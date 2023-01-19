2023/01/19,
商業

印度塔塔汽車推30萬台幣平價電動車搶市，《日經亞洲》預測2023為「亞洲電動車元年」

印度塔塔汽車推30萬台幣平價電動車搶市，《日經亞洲》預測2023為「亞洲電動車元年」
Photo Credit: GettyImages

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對於許多東南亞等地的民眾而言「便宜實惠」才是電動車最重要的考量，而近日印度塔塔汽車（Tata Motors）推出30多萬的電動車引發關注，外媒認為將一舉推動2023年成為電動車普及元年。

2023年是亞洲電動車元年，隨著電動車成本降低，市場走向爆發性成長，包含中日韓台印等國車商相繼推出「便宜實用」的車款，其中印度塔塔汽車（Tata Motors）以新台幣30多萬元的車款搶市，未來電動車會在亞洲全境普及。

2023亞洲電動車元年

電動車產業已經成為下一個重要市場，這是繼電腦、智慧型手機後，各大跨國業者汲汲營營拓展的事業。《日經亞洲》預測，去（2022）年是以後疫情帶動的「旅遊復甦」為消費主軸，今（2023）年針對亞洲則是以「純電動車」為核心的電動車元年。

過去在東南亞等地區，電動車被視為有餘裕支付環保費用的高級汽車，因此多年來始終由日本燃油車商把持市場，直到近年開始有了巨大的改變。

隨著包含電池在內關鍵零組件成本日益下降，電動車出貨量開始攀升，整體產業即將落到了「價格甜蜜點」。亞洲出現了具有競爭力的「低價電動車」，主要的業者是中國比亞迪（BYD）為首的中國業者，還有近日崛起的塔塔汽車。

然而包含傳統汽車大國日韓，以及台灣等多地車商也相繼推出車款搶市占率，亞洲電動車市場眾聲喧嘩，將於2023年邁向另一個階段。《日經亞洲》指出，電動車將開始在亞洲全境普及，市占率競爭將白熱化。

東南亞要便宜實用的電動車

管理諮詢公司Arthur D. Little的東南亞汽車業務主管Hirotaka Uchida告訴《華爾街日報》，泰國和亞洲其他新興國家的人民不太富裕，對電動汽車的要求與歐美國家不同，他們強調實用便宜等特質，而中國製造商正積極滿足需求。

首先，值得一提的是比亞迪，過去多年受惠於中國政策補貼，又在疫情期間利用多元的銷售策略，成功地在各大車商深陷「晶片荒」時，順利出貨搶得廣大市占率，爾後再透過電池原料、模組以及電控的垂直整合，有效地鞏固產業地位。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）日前預測，2023年比亞迪在中國市場將有36%市占率，2025年則會突破45%。高盛強調，比亞迪除了在產業整合上發揮奇效，也在積極尋找尋覓鋰礦，保護自己免受電池原料價格飆升之苦，這讓比亞迪成功地在中國站穩，走向了東南亞市場。

比亞迪集團董事長兼總裁王傳福表示，2021年在電動車普及率最高的國家挪威，比亞迪推出的唐EV得到當地消費者認可。此後，比亞迪順勢推出旗下車款元PLUS、漢、唐3款車型，其中，元PLUS德國預售價格為3.8萬歐元，漢和唐德國預售價格為7.2萬歐元，主打平價高規的競爭策略。在歐洲市場獲得迴響後，2023年比亞迪的主軸將落在東南亞，

印度塔塔汽車崛起

再來是，印度的塔塔汽車也以「超低價」為武器悄悄地擴大銷售。今年元月塔塔汽車開始交車的車款「Tiago」，最低價只需要新台幣32.07萬元，震撼東南亞市場。

塔塔汽車市值超過370億美元，是印度最大的製造業者，在國內影響力巨大，同時也是印度振興計畫的重點扶持業者之一。塔塔旗下產品多元，除了小客車、卡車以外，還有生產公車、軍用裝甲車等，觸角遍及全球125個國家。

印度、東南亞的電動車市場，最需要的不是高規高價的電動車，而是價格適中符合當地的價位。《日經亞洲》指出，塔塔汽車去年11月在印度已經累計2萬輛的訂單，高於2021年印度全年的電動車銷量。

然而，日本豐田（Toyota）汽車也在泰國推出純電動汽車bZ4X搶市，韓國的現代汽車的IONIQ系列積極佈局，至於台灣則由裕隆汽車結合鴻海攜手推出車款，面對日益熱烈的電動車市場，東南亞儼然成為重要的灘頭堡。

根據英國調查公司LMC Automotive預測，過去由日本主宰的便宜燃油車市場正在釋放出空間給包含比亞迪、塔塔在內的新競爭者。它們預計，以泰國和印尼為中心，將會擴散至東南亞各國，純電動汽車普及將快於預期。

不過，德國智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）主張，歐洲應採取貿易措施，防止中國低成本電動汽車湧入歐洲市場。它們直言，中國扭曲的產業政策將使得中歐汽車貿易徹地改變。

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核稿編輯：翁世航


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