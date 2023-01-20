2023年很有可能是印度發光的時刻，台商：當今社會氛圍很像1980年代的台灣

文：林行健（《中央社》駐新德里特派員）

從多方跡象看來，仍被視為「第三世界」成員的南亞強權印度正在快速崛起中，經過多年醞釀，今（2023）年很有可能是印度發光的時刻。

不論走到印度哪個省分，都可以看到如捷運、鐵路、公路、橋梁等基礎設施正在施工，特別是在都會區；許多中型城鎮也在轉型為智慧城市，地方機場、跨省高速鐵路也在如火如荼地進行中。

印度大城的街道上，電動公車、電動三輪車穿梭其中，作為降低空汙的方案之一；政府推動電子化，民眾上網申辦證件，方便之餘也減少貪汙，電子支付蓬勃發展，幾乎已沒什麼人使用現金交易。

在國防及科技方面，雖然軍艦製造速度不像中國「下餃子」那樣，但也已具備自主生產航空母艦和核動力潛艦的能力，自製洲際彈道飛彈不斷升級，兩個月前，印度第一枚民間研發的火箭也在政府督導下發射成功。

在國際舞台上，印度去（2022）年下旬接下20國集團（G20）、上海合作組織（SCO）的輪值主席職位，同時成為聯合國安全理事會的非常任理事國，國際能見度勢將大幅提升。

世界銀行預估印度2022-23財政年度的經濟成長為6.9%，有專家預估下一個財政年度經濟成長仍可維持在6%以上。

印度崛起，外界關注重點仍在經濟及政治意義。經濟上，印度能否取代中國，成為新的投資或生產基地？政治上，印度能否成為制衡中國擴張的新力量？

對有意前來印度的台商來說，或許文化差異及人力資源仍是挑戰，但在越南、泰國與菲律賓等東南亞投資熱點逐漸飽和的情況下，印度是少數可選的遷廠地點之一。即使印度政府商業保護主義依然濃厚，但「在印度製造」（Make in India）政策提供許多優惠，只要產業對了，發展潛力依然充沛。

在美中科技競爭、供應鏈重組等態勢下，如蘋果公司等大廠已提升在印度的生產能力，根據印度政府去年12月的公告，鴻海印度公司的生產激勵申請也已獲准。

另一方面，中國與印度的邊界緊張不見和緩跡象，即使雙方保持常態性的政治及軍事談判，但據印媒披露，中國人民解放軍去年12月9日再次跨越邊界，印軍成功逼退，雙方均有人受傷。

觀察人士認為，中方頻繁「騷擾」及積極在邊界修建軍事用途基礎設施，證明中國威脅「確實存在」，而不只是外界認為的「可能存在」，這迫使印度調整因應思維，從過去的隱忍及對話，轉為透過對話及強勢應對的雙軌作法。

聯合國去年7月預測，印度人口將在今年達到14億2863萬，超越中國成為地球上人口最多的國家，而「世界人口綜述」（World Population Review）組織的調查甚至顯示，印度人口早在去年底即已超越中國。

人口紅利若是運用得當，將大幅提升國家生產力，但若勞動人口素質不足或勞動參與率不理想，卻也可成為國家的負擔。

有旅印度台商形容，當今印度的社會氛圍很像1980年代的台灣，民眾對未來充滿希望，有強烈的拚勁。印度將於2024年舉行國會大選，執政當局今年應會衝刺拚政績，以爭取選票，這將有利於國家發展及國力提升。

哪怕在印度許多工地仍可看到人力搬磚及三輪車載送鋼筋的場景、哪怕許多印度人沒有機會接受中高等教育、哪怕空汙、缺水、缺電等問題依然困擾著許多居民，但誠如一些學者所說，要讓一頭身軀龐大的大象動起來並不容易，但一旦動了起來，那勢頭將難以阻擋。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航