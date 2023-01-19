2023/01/19,
印太

泰國曼谷「阿披瓦中央車站」正式啟用，有望成為東南亞最大鐵路樞紐

泰國曼谷「阿披瓦中央車站」正式啟用，有望成為東南亞最大鐵路樞紐
泰國曼谷中央車站「阿披瓦中央車站」（Krung Thep Aphiwat Central Terminal）在19日（週四）正式啟用。Photo Credit: GettyImages

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泰國政府副發言人拉查達（Rachada Dhnadirek）表示，將舊火車站華藍蓬站約一半的長途列車轉移至阿披瓦中央車站，將有助於將阿披瓦中央車站變成東南亞最大鐵路樞紐的目標，也將使該車站滿足更多客運和鐵路交通。

泰國曼谷「阿披瓦中央車站」（Krung Thep Aphiwat Central Terminal，原名Bang Sue Grand Station）在19日（週四）正式啟用。該車站將連接來自各地的52條鐵路路線，並有望成為東南亞最大鐵路樞紐。

《Thai PBS World》報導，「阿披瓦中央車站」於19日正式啟用，由該站發出的首班車在下午1點19分運行，從首都曼谷開往大城府（Ayutthaya）。泰國國家鐵路局（SRT）表示，通往泰國南部、北部和東北部的所有52條長途鐵路路線，包括14條通往北部、20條通往南部、18條通往東北部，將從曼谷舊火車站「華藍蓬站」（Hua Lamphong）搬遷至阿披瓦中央車站。

報導指出，位於北部和東北部路線的鐵道將使用高架鐵路。此外，泰國國家鐵路局也表示，將這些列車遷移至阿披瓦中央車站，代表每日會減少100列火車穿越曼谷的道路，並將大大緩解鐵路路口的交通擁塞情形。《日經新聞》則指出，阿披瓦中央車站也將作為未來泰國連接中國昆明和新加坡的鐵路沿線的其中一站。

不過，舊站華藍蓬站並未完全停駛，目前仍會有62個車次，包括短程和補貼長途的列車服務，繼續從華藍蓬站出發。

曼谷時報》報導，泰國政府副發言人拉查達（Rachada Dhnadirek）表示，將華藍蓬站約一半的長途列車轉移至阿披瓦中央車站，將有助於將阿披瓦中央車站變成東南亞最大鐵路樞紐，也將使該車站滿足更多客運和鐵路交通需求。

拉查達也說，泰國政府希望能將長途列車移至阿披瓦中央車站，以減少通過平交道口的列車數量，並解決曼谷及周邊地區的交通問題。

事實上，「阿披瓦」（Krung Thep Aphiwat）中央車站的名稱在去年9月時由泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）授予，意思為「曼谷的繁榮」。該車站原名為「挽賜中央站」（Bang Sue Grand Station）。

Thai PBS World》指出，當時，泰國國家鐵路局與「Uniq Engineering and Construction」公司簽署了一份價值3300萬泰銖（約新台幣3000萬元）的合約，以更改車站的大門字樣，並重新設計新標誌。有國會議員對此抨擊，表示更動成本過高，泰國交通部長薩薩揚（Saksayam Chidchob）則要求泰國國家鐵路局應做出解釋。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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