黑豆水的功效、好處有哪些？什麼時間喝效果比較好？
我們想讓你知道的是
黑豆水又稱黑豆茶，有消水腫、排便、提升氣色等功效，能幫助媽咪產後發奶，進而成為產後女性、久坐上班族間的健康飲品。然而什麼人不適合喝黑豆水？喝黑豆水是否有禁忌？讓我們了解黑豆水的成分、營養、功效及禁忌，學會做出最適合自己的黑豆水。
文： 曹嘉儀
黑豆水又稱黑豆茶，有消水腫、排便、提升氣色等功效，能幫助媽咪產後發奶，進而成為產後女性、久坐上班族間的健康飲品。然而什麼人不適合喝黑豆水？喝黑豆水是否有禁忌？
《Hello醫師》為您揭開黑豆水的神秘面紗，了解黑豆水的成分、營養、功效及禁忌，學會做出最適合自己的黑豆水。
黑豆水功效、好處有哪些？
黑豆水是將黑豆乾炒後加熱水悶泡而成，黑豆水富含花青素、大豆異黃酮、大豆皂苷、維生素Ｅ、鎂及鉀等多種營養素。
黑豆水的功效與好處：
- 消水腫
- 有助排便
- 提升氣色
- 改善貧血
- 降血壓
- 降膽固醇
- 保護心臟
- 增加黑髮
- 預防青光眼
- 月經後調理
- 促進產婦發奶
- 改善經前症候群
黑豆種類：青仁黑豆、黃仁黑豆
黑豆依葉子的顏色，可分為「青仁黑豆」和「黃仁黑豆」兩種，一般黑豆水都是使用青仁黑豆製作而成。
- 青仁黑豆： 適合浸酒及用於各種加工產品如黑豆粉、黑豆水（茶）、碳培黑豆及浸酒入藥、速食粉、藥材利用等
- 黃仁黑豆： 適合於煮食及製造蔭油加工、蜜黑豆、豆鼓、味噌等用途。
黑豆水可以每天喝嗎？
黑豆水好處這麼多，是否可以每天飲用？若是身體機能健康的族群，只需注意飲用量與時間，每天喝不成問題；但若身體本身有慢性病或懷孕初期等族群，就不建議飲用。
健康成人每日建議飲水量為30～40ml／每公斤，黑豆水的每天飲用量，建議不要超過每日飲水量的三分一，即每日大約500毫升的黑豆水最為合適：
- 50公斤的女性 飲水量約為 1500～2400cc，故黑豆水的量約在500～800cc
- 70公斤的男性 飲水量約為 2100～3500cc，故黑豆水的量約在700～1100cc
黑豆水飲用時間：下午喝、睡前兩小時避免
黑豆水建議可以在下午、傍晚時候飲用，但睡前兩小時不宜飲用太多黑豆水。雖然黑豆水不含咖啡因，但本身具有促進代謝和利尿的作用，晚上喝太多黑豆水容易造成，頻尿，影響睡眠品質。
這五種人喝黑豆水有禁忌
黑豆水（茶）雖然好處很多，其實某些族群是不適合常喝黑豆水或一次喝太多，像是懷孕、腎臟病或易脹氣等族群，如果喝過量容易引發副作用，所以在攝取黑豆時應該要特別留心。
以下族群飲用黑豆水前請諮詢醫師：
心臟、肝臟慢性病患者不宜：對於慢性心臟疾病或肝臟疾病等造成的水腫，不建議飲用黑豆水來改善症狀，容易造成反效果。
腎臟病患者不宜：腎臟病患者對鉀離子的代謝較差，黑豆含有豐富的鉀，飲用量或頻率過高會增加腎臟負擔，故不建議飲用。
易脹氣者不宜：容易脹氣者不適合喝太多「悶泡式」黑豆水，由於黑豆含有較不易消化的寡糖，喝太多會在消化系統中發酵產生甲烷，導致脹氣、放屁；不過，當黑豆浸泡在水中並煮熟，即可減少寡糖和其他難以消化的成分。（延伸閱讀：老是脹氣不舒服 7種方式預防並減緩）
初期懷孕者不宜：建議懷孕婦女避免喝黑豆水，因黑豆含有的天然雌激素，有助於血液循環，體質較敏感的孕婦可能會有子宮收縮的狀況，若孕婦想飲用黑豆水，建議先詢問醫生。
豆類過敏者不宜：黑豆與黃豆都屬大豆的一種，因此對黃豆過敏者不宜喝黑豆水。根據統計，全國大豆過敏者約佔0.1％，以孩童居多；過敏者服用大豆製品，可能會全身發癢、皮疹或紅腫，嚴重甚至引發嘴唇、眼皮水腫及呼吸困難等症狀。
- Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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