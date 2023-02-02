《每天追一齣大唐詩人穿越劇》：不管生活有多虐，杜甫心中一直思念李白、牽掛李白

我們想讓你知道的是
杜甫和李白都以為，還會有「重有金樽開」的那一天。這之後，他們過得都不怎麼樣，杜甫尤其喪。但不管杜甫被生活虐得有多慘，在他心中，一直堅守著一件事，天崩地裂都無法動搖，這件事就是：思念李白，牽掛李白。
文：周公子
某一天，杜甫又轉起了酒杯，神情凝重：「太白兄，再過幾天我要走了……」
「去哪兒？」
「去長安，考科舉，報效國家！」
這次輪到李白傷感了兄弟要去追夢了，他由衷地為他高興，卻也為自己感到迷茫……子美的夢才剛剛開始，而自己的夢已經碎了一地，還撿得起來嗎？
最後的幾天，李白的話變少了，酒卻喝得更多了。臨別的那天，石門下，他們依依惜別：
魯郡東石門送杜二甫
醉別復幾日，登臨遍池台。何時石門路，重有金樽開。
秋波落泗水，海色明徂徠。飛蓬各自遠，且盡手中杯。
離別就在眼前，讓我們一起把風景看遍。什麼時候能再次相見啊，到時一定要喝個痛快！泗水河上秋波蕩漾，徂徠山上翠色蒼茫，你我馬上就要像飛蓬一樣各自飄遠，啥也別說了，一醉方休吧！
當時的杜二甫，很年輕很天真，對西去長安充滿了信心：「太白兄，等我中了進士做了官，咱們再聚，很快的！」
李白笑了笑，想說：長安哥是混過的，沒你想得那麼容易……可看著杜甫那張年輕而又激情洋溢的臉，話到嘴邊，李白改了口：「加油，子美，你可以的！」
如果他們知道，此次一別，漫漫餘生將再無相會之日，也許杜甫會多留幾天，也許李白會多說幾句鼓勵的話。
可惜，他們都以為，還會有「重有金樽開」的那一天。
這之後，他們過得都不怎麼樣，杜甫尤其喪。但不管杜甫被生活虐得有多慘，在他心中，一直堅守著一件事，天崩地裂都無法動搖，這件事就是：思念李白，牽掛李白。
比如到長安不久，他就寫出了著名的《飲中八仙歌》，處心積慮拉來七個人做配角。
搭了好大一個戲台子，其實主要就為了刻畫李白：
李白斗酒詩百篇，長安市上酒家眠。
天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。
人物、地點、事件、台詞，設計得活靈活現。隔著一千年，杜大叔硬是給我們傳來了一段李白同學賣萌發酒瘋的小視頻！
跟別人喝酒，誇對方時也不忘捎帶上李白：
近來海內為長句，汝與山東李白好。
要說寫長句，還要屬你和我的太白兄最厲害！
聽說孔巢父要離開長安去江東，杜甫趕緊跑來參加送別宴，因為當時李白正在江東啊！宴席上，他劈里啪啦給人家寫了一首長詩，其實主要目的就是最後兩句話：
南尋禹穴見李白，道甫問訊今何如。
你到了江東，一定要對李白說，迷弟杜甫問他在那兒過得好不好。
忘了說明一下，這個孔巢父也是李白的老相識，早些年他們在山東一起搞一個叫「竹溪六逸」的文學組合。
春天，杜甫在想李白：
春日憶李白
白也詩無敵，飄然思不群。清新庾開府，俊逸鮑參軍。
渭北春天樹，江東日暮雲。何時一樽酒，重與細論文。
這篇感情濃烈到我忍不住要跳出來翻譯：我太白兄的詩天下無敵，他高超的才思更是無人能與爭鋒！他的詩既有庾信的清新，又有鮑照的俊逸，簡直就是天才！如今，我獨自在渭北望著春樹，而太白兄則在江東遙看著晚霞，我們天各一方，相互思念，什麼時候才能再在一起把酒論詩啊！
冬天，他還在想李白：
冬日有懷李白
寂寞書齋裡，終朝獨爾思。更尋嘉樹傳，不忘角弓詩。
短褐風霜入，還丹日月遲。未因乘興去，空有鹿門期。
哎，在書房裡鼓搗折騰了一整天，翻箱倒櫃找太白兄的詩……
後來安史之亂，李白誤上了永王李璘的賊船，先坐牢後流放，有段時間甚至音信全無，生死未卜。杜甫擔心得要死，晚上一閉眼，腦海裡全是李白：
江南瘴癘地，逐客無消息。故人入我夢，明我長相憶。
──《夢李白二首·其一》
浮雲終日行，遊子久不至。三夜頻夢君，情親見君意。
──《夢李白二首·其二》
你看，能接連三個晚上都夢見李白！要知道，這時候他們已分別十幾年，中間再沒見過面。涼風吹起時，他又擔心李白在流放途中是否吃得飽、穿得暖：
天末懷李白
涼風起天末，君子意如何。鴻雁幾時到，江湖秋水多。
文章憎命達，魑魅喜人過。應共冤魂語，投詩贈汨羅。
操心操到這個分上，都快趕上李白他媽了。
而且你以為當時杜甫自己的日子好過嗎？錯了，那時他正流落秦州同谷，一家老小連飯都吃不飽，還要跑到山谷裡挖野菜、撿橡果，都快活成野人了：
歲拾橡栗隨狙公，天寒日暮山谷裡。
就是這麼艱苦的日子裡，他還無時不刻不在掛念李白。
哎，讓我們怎麼忍心告訴杜大叔，其實人家李白當時已經被赦還了，而且返程路上處處有粉絲款待，日子過得比他美多了。這不，此刻正跟幾個死忠粉漫遊洞庭，把酒賞月呢！
遊洞庭湖五首·其二
南湖秋水夜無煙，耐可乘流直上天。
且就洞庭賒月色，將船買酒白雲邊。
嘖嘖，詩寫得那是真叫一個好，心那是真叫一個大。此時此刻，真的很想給李大哥打個穿越電話：「李太白，你還記得石門路上依依惜別的杜子美嗎？」
書籍介紹
本文摘錄自《每天追一齣大唐詩人穿越劇：看大唐詩人彎彎繞繞的人生劇場，細讀人人都是男主角的才華較勁》，原點出版
作者：周公子
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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