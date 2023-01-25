《成長性思維學習指南》：為什麼一位選手明明可以獲勝，卻會故意打放水球呢？
我們想讓你知道的是
你有想過好的回饋能幫助學生成長嗎？除了回饋學習內容外，讚美也是需要練習的，杜維克研究指出：「當讚美時將一切成功歸功於天賦特質跟才能，這在學生成功時無傷大雅，但學生無可避免的會遭遇挫折，如果他相信他的成功是因為個人特質，那同樣的個人特質，他也必須要對失敗負責，但人們會習慣維護自尊避免感覺像是個失敗者，因此這樣的學生會更傾向避免接受挑戰來維護自尊。」這種狀況，就像是學生在運動場上就是打「放水球」。試想，為什麼一位選手，明明可以獲勝，卻會故意打放水球呢？
文：曾荃鈺
假設你是位中學老師，在學期的剛開始，讓孩子看一段25分鐘的影片，20天後又讓他看影片的下集，也是只有25分鐘。僅此而已，結果到了學期結束時，孩子的學習成績卻明顯提高，簡直像是變魔術一樣，你相信嗎？
這就是史丹佛大學心理學教授卡蘿杜維克（Carol Dweck）的招牌理論，他花了30多年的時間實驗，嚴謹記錄，並發現簡而有力的兩種思維，「成長性思維」（growth mindset）與「定型化思維」（fixed mindset），而且還建立出了因果關係，也就是你如果可以向孩子灌輸成長思維模式，就能促使他成長，這理論根本就是老師們的福音，將來肯定能刻在杜維克教授的墓碑上。
有意思的是，明明有大量的研究證明人的智商是天生基因選定的，很難提高，但為什麼相信成長思維模式，就能讓人表現更好呢？
埋下成長型思維的種子，比先天智力更重要
這本書籍《成長性思維學習指南》就是相信，每個人天生智力條件各有不同，但人生的成就不僅僅是由智商決定，努力、熱情、刻意練習也很重要。當你系統性的給予學生成長性思維，他們一整學期都將發生改變，就像開頭那如魔術般的實驗一樣，當學生因偶然看了兩段影片，得知人的智力是可以成長的，便在心中埋下成長性思維的種子，從此奮發，也因此獲得顯著的進步。
杜維克教授的研究還指出，要能培養成長型思維，關鍵在於「外在環境力」跟「內在驅動力」，而《成長性思維學習指南》就是為了幫助想在教室裡創造成長環境導向的教師指南，書中依照一年12個月份，分成12大章節，每月一個成長焦點主題，搭配清楚的操作指引，讓你從相信成長思維，到能培養成長思維，對學習、個人跟家庭肯定大有幫助。
我過去在教學上，習慣用AL加速式學習法改變學習環境，但看到這本書後，仍有許多觀點刺激我的思考，簡單整理兩個我個人很有學習的啟發點，整本書真的值得教育工作者購買收藏。
啟發一、從追求平等，到選擇給予挑戰，提供公平的機會
《成長性思維學習指南》第五章提到，要提供學生富有挑戰的課業（第144~157頁），書中指出，老師應該要讓班上同學們相信，他們每天做的功課有其目的，且這個目的可以鞭策他們努力邁向精熟。這不禁讓我回顧自己：
我有沒有辦法明確的表達我所教導的課程內容背後的目的？
我是否有將教材予以差異化，讓所有學生覺得具有足夠的挑戰性？
若有學生未達預期的結果，我要怎麼做？
學生們知道如何相互尊重的彼此指導嗎？
如果你跟我一樣也在教育現場，我們都知道這件事情有多麼不容易。
到底怎麼樣才是公平的評量？身為老師的我們又該給孩子怎樣的挑戰跟選擇？書中用一幅兩格漫畫做比喻，讓我們知道，不是給所有人相同的東西，而是依照每個人的需求給予資源。
但要想知道學生需要什麼，問學生是最快的，也因此，讓學生了解自己在學習挑戰上未獲得滿足時要爭取，遇到瓶頸時要懂得求助，才能獲得更多支持，《成長性思維學習指南》清晰提供了不同挑戰情況下的應對策略，讓老師們縱使資源有限，依然可以透過分級教材，拆解課程、圖解組織、拼圖式同儕合作、多元作業選擇、延伸課程、自主彈性步調等方法，迅速調整給學生的挑戰，尊重學生的學習差異，提供更多公平的機會。
至於老師，也可以透過「羅森塔爾四要素」觀察自己是如何對待學生，有時那不經意的發怒、皺眉、拍背、微笑，都會向學生傳達不同的訊息感受，老師就是學生成長思維的關鍵外在環境力量，只有老師打從心底相信學生可以成長，這種信念才能在肢體跟不經意的動作上，傳達出對學生的高期望，我自己讀完這段也深深的自省，因為老師不經意的舉動，真的會強化或削弱孩子的學習表現。
啟發二、從讚美個人天賦，到欣賞努力過程後，給予具體回饋
你有想過好的回饋能幫助學生成長嗎？除了回饋學習內容外，讚美也是需要練習的，杜維克研究指出：「當讚美時將一切成功歸功於天賦特質跟才能，這在學生成功時無傷大雅，但學生無可避免的會遭遇挫折，如果他相信他的成功是因為個人特質，那同樣的個人特質，他也必須要對失敗負責，但人們會習慣維護自尊避免感覺像是個失敗者，因此這樣的學生會更傾向避免接受挑戰來維護自尊。」
這種狀況，就像是學生在運動場上就是打「放水球」。試想，為什麼一位選手，明明可以獲勝，卻會故意打放水球呢？
法國籍網球教練派翠克莫拉托魯，是法國派翠克網球學院創辦人，四度獲頒年度風雲教練，他分析，通常愈是有天賦，同時也相信自己能力的選手，愈容易在比賽的一開始就放棄或打放水球，因為這樣的選手他們追求完美，並且無法接受自己不夠完美，所以當遇到比賽情境跟想像中不一樣，或是受到周圍環境、天氣影響時，就不敢冒險嘗試，而放棄比賽，故意放水讓自己輸球，就可以有一個保護的理由告訴自己說：「我打不好，是因為我還沒有認真起來打。」
那該怎麼鼓勵在比賽當下的選手，提醒他積極起來呢？派翠克知道，會打放水球或是在比賽時表現不積極的選手們，他們的心中有懷疑，內心是脆弱的，他們會拒絕承認自己有錯，並且會責怪環境跟說自己「狀況不好」。
這時，教練最關鍵的是要接起選手失落的情緒，並且安撫他跟他說：「是教練的不對，我沒有讓你可以完全放開心去享受比賽。你是一個很有天賦而且已經用你的努力走到這裡的選手，你付出的真心是我看見的，你願意相信我，我們一起克服這件事情可以嗎？」
教練在紀錄片《黃金教戰守則》中重新對話一次，比選手更相信他可以做到，從此選手就再也沒有畏懼或放水過任何一場比賽。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。