0119全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

而住宿式機構的整體投藥率是94％，不管是長照機構、護理之家或老人福利機構的投藥率都有在90％以上。精神照護復健機構則是73％，主要是因為有較年輕的住民經醫生評估不用給藥，因此投藥率較低。

07-0119長照機構確診住民投藥情形
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

大多數區域除台北以外，空床率都在5成以上。經醫療應變組評估，為兼顧春節期間非新冠感染者及確診者的住院需求，會繼續維持5％的專責病房開設率。

04-0119COVID-19醫療資源統計表(記者會資料)
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

指揮中心今天啟動春節專案

為確保春節期間確診民眾可獲得適當醫療照護及就醫諮詢，指揮中心啟動「醫院春節期間開設COVID-19視訊門診及諮詢專案」（以下稱春節專案），由全國急救責任醫院於1月20日至1月29日開設COVID-19視訊門診及提供就醫諮詢。

各地方政府春節專案醫院及口服抗病毒藥物合約機構，已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網《COVID-19春節防疫專區》，方便民眾上網查閱。

目前已有至少192家醫院公布春節視訊開診資訊及24小時就醫諮詢專線電話，相關資訊將由各縣市衛生局持續更新，並公布於春節防疫專區。

春節專案醫院COVID-19醫療服務內容如下：

  • 每日開設上午、下午COVID-19視訊門診（含夜診），供有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性或確診民眾醫療服務。
  • 每日提供COVID-19口服抗病毒藥物開立及調劑。
  • 24小時COVID-19疑似或確診民眾就醫諮詢專線，及協助收治院際間重症轉診。
15-0119_春節期間開設COVID-19視訊門診及就醫諮詢
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

死亡及重症數不降反升怎麼辦？

死亡及重症率是落後指標，會比疫情晚2週到1個月左右，所以雖然確診數下降，死亡率卻會持續上升一陣子。疫情指揮官王必勝表示，一般民眾不需過度擔心死亡率及重症數，但脆弱族群，尤其是高齡者裡沒有打疫苗的人還是頗有影響。台灣的疫苗覆蓋率在國際上雖高，高齡者的覆蓋率卻還是不夠。呼籲高齡長者盡快施打次世代雙價疫苗。

今年指揮中心也會規劃讓民眾施打加強劑。「有些人會打到第6劑沒錯，這是肯定的。」王必勝說。

春節除了COVID-19以外，還有流感跟諾羅病毒都不容小覷

王必勝提醒，冬季以呼吸道為主的疾病每一年都會盛行。前３年大家口罩都戴得緊，所以病毒比較不會入侵，但隨著漸漸開放，人流或是互相接觸頻率高，這些疾病都會升溫。如果遇到人很多、空氣流通不好、無法保持社交距離的情況，還是要把口罩戴好。

尤其是脆弱族群，如高齡者或幼兒，盡量不要去人多場合避免感染。諾羅是非常高傳染力的病毒，預防方式就是注意衛生習慣，包括勤洗手及飲食衛生。

如果接著春節疫情都穩定，會在1月底宣布口罩第二階段開放政策。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺


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