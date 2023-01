Aaron Swartz逝世十年，世界更形封閉

上週三(1月11日),是Aaron Swartz的十週年忌辰。2013年1月11日,Aaron在其寓所輕生,終年僅26歲。

相對於Steve Jobs、Mark Zuckerberg等名人,Aaron算是名不經傳,台港媒體更幾乎不曾介紹過他的事蹟,甚麼富豪榜更絕不可能看到他的名字,然而在支持自由、開放、創造的黑客(不是駭客)心目中,他的貢獻與地位恐怕遠超各大互聯網企業的創辦人,哪怕是Apple和Google。

那並不代表Aaron的創業成就乏善可陳。事實上,他創辦了Infogami,後來與Reddit合併後退出(Reddit相當於香港高登、台灣PTT,當然規模要大非常多),年紀輕輕就完成了矽谷式成功創業家的週期。Aaron其後成為Internet Archive Opening Library計劃的主要工程人員,而Infogami的軟件也用來支持這計畫。此外,他共同制定了初始的RSS標準和技術人廣泛使用的Markdown語言。與其說Aaron不擅長賺錢,不如說他志不在此,只一心追求以軟件、倡議及寫作抗爭,建設開放的互聯網。

開放的互聯網,體現在幾個層面:開放的代碼、開放的協議(protocol)與開放的資訊,Aaron三者都有涉獵。比如說,在開放源碼方面,Aaron聯合開發了web.py Python web app框架、Tor2web、DeadDrop等自由軟件。假如Aaron尚在人世,今天很可能會是區塊鏈的中堅份子。

Aaron參與設計的RSS,在互聯網初期是極為重要的協議,既讓用戶追蹤各種網站的更新,也反過來讓網站向關注者發布資訊。很可惜,劣幣驅逐良幣,封閉打敗開放,隨著Facebook冒起與最大RSS閱讀器Google Reader關閉,RSS日漸被邊沿化,使用者越來越少。號稱「Don’t be evil」的Google終止Reader服務,可說是歷來最糟糕的決定,不但理念上辜負了開放標準,商業上也成就了Facebook,種下禍根。

至於開放資訊,Aaron在至今20週年的Creative Commons(創用CC、共享創意)成立初期,協助設計相關技術框架。而RSS作為開放標準,除了促進訊息發布與統整,也用於標示網頁比如相應授權等元資料;透過RSS,互聯網用戶除了能掌握自己的訊息源,還能篩選出開放內容,再按照授權的細節進一步混合使用。

All censorship should be deplored.

——Aaron Swartz