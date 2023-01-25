《經濟學人》拉丁美洲「貝略」專欄告別於多事之秋，映照出大英帝國的落日餘暉
我們想讓你知道的是
貝略專欄從開設到結束見證了拉丁美洲三個層面的變遷，其一是美、中在區域內競逐的白熱化，其二是拉美粉紅浪潮興衰，其三是英國和美國強加於拉美的新自由主義已成風中殘燭。
文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）
2014年2月1日英國《經濟學人》（The Economist）開闢了名為「貝略」（Bello）的拉丁美洲專欄，首篇文章標題為〈重溫老教訓〉（Relearning old lessons）。專欄作者瑞德（Michael Reid）是該週刊資深編輯，曾任墨西哥、中美洲和巴西聖保羅特派員及美洲地區編輯。
2022年12月8日，該專欄寫道「這最後一篇文章，貝略在多事之秋中告別。」多事之秋指的是阿根廷現任副總統費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner），因2007至2015年擔任總統期間涉及的工程貪污案罪名成立，在12月6日遭判刑6年，及12月7日秘魯總統卡斯提略（Pedro Castillo）因「完全喪失品德」遭國會罷黜。
嚴選專欄名稱
拉丁美洲不僅幅員廣闊，又使用不同的語言，除最主要的西班牙語，還有巴西的葡萄牙語、海地的法語、加勒比海多國的英語。更麻煩的是由於各國歷史背景不同，很難找到大家都認同的代表性人物，《經濟學人》苦思後找到了可能滿足大部分西班牙語系國家的「貝略」為專欄的名稱。
貝略（Andrés Bello，1781－1865）是出生於委內瑞拉的教育家、法學家、詩人、外交官，算是博學之人（polymath）。《經濟學人》認為如果玻利瓦（Simón Bolívar，1783－1830）是靠戰爭解放南美洲的英雄，充其量也只能算是「打天下」的馬上英雄，貝略才是滿腹經綸「治天下」的建國人才。
貝略曾在倫敦擔任委內瑞拉的外交官員，在英國渡過19年後於1829年任職智利外交部，1843年創立智利大學終其一生任該校校長。貝略的建國理念，可歸納為在政治上追求法治、在經濟上堅持開放及在文化上辦好教育。
貝略專欄從開設到結束見證了拉丁美洲三個層面的變遷，其一是美、中在區域內競逐的白熱化，其二是拉美粉紅浪潮興衰，其三是英國和美國強加於拉美的新自由主義已成風中殘燭。
從門羅主義結束到中國崛起
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我們想讓你知道的是
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iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
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趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
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