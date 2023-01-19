2023/01/19,
勞工

國泰「復常」增航班，空服員工會不滿人手不足發起「按章工作」

國泰「復常」增航班，空服員工會不滿人手不足發起「按章工作」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在疫情影響下，國泰大批空服員因此失業，最近香港恢復對外接觸，社會走向復常，國泰也大幅度增加對外航班，但工會方面批評人手不足，加大員工工作壓力。

（中央社）香港國泰航空公司剛脫離3年COVID-19疫情困境，在準備恢復正常營運載客航班之際，卻要面對勞資糾紛，公司的空中服務員工會今天（19日）起發起按章工作。

空服員工會由於不滿資方沒有回應工作安排混亂及人手短缺等問題，今天起發起成員按章工作。

工會表示，曾就相關問題與資方討論過，但雙方一直沒有達成共識，因此決定發起按章工作。

但工會提醒成員，航班安全是首要原則，不能因按章工作而受影響；國泰方面則強調，農曆新年在即，公司會保證航班服務運作如常。

GettyImages-1245880007
Photo Credit: GettyImages
國泰空中服務員工會原於昨日集會，但因國泰不願借出場地而告吹。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在港爆發3年來，各行各業受衝擊，其中國泰對外客機一度長時間中斷，以致公司陷入財政危機，需要政府注資解困。

在疫情影響下，國泰大批空服員因此失業，最近香港恢復對外接觸，社會走向復常，國泰也大幅度增加對外航班，但工會方面批評人手不足，加大員工工作壓力。

按章工作指的是，員工以不多於其勞動契約所規定的職責範圍，在完全依從安全指引之類的守則、不作任何變通的條件下工作，達到減慢工作進度、降低生產率等令雇主有所損失途徑以表達不滿的目的。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。