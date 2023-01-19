2023/01/19,
政治

總預算案立法院三讀，蘇貞昌宣布請辭行政院長、率閣員總辭

總預算案立法院三讀，蘇貞昌宣布請辭行政院長、率閣員總辭
行政院長蘇貞昌在立院總預算三讀後到場致意｜Photo Credit：中央社

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民進黨於去（2022）年九合一地方選舉大敗當晚，蔡英文向蘇貞昌表示，他已經辭黨主席負責，「沒有辭總統，你行政院長也不能辭。」當時，蘇貞昌認為辭職不管固然瀟灑，但總預算案就必遭退回，要求新閣揆上任重審，擔心政局動盪，因此頂著笑罵繼續擔任行政院長。

行政院長蘇貞昌宣布內閣總辭，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文特別感謝蘇貞昌所帶領的行政團隊，經過行政與立法部門的充分溝通，能夠讓史上最大規模的中央政府總預算案審查通過。蘇貞昌稍早已與蔡英文會晤，並再度向總統提出請辭，表達希望讓總統有寬廣的空間，為國家開展新局，讓台灣繼續前進。

張惇涵指出，接下來，執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，也會儘速、陸續向國人報告。並在過年後，讓新的內閣團隊在最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

（以上於2023/01/19 19:22更新）

在民進黨地方選舉大敗後，要求行政院長蘇貞昌下台的呼聲不斷。今（19）日立法院總預算三讀，蘇貞昌則在傍晚於臉書發文宣布，將請辭行政院長，率領全體閣員總辭，以利總統布展新局。

行政院今早透露，院長蘇貞昌在總預算案三讀完，會到立法院致意，外界預測會在立法院說明內閣改組事宜，豈料蘇貞昌到場後僅和立委合照、致謝，隨後便快速離場，前往總統府。

合照
Photo Credit：關鍵評論網／Abby Huang
行政院長蘇貞昌抵達議場後向立委表達謝意，並與綠營立委大合照。

蘇貞昌傍晚在臉書發文，先是感謝這4年來擔任行政院長期間，行政團隊的鼎力相助、總統蔡英文的信任以及立委的指教和支持，也表示團隊有做出一些成績，護國衛民、守住台灣。

民進黨於去（2022）年九合一地方選舉大敗當晚，蔡英文向蘇貞昌表示，他已經辭黨主席負責，「沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，二度要他留下。當時，蘇貞昌認為辭職不管固然瀟灑，但總預算案就必遭退回，要求新閣揆上任重審，擔心政局動盪，因此頂著笑罵繼續擔任行政院長。

總預算案今日於立法院三讀通過，蘇貞昌表示，今年行政院推出16項惠民措施，福國利民，之後也希望開春後能給全民每人6000元的新春祝福。行政團隊近期還完成屏鵝公路纜線地下化、國2甲線、國4台中環線豐原潭子段等諸多重大建設，並快速搶通台9線蘇花公路大清水隧道的坍塌路段。

蘇貞昌最後表示，為了開創新局，他再次向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，他則將率領全體閣員總辭，以利總統布展新局。

羅秉成：人選確定後才總辭

行政院發言人羅秉成也轉述蘇貞昌發言，待內閣人選確定後，蘇貞昌將率全體閣員總辭。並進一步解釋，在九合一敗選後接受總統慰留，是基於中央政府總預算正在立法院審議，為了讓政府運作順暢、維持政局穩定，決定留任至立法院會期結束。

羅秉成表示，如今總預算案已順利通過，行政院也火速將《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》送請立法院審議，相關的發放系統已做好協調準備工作，只要立法院三讀通過特別條例取得法源依據，行政院即會依程序編列特別預算送請立法院審議，待審議通過後就能發給全民每人6000元的新春祝福。

新內閣待定，婦團與立委呼籲增加女性閣員

針對內閣人選，儘管還沒對外透露，民進黨13名女性立委及33個婦女、性別團體共同呼籲，應大幅增加女力。連署新聞稿指出，去年九合一地方選舉結果出爐，全台女性地方議員已達38％，創歷史新高，國會更有47席女性立委，是亞洲最高的41.59％。

但我國2020年的內閣女性比例，卻是創歷史新低的4.76％，現在也僅有7.5％。對比瑞典（57.1％）、加拿大（51.4％）、法國（50％），甚至是性別平等指標不如我國的韓國（27.8％）、日本（10％），連署團體及立委認為亟待改進。

因此，立法委員范雲、羅美玲、林宜瑾、賴品妤、吳思瑤、吳玉琴、陳秀寳、伍麗華、蘇治芬、湯蕙禎、黃秀芳及勵馨基金會、彭婉如文教基金會、婦女新知基金會等團體共同呼籲，應優先任用女性優秀人才擔任閣員，並增加任用女性副首長，以培養女性首長人才。

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核稿編輯：羅元祺


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