《成長性思維學習指南》：為什麼一位選手明明可以獲勝，卻會故意打放水球呢？

文：曾荃鈺

假設你是位中學老師，在學期的剛開始，讓孩子看一段25分鐘的影片，20天後又讓他看影片的下集，也是只有25分鐘。僅此而已，結果到了學期結束時，孩子的學習成績卻明顯提高，簡直像是變魔術一樣，你相信嗎？

這就是史丹佛大學心理學教授卡蘿杜維克（Carol Dweck）的招牌理論，他花了30多年的時間實驗，嚴謹記錄，並發現簡而有力的兩種思維，「成長性思維」（growth mindset）與「定型化思維」（fixed mindset），而且還建立出了因果關係，也就是你如果可以向孩子灌輸成長思維模式，就能促使他成長，這理論根本就是老師們的福音，將來肯定能刻在杜維克教授的墓碑上。

有意思的是，明明有大量的研究證明人的智商是天生基因選定的，很難提高，但為什麼相信成長思維模式，就能讓人表現更好呢？

埋下成長型思維的種子，比先天智力更重要

這本書籍《成長性思維學習指南》就是相信，每個人天生智力條件各有不同，但人生的成就不僅僅是由智商決定，努力、熱情、刻意練習也很重要。當你系統性的給予學生成長性思維，他們一整學期都將發生改變，就像開頭那如魔術般的實驗一樣，當學生因偶然看了兩段影片，得知人的智力是可以成長的，便在心中埋下成長性思維的種子，從此奮發，也因此獲得顯著的進步。

杜維克教授的研究還指出，要能培養成長型思維，關鍵在於「外在環境力」跟「內在驅動力」，而《成長性思維學習指南》就是為了幫助想在教室裡創造成長環境導向的教師指南，書中依照一年12個月份，分成12大章節，每月一個成長焦點主題，搭配清楚的操作指引，讓你從相信成長思維，到能培養成長思維，對學習、個人跟家庭肯定大有幫助。

我過去在教學上，習慣用AL加速式學習法改變學習環境，但看到這本書後，仍有許多觀點刺激我的思考，簡單整理兩個我個人很有學習的啟發點，整本書真的值得教育工作者購買收藏。

啟發一、從追求平等，到選擇給予挑戰，提供公平的機會

《成長性思維學習指南》第五章提到，要提供學生富有挑戰的課業（第144~157頁），書中指出，老師應該要讓班上同學們相信，他們每天做的功課有其目的，且這個目的可以鞭策他們努力邁向精熟。這不禁讓我回顧自己：

我有沒有辦法明確的表達我所教導的課程內容背後的目的？

我是否有將教材予以差異化，讓所有學生覺得具有足夠的挑戰性？

若有學生未達預期的結果，我要怎麼做？

學生們知道如何相互尊重的彼此指導嗎？

如果你跟我一樣也在教育現場，我們都知道這件事情有多麼不容易。

到底怎麼樣才是公平的評量？身為老師的我們又該給孩子怎樣的挑戰跟選擇？書中用一幅兩格漫畫做比喻，讓我們知道，不是給所有人相同的東西，而是依照每個人的需求給予資源。

但要想知道學生需要什麼，問學生是最快的，也因此，讓學生了解自己在學習挑戰上未獲得滿足時要爭取，遇到瓶頸時要懂得求助，才能獲得更多支持，《成長性思維學習指南》清晰提供了不同挑戰情況下的應對策略，讓老師們縱使資源有限，依然可以透過分級教材，拆解課程、圖解組織、拼圖式同儕合作、多元作業選擇、延伸課程、自主彈性步調等方法，迅速調整給學生的挑戰，尊重學生的學習差異，提供更多公平的機會。

至於老師，也可以透過「羅森塔爾四要素」觀察自己是如何對待學生，有時那不經意的發怒、皺眉、拍背、微笑，都會向學生傳達不同的訊息感受，老師就是學生成長思維的關鍵外在環境力量，只有老師打從心底相信學生可以成長，這種信念才能在肢體跟不經意的動作上，傳達出對學生的高期望，我自己讀完這段也深深的自省，因為老師不經意的舉動，真的會強化或削弱孩子的學習表現。

啟發二、從讚美個人天賦，到欣賞努力過程後，給予具體回饋

你有想過好的回饋能幫助學生成長嗎？除了回饋學習內容外，讚美也是需要練習的，杜維克研究指出：「當讚美時將一切成功歸功於天賦特質跟才能，這在學生成功時無傷大雅，但學生無可避免的會遭遇挫折，如果他相信他的成功是因為個人特質，那同樣的個人特質，他也必須要對失敗負責，但人們會習慣維護自尊避免感覺像是個失敗者，因此這樣的學生會更傾向避免接受挑戰來維護自尊。」

這種狀況，就像是學生在運動場上就是打「放水球」。試想，為什麼一位選手，明明可以獲勝，卻會故意打放水球呢？

法國籍網球教練派翠克莫拉托魯，是法國派翠克網球學院創辦人，四度獲頒年度風雲教練，他分析，通常愈是有天賦，同時也相信自己能力的選手，愈容易在比賽的一開始就放棄或打放水球，因為這樣的選手他們追求完美，並且無法接受自己不夠完美，所以當遇到比賽情境跟想像中不一樣，或是受到周圍環境、天氣影響時，就不敢冒險嘗試，而放棄比賽，故意放水讓自己輸球，就可以有一個保護的理由告訴自己說：「我打不好，是因為我還沒有認真起來打。」

那該怎麼鼓勵在比賽當下的選手，提醒他積極起來呢？派翠克知道，會打放水球或是在比賽時表現不積極的選手們，他們的心中有懷疑，內心是脆弱的，他們會拒絕承認自己有錯，並且會責怪環境跟說自己「狀況不好」。

這時，教練最關鍵的是要接起選手失落的情緒，並且安撫他跟他說：「是教練的不對，我沒有讓你可以完全放開心去享受比賽。你是一個很有天賦而且已經用你的努力走到這裡的選手，你付出的真心是我看見的，你願意相信我，我們一起克服這件事情可以嗎？」

教練在紀錄片《黃金教戰守則》中重新對話一次，比選手更相信他可以做到，從此選手就再也沒有畏懼或放水過任何一場比賽。