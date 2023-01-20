高嘉瑜、王世堅與民進黨支持者，即使不是同志也不一定必須是敵人
我們想讓你知道的是
民粹主義或任何一種極端政治就經常訴諸極為簡化而直接的情緒以及二分法的身分劃分，所以柯文哲、王高等人才會很輕易地將質疑者打成1450和側翼。這也是中國對台認知作戰的眉角，甚至連民進黨支持者都有可能不知不覺地落入他們所設定的情緒政治操控。
文：黃涵榆（任教於台灣師範大學英語系，不務正業，致力跨越學術藩籬，畢生最大夢想是台灣人成為有知識、正義感和寬闊世界觀的新民族）
日前在副總統賴清德競選民進黨主席說明會劍潭場上，高嘉瑜以和其他參與者不同的方式進場，與民眾有更近距離的互動。整個入場過程此起彼落的嗆聲，也有發言的民眾強烈抨擊高的言行，要求黨中央開除高的黨籍。
這樣的激情場景，立即被統派媒體和網路社群迅速傳播，炒作民進黨支持者「韓粉化」（所以他們也認為「韓粉」是負面標籤？）。一些與高嘉瑜友好的媒體人和政治人物也沒放過見縫插針的機會，紛紛表示對高的關心和支持，連動輒拍桌叫罵、叫人去死和「管好自己的狗」的專職黨主席柯文哲，都跳出來表示政黨不能只有一種聲音。
民進黨支持者在大選慘敗之後，普遍瀰漫在一股低迷的心理氛圍，急需情緒的出口，會有那樣的激情場面，也是可以理解與諒解的狀況。然而，本土政權如果要能延續，台灣如果要能抵擋中國及其協力者的全面作戰，筆者認為需要有激情過後的冷靜思考。
真性情、無知，還是精心算計？
高嘉瑜、王世堅和何志偉在選後會成為眾矢之的其來有自，個別狀況與原因不能一概而論，若真的關心台灣局勢，恐怕最需要避免無區分地妖魔化任何人。但本文無意細究他們個別的背景、從政歷程、人際網絡、言行舉止和人格特質，甚至他們家人過往的種種。
高王等人作為民意代表，接受提名的政黨的黨章約束，是天經地義的事，選民從他們的選民服務、提案、政策論述和監督行政的能力，衡量他們適不適任，也是代議政治再自然不過的事。不管怎麼衡量，最需要避免的是單一化的歸因甚至歸罪。
以高嘉瑜為例，民進黨2018年在港湖區市議員的總票率是33.88%，其中高嘉瑜一人就囊括16.25%，甚至高過黃珊珊的12.38和闕枚莎的11.49。高嘉瑜更在2020轉戰區域立委在同選區獲得過半的得票率。去年大選民進黨在這個選區雖然市議員席次維持三席，但得票率掉落到26.72。
市議員和立委選舉性質不同，自然需要更細緻客觀的對比分析。也許有人會認為高嘉瑜擔任立委之後，並沒有維護甚至提高自己責任區的民進黨支持度，將大幅萎縮的票率歸咎於她選區經營不力。
這樣的主張也許有其正當性，問題是如果用同樣的標準來檢視所有民進黨立委，還有多少人需要被咎責？換個角度來解讀，上述的數據不也反映出高嘉瑜是少數（如果不是唯一）能夠獲得跨黨派和族群支持的民進黨候選人，有助於擴大民進黨的執政版圖？
持平而論，被點名開除黨籍的那幾位理應深刻自我反省、看清現實。自己是否一廂情願地沈醉在那些別有用心的紅白藍名嘴和政治人物為他們塑造的人設和搭建的舞台？以至於讓他們以為藍白紅的「朋友」比自己黨內同志更親近、更挺他們。他們會天真到看不出自己在媒體上的發言的意義和效應，被用來挑起對民進黨的仇恨？
黨紀之外還有什麼？
任何一個政黨都有權約束、檢視甚至懲處黨公職的言行。民進黨在各種考量之下若決定將幾位引發爭議的黨公職送交考紀會，必須要能符合程序正義，一切以事實為基礎，少點情緒。
要釐清的事實包括這幾位是否逾越言論分際，甚至是以不實訊息攻擊蘇貞昌院長、林智堅、陳時中、新竹棒球場、「超徵稅收」等，形同配合中國和藍營對台的認知作戰。但同時也應該約束黨員情緒性的言語攻擊和濫揭瘡疤。
是不是必須走到考紀這一步是民進黨自己的事。從旁觀者的立場來說，與其像現在這樣各方在媒體上放話互罵，倒不如私下開誠布公溝通懇談，給予當事人充分的說明與辯駁的機會，也向他們傳遞溫柔而堅定的訊息，如何調整自己今後在媒體上的發言。
民進黨有理由禁止黨公職上藍營的談話節目嗎？但是作為黨公職人員是不是也應該負責為自己政黨的政策說明與辯護，而不是只關心自己聲量和形象？民進黨即使真的走到考紀處分這一步，鬆緊之間還是需要以智慧處理。
民主政治是什麼？
筆者必須用力澄清的是，我無意也無權為任何個別的民進黨爭議人物說情。審慎評估方方面面，該處理就處理，再大的政治效應也得承受。
民進黨和支持者也許可以找到千百個理由主張開除高嘉瑜的黨籍，但是政黨不是法院，政治也不是司法，除了考紀和咎責之外，還應該有什麼，值得民進黨中央和支持者們共同思考。整個敗選的檢討是不是有些不符比例地糾結在開除哪些人的黨籍？這對民進黨乃至本土政權真的是有利的嗎？
要找到快速發洩情緒的方式很簡單，要耐心處理情緒很難。民進黨在敗選之後的確需要好好安撫支持者的情緒，開除哪些人黨籍看起來很有戲劇效果，但是民進黨到底要怎麼從敗選的廢墟中（重新）營造政黨形象，要重新建立什麼樣的核心價值，恐怕都不見得是嚴厲執行考紀所能做到的。
民進黨的下一步
思考這些問題，也等於是思考民進黨的下一步，以及台灣的民主政治還能有什麼可能。不論怎麼思考，運用什麼策略，（民主）政治不應該只剩下同志與敵人間絕對的劃分和生死存亡的零和鬥爭。
台灣人面對很多事情，經常過於情緒，卻又不懂情緒，或不願意理解情緒的根源和變化，無法耐心地找到安頓那些情緒的方式。民粹主義或任何一種極端政治就經常訴諸極為簡化而直接的情緒以及二分法的身分劃分，所以柯文哲、王高等人才會很輕易地將質疑者打成1450和側翼。
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。