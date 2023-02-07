《香港街市》：港督寶雲斥中環街市是「任何英國城市的恥辱」，決心改善香港街市設施

文：徐頌雯

1894年爆發的鼠疫對香港造成長達三十多年的嚴重損害。由1894到1931年，香港約有五千人死於鼠疫，同時有八萬多名華人因恐懼疫情而離開香港。這是促使政府正式推行衛生改革的轉捩點，而其中一項措施就是興建新街市。正如查維克在其1882年的報告中明確指出，香港的街市空間既不足夠，衛生又差。1883年，總督寶雲（George Ferguson Bowen）形容中環街市是「任何英國城市的恥辱」。總量地官及潔淨局主席裴樂士（John MacNeile Price）亦指出中環街市「在殖民地最早期建成，它最初的設計並不完善、構造差，而且造價低。直到現在，街市已經變得殘舊不堪，再進行任何維修工程都是徒然的，除非將整棟街市拆卸，由另一棟符合現代理念的街市建築物取而代之」。潔淨局在1883年成立後，建議政府重建中環街市，並開始大規模改善香港街市設施。

工務司署的成立

工務司署是負責設計和興建公眾街市的政府部門。工務司署正式成立的確切年份不詳。香港政府檔案處的館藏檔案有一備註說明：「總量地官一職在1844年5月9日首次設立。『測量署』（Survey Department）一名在1871年開始使用，在1883年更名為工務司署。」這項備註似乎並不正確，「工務司署」一詞早在1870年代下半葉，已出現於一些政府函件和記錄中。例如在1876年11月，當時的總量地官向輔政司匯報他本人和政府花園監督（Superintendent of Gardens）就香港公眾花園規管問題發生的糾紛。他強調花園監督「作為工務司署的員工」，必須「在署長即總量地官的監督和指示下，在香港各處履行其職責」。此外，《孖剌西報》（Daily Press）在1877年3月1日報導：「工務司署已完成或開展眾多項目。」這證明工務司署在1883年前已經存在。

「工務司署」、「測量署」和「總量地官署」等名稱在1870至1880年代很有可能互相通用。例如總量地官布朗（Samuel Brown）在提交立法局的1890年工務報告中，稱其所屬部門為「工務司署」。然而，接任布朗的署理總量地官在1891年的報告中，卻用上「總量地官署」一名。為避免混亂，政府在1892年公告，將「總量地官署」、「總量地官處」或任何類似的名稱，統一更改為「工務司署」。總量地官一職亦同樣地更名為「工務司」（Director of Public Works）。

由於香港所有公共工程都需要使用公款，政府於1884年在立法局之下成立工務委員會（Public Works Committee），以「率先審查每項議案的細節和相關措施」。該委員會由總量地官（作為委員會主席）以及四名成員組成。任何興建新街市的方案將由工務委員會審議。

1889至1913年間興建的公眾街市

隨着1883年潔淨局成立及1894年鼠疫爆發，政府開始在香港增設街市。在1889至1913年間，政府興建了12個新街市，其中6個位於維多利亞城外，反映了人口擴展情況。這段時間的公眾街市分為兩大類。第一類是開放式街市，已在香港沿用數十年。第二類是首次引入香港的多層街市（表2.1）。

在這12個街市當中，至少有5個採用了簡單的開放式設計：紅磡街市、芒角咀街市（即旺角街市）、西灣河街市、香港仔街市及德輔道臨時街市。它們全部都是維多利亞城外地區的小型街市（圖2.02、2.03）。與較早期建成的開放式街市（見第一章1.5節）相比，在1889至1913年間落成的街市均蓋有以筒瓦鋪砌的大型坡屋頂（圖2.04）。由於它們採用黑色四坡屋頂和紅色素面磚柱，色彩對比十分鮮明。當中例外的是德輔道臨時街市，因屬臨時性質，所以用木材搭建。雖然缺乏有關大角咀、堅拿道及海旁東街市設計的資料，但這三個街市規模細小，極有可能也是採用開放式設計。

紅磡街市於1889年落成，於1926年加建一棟小型街市。（圖2.02）

舊明信片的右方為紅磡街市（圖2.03）

芒角咀及香港仔街市有較詳盡的資料，可讓我們更深入了解這段時間的開放式街市設計。芒角咀街市於1905年竣工，坐落於現今亞皆老街和廣東道交界、由填海得來的土地上。開放式的小屋內有20個魚和肉檔、20個蔬果檔。這個街市呈方形，蓋有一四坡屋頂，上面鋪了筒瓦（圖2.05）。外牆用紅磚築砌，地板則以石灰和水泥混凝土製成，再以水泥砂漿覆蓋。此外，街市附近建有一間小儲物室。

舊明信片顯示芒角咀街市（圖右）採用黑色大型四坡屋頂。（圖2.05）

位於香港仔的政府建築群。（圖2.06）

香港仔街市坐落於香港仔大道與湖北街交界，面對一條明渠。此街市於1912年竣工，是一個面積為61乘32呎的開放式建築物。這個街市屋頂以雙筒雙瓦鋪砌，由紅磚柱支撐。紅磚柱皆以石灰砂漿黏合並以水泥勾縫。街市有10個肉檔、10個魚檔、14個菜檔和4個家禽檔。香港仔街市屬於一個政府建築群的一部分，該建築群包括一座街市、一個屠宰房及看更宿舍、一個公廁，在1951年再增設一個健康中心（圖2.06）。香港仔街市是香港最後一個蓋有筒瓦屋頂的開放式街市，其後所有開放式街市皆蓋上混凝土平屋頂。

（標題為編輯所擬，原標題「第二章 公眾街市與衛生管制：2.1 瘟疫爆發與改善衛生的需求」）

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書籍介紹

本文摘錄自《香港街市：日常建築裏的城市脈絡（1842-1981）》，香港中文大學出版社出版