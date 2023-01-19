Aaron Swartz逝世十年，世界更形封閉

上週三（1月11日），是Aaron Swartz的十週年忌辰。2013年1月11日，Aaron在其寓所輕生，終年僅26歲。

有理想有魄力的天才

相對於Steve Jobs、Mark Zuckerberg等名人，Aaron算是名不經傳，台港媒體更幾乎不曾介紹過他的事蹟，甚麼富豪榜更絕不可能看到他的名字，然而在支持自由、開放、創造的黑客（不是駭客）心目中，他的貢獻與地位恐怕遠超各大互聯網企業的創辦人，哪怕是Apple和Google。

那並不代表Aaron的創業成就乏善可陳。事實上，他創辦了Infogami，後來與Reddit合併後退出（Reddit相當於香港高登、台灣PTT，當然規模要大非常多），年紀輕輕就完成了矽谷式成功創業家的週期。Aaron其後成為Internet Archive Opening Library計劃的主要工程人員，而Infogami的軟件也用來支持這計畫。此外，他共同制定了初始的RSS標準和技術人廣泛使用的Markdown語言。與其說Aaron不擅長賺錢，不如說他志不在此，只一心追求以軟件、倡議及寫作抗爭，建設開放的互聯網。

開放的互聯網，體現在幾個層面：開放的代碼、開放的協議（protocol）與開放的資訊，Aaron三者都有涉獵。比如說，在開放源碼方面，Aaron聯合開發了web.py Python web app框架、Tor2web、DeadDrop等自由軟件。假如Aaron尚在人世，今天很可能會是區塊鏈的中堅份子。

Aaron參與設計的RSS，在互聯網初期是極為重要的協議，既讓用戶追蹤各種網站的更新，也反過來讓網站向關注者發布資訊。很可惜，劣幣驅逐良幣，封閉打敗開放，隨著Facebook冒起與最大RSS閱讀器Google Reader關閉，RSS日漸被邊沿化，使用者越來越少。號稱「Don’t be evil」的Google終止Reader服務，可說是歷來最糟糕的決定，不但理念上辜負了開放標準，商業上也成就了Facebook，種下禍根。

至於開放資訊，Aaron在至今20週年的Creative Commons（創用CC、共享創意）成立初期，協助設計相關技術框架。而RSS作為開放標準，除了促進訊息發布與統整，也用於標示網頁比如相應授權等元資料；透過RSS，互聯網用戶除了能掌握自己的訊息源，還能篩選出開放內容，再按照授權的細節進一步混合使用。

All censorship should be deplored. ——Aaron Swartz

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惠普知識路上最痛一章

2008年，Aaron從PACER（Public Access to Court Electronic Records）下載二百多萬份法律文件並公開，挑戰PACER對公共文件收取每頁8美分的不合理做法。事件引來FBI注意，調查後決定不作檢控。

然而，對開放資訊的持續堅持，最終把Aaron逼上絕路。

2011年1月6日，隸屬MIT麻省理工的警察和美國特工逮捕Aaron，指控他於較早前闖入一個配線間，並使用MIT的網絡大量下載學術期刊網站JSTOR的論文，其後聯邦檢控官控告Aaron「不誠實使用電腦」等多項罪名，Aaron面臨一百萬美元罰款及35年監禁。控辯雙方經歷年多談判，Aaron始終拒絕以罪犯之名接受半年刑期，最後走上輕生之路。

Aaron深信惠普知識，抗爭行動有違法律這點並無懸念，但檢控官高度維護體制既得利益，漠視違法達義背後的動機和精神，扭盡六壬妖魔化有理想有天份的年輕人，堅持扣上重罪犯之名，不使其受重判誓不罷休，此等司法人員自以為正義凜然，實際上助紂為虐，對不起法律，也對不起社會。

Aaron死後聯邦政府撤銷控罪，他的行動得到輿論認可，獲Internet Society追封進Internet Hall of Fame之餘，社會亦於每年的Aaron Swartz Day紀念，然而Aaron的未竟之志繼續被束之高閣，互聯網並沒有變得開放。

過去十多年，中國單向鎖網，美國反過來限制中國互聯網企業，微信、Facebook等巨無霸平台把大部分「互聯網」用戶困在幾個網站，iPhone把更廣泛的人口困在由單一公司把關的App Store，種種現象，都顯示互聯網比十年前更加封閉。

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積非成是的論文機制

除了以上大趨勢，最近還發生了一起跟十年前JSTOR論文下載行動息息相關得事件。

去年11月3日，全球最大的影子圖書館Z-Library網站被美國政府封鎖。雖然過往體制已經多番嘗試整頓Z-Library，但這次美國政府一次過封鎖140多個域名和對應的鏡像網站，並且拘捕兩名俄羅斯籍經營者，公眾視這一天視為Z-Library的末日。事件清楚說明封閉生態中以保護知識產權為旗號的傳統企業，依然主導全球知識流動。

不過，所謂末日只是對「正常人」而言，封殺大量域名只是意味著不能用大眾最習慣最熟悉的方法，即以Safari、Chrome等瀏覽器，輸入（https://）z-lib.org等網址瀏覽Z-Library。堅決突破圍牆的人總能找到方法，比如以Tor瀏覽器連上bookszlib….onion（把完整地址貼出來可能會導致我的週報被服務供應商屏蔽）。