《蛋黃哥大冒險》：雞蛋破殼以後，如何面對時代的集體絕望

文：朱鳳翎

近年「躺平」文化盛行，很多以厭世、頹廢為主調的角色大受歡迎。呈現這種被動與虛無感覺的作品，這些年還誕生了一個專稱叫「治癒系」。其中厭世角色的表表者，就是2013年面世的「蛋黃哥」。《蛋黃哥大冒險》上個月在Netflix上線，故事很簡單，厭世的雞蛋遇到充滿幹勁的小雞，半推半推就地進行尋親之旅。這套有廣東話配音的真人動畫，除了搞笑，也有不少值得細味之處。

絕望的雞蛋

「我們是剛剛出生的小雞！」雞動哥說（「雞動」應該是取了國語諧音「激動」）。

「我只是一隻雞蛋而已，所以我沒有出過世。」蛋黃哥懶洋洋的回話。

故事一開始，所有被製成不同料理的雞蛋也同樣散發這種頹廢的氣場。相比起滿懷夢想崩崩跳跳的小雞，蛋黃哥只會滑來滑去和慢慢地爬行。雞蛋與小雞最根本的分別時，小雞會成長成公雞，能隨意走動，生命有無限的可能性。但是雞蛋離開了破掉的蛋殼便不會再成長，只會慢慢腐化，根本不能談及未來，這份悲劇色彩為整個故事定調。

所以，當小雞問蛋黃哥的夢想，蛋黃哥回答：「維持現狀、保維穩定，未來是一片黑暗。」我們之所以如此共嗚，是因為這一份正時是這個時代的集體情緒，我們都感覺到整個社會都在腐壞，在壓抑又向下的社會氣氛之中，能夠「維持現狀」已經很不錯。

圖片來源：《蛋黃哥大冒險》截圖／Netflix

一起放棄吧？

既然沒有未來，但又已經存在了，那怎麼辦？