Aaron Swartz逝世十年，世界更形封閉

我們想讓你知道的是
2011年1月6日，隸屬MIT麻省理工的警察和美國特工逮捕Aaron，指控他於較早前闖入一個配線間，並使用MIT的網絡大量下載學術期刊網站JSTOR的論文，其後聯邦檢控官控告Aaron「不誠實使用電腦」等多項罪名，Aaron面臨一百萬美元罰款及35年監禁。控辯雙方經歷年多談判，Aaron始終拒絕以罪犯之名接受半年刑期，最後走上輕生之路。
上週三（1月11日），是Aaron Swartz的十週年忌辰。2013年1月11日，Aaron在其寓所輕生，終年僅26歲。
有理想有魄力的天才
相對於Steve Jobs、Mark Zuckerberg等名人，Aaron算是名不經傳，台港媒體更幾乎不曾介紹過他的事蹟，甚麼富豪榜更絕不可能看到他的名字，然而在支持自由、開放、創造的黑客（不是駭客）心目中，他的貢獻與地位恐怕遠超各大互聯網企業的創辦人，哪怕是Apple和Google。
那並不代表Aaron的創業成就乏善可陳。事實上，他創辦了Infogami，後來與Reddit合併後退出（Reddit相當於香港高登、台灣PTT，當然規模要大非常多），年紀輕輕就完成了矽谷式成功創業家的週期。Aaron其後成為Internet Archive Opening Library計劃的主要工程人員，而Infogami的軟件也用來支持這計畫。此外，他共同制定了初始的RSS標準和技術人廣泛使用的Markdown語言。與其說Aaron不擅長賺錢，不如說他志不在此，只一心追求以軟件、倡議及寫作抗爭，建設開放的互聯網。
開放的互聯網，體現在幾個層面：開放的代碼、開放的協議（protocol）與開放的資訊，Aaron三者都有涉獵。比如說，在開放源碼方面，Aaron聯合開發了web.py Python web app框架、Tor2web、DeadDrop等自由軟件。假如Aaron尚在人世，今天很可能會是區塊鏈的中堅份子。
Aaron參與設計的RSS，在互聯網初期是極為重要的協議，既讓用戶追蹤各種網站的更新，也反過來讓網站向關注者發布資訊。很可惜，劣幣驅逐良幣，封閉打敗開放，隨著Facebook冒起與最大RSS閱讀器Google Reader關閉，RSS日漸被邊沿化，使用者越來越少。號稱「Don’t be evil」的Google終止Reader服務，可說是歷來最糟糕的決定，不但理念上辜負了開放標準，商業上也成就了Facebook，種下禍根。
至於開放資訊，Aaron在至今20週年的Creative Commons（創用CC、共享創意）成立初期，協助設計相關技術框架。而RSS作為開放標準，除了促進訊息發布與統整，也用於標示網頁比如相應授權等元資料；透過RSS，互聯網用戶除了能掌握自己的訊息源，還能篩選出開放內容，再按照授權的細節進一步混合使用。
All censorship should be deplored.
——Aaron Swartz
惠普知識路上最痛一章
2008年，Aaron從PACER（Public Access to Court Electronic Records）下載二百多萬份法律文件並公開，挑戰PACER對公共文件收取每頁8美分的不合理做法。事件引來FBI注意，調查後決定不作檢控。
然而，對開放資訊的持續堅持，最終把Aaron逼上絕路。
2011年1月6日，隸屬MIT麻省理工的警察和美國特工逮捕Aaron，指控他於較早前闖入一個配線間，並使用MIT的網絡大量下載學術期刊網站JSTOR的論文，其後聯邦檢控官控告Aaron「不誠實使用電腦」等多項罪名，Aaron面臨一百萬美元罰款及35年監禁。控辯雙方經歷年多談判，Aaron始終拒絕以罪犯之名接受半年刑期，最後走上輕生之路。
Aaron深信惠普知識，抗爭行動有違法律這點並無懸念，但檢控官高度維護體制既得利益，漠視違法達義背後的動機和精神，扭盡六壬妖魔化有理想有天份的年輕人，堅持扣上重罪犯之名，不使其受重判誓不罷休，此等司法人員自以為正義凜然，實際上助紂為虐，對不起法律，也對不起社會。
Aaron死後聯邦政府撤銷控罪，他的行動得到輿論認可，獲Internet Society追封進Internet Hall of Fame之餘，社會亦於每年的Aaron Swartz Day紀念，然而Aaron的未竟之志繼續被束之高閣，互聯網並沒有變得開放。
過去十多年，中國單向鎖網，美國反過來限制中國互聯網企業，微信、Facebook等巨無霸平台把大部分「互聯網」用戶困在幾個網站，iPhone把更廣泛的人口困在由單一公司把關的App Store，種種現象，都顯示互聯網比十年前更加封閉。
積非成是的論文機制
除了以上大趨勢，最近還發生了一起跟十年前JSTOR論文下載行動息息相關得事件。
去年11月3日，全球最大的影子圖書館Z-Library網站被美國政府封鎖。雖然過往體制已經多番嘗試整頓Z-Library，但這次美國政府一次過封鎖140多個域名和對應的鏡像網站，並且拘捕兩名俄羅斯籍經營者，公眾視這一天視為Z-Library的末日。事件清楚說明封閉生態中以保護知識產權為旗號的傳統企業，依然主導全球知識流動。
不過，所謂末日只是對「正常人」而言，封殺大量域名只是意味著不能用大眾最習慣最熟悉的方法，即以Safari、Chrome等瀏覽器，輸入（https://）z-lib.org等網址瀏覽Z-Library。堅決突破圍牆的人總能找到方法，比如以Tor瀏覽器連上bookszlib….onion（把完整地址貼出來可能會導致我的週報被服務供應商屏蔽）。
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。