辦桌不夠高級？從佛跳牆、紅蟳米糕到炸湯圓，選對葡萄酒讓美味與情調大加分

文：陳瑩真（Wine If 總編輯、台灣女子愛思葡萄酒大賞主審、WSET L2。除此之外，就是個會帶著葡萄酒去海邊、爬山、溯溪、露營……把葡萄酒視為生活日常的人）

日前一對新人為了婚宴請客辦桌的事情鬧得沸沸揚揚，如今鬧劇雖已落幕，但也引發了一波話題。其實婚宴要選在哪裡本是雙方的討論，飯店有飯店的設施及服務，辦桌有辦桌的氣氛及樂趣，若能請來厲害的「總鋪師」，呈現的菜色也絕對是上選。

Kelly兩種不同氛圍的婚宴筆者都參加過，平心而論，其實菜色好不好吃、新人選的酒有沒有想法，才是真正展現品味的重點。本篇就針對幾款經典的辦桌菜色來推薦適合搭配的葡萄酒。

經典菜色：佛跳牆

佛跳牆融合了各種食材的鮮味於一甕，對台灣人而言，是團圓的意味象徵。集山珍海味大全佛跳牆，最重要的除了食材的「鮮」，還有烹製的調配以及火候的掌控，才能讓幾十種材料一起燒煨，散發濃郁的香氣、口感軟嫩鮮美。

搭配酒款：

碧紅酒莊 摩恭特級村莊單一莊園紅酒（Morgon 'Cote du Py'）

代理商：酩洋國際

集結山珍海味，味道濃郁的佛跳牆最適合搭配薄酒萊產區的酒。薄酒萊一向被譽為是台菜百搭天王，不論搭海鮮、肉類都能完美搭配，摩恭特級村，口感紮實，酒液顏色深沉，散發櫻桃、桃果風味，礦石、石墨、黑白胡椒香料味能完全撐起佛跳牆厚重的香氣，兩者完美融合，並帶出山海鮮美滋味。

Photo Credit: 酩洋國際

瑪西酒廠花之園紅酒（坎波菲歐琳紅酒）2018（Masi Campofiorin‘ 18）

代理商：星坊，建議售價：NT$1280

Campofiorin的意思為種滿花的葡萄園，使用瑪西酒廠獨特且創新的二次發酵技術，映入眼簾的Campofiorin有著新鮮的紅寶石色澤，鼻息中佈滿成熟的櫻桃和李子的香氣，口感如絲絨般滑順，味蕾被新鮮及誘人的水果風味包覆著，可以感受到充滿結構卻溫柔的單寧，活潑的酸度，並帶有一絲櫻桃香氣讓這款Campofiorin成為極佳的搭餐酒款。

烤鴨、熱炒、香氣濃郁的料理都很適合搭配。

Photo Credit: 星坊

獅鉑酒莊 賈露卡夏多內白葡萄酒（Seppelt Jaluka Chardonnay）

代理商：四次方有限公司 4 Square，建議售價：NT$1,150

這款賈露卡夏多內白葡萄酒採百分百小橡木桶發酵，並在法國小橡木桶及大型橡木桶中浸渣陳放9個月，因此在清新的酸度及果香氣息外，還帶有橡木桶熟陳的甜美圓潤口感及堅果、白胡椒類等辛香料氣息，最適合搭配食材多元口感濃郁的佛跳牆。

Photo Credit: 四次方有限公司

經典菜色：紅蟳米糕

在台菜宴席上，最熱門的一道菜莫過於「紅蟳米糕」，紅蟳的鮮美結合了鹹香軟糯的米糕，真是經典美味！紅蟳米糕是從福州菜的「蟹飯」衍生而來，經過許多餐廳改良，逐漸成為台灣代表菜色之一。因為紅蟳是帶卵的母蟹，有祝賀新人早生貴子、多子多孫之意，放在年菜餐桌上，象徵豐收的米糕和飽滿的蟹黃，更有財富盈門的吉祥寓意。

搭配酒款：

葛朗賽爾 塔維勒 ''粉紅之愛'' 粉紅酒（Grandes Serres Tavel la Rose d' Aimee）

代理商：泰得利，建議售價：NT$850

粉紅酒與台菜，尤其是米飯類真的非常合拍！TAVEL法定產區只有釀造粉紅酒，這個產區以粉紅酒聞名是因為實力，而非歷史的傳承而已。Philippe le Bel國王就是TAVEL粉紅酒愛好者，因此又有「粉紅酒之王」的美名。酒體均衡圓潤，融合清新討喜的香氣，餘韻悠長繚繞。

Photo Credit: 泰得利

羅蘭自然酒莊「哎呦，不錯喔！」自然紅葡萄酒（Laurent Lebled Ça c'est bon）

代理商：沃芙酒業，建議售價：NT$1380

法國羅亞爾河自然酒，100%的Gamay，多汁美味的60年荖藤Gamay，迷人的新鮮果香還有豐富酒體和尾韻。草莓及香蕉是最明顯香氣就像粉紅酒一樣輕盈百搭，肉類、海鮮都適合，正適合有著豬油相又有鮮香的紅蟳米糕。

Photo Credit: 沃芙酒業

夏迪天譽精選施赫（Hardys Tintara Reserve Shiraz）

代理商：黑松公司

散發黑莓、李子、牛奶巧克力、甘草和牙買加胡椒等濃郁而復雜的香氣。 接著是甜美橡木和淡淡的煙燻味，加深了葡萄酒的芬芳。酒體飽滿，充滿紅肉李和黑莓的新鮮果香，大茴香和巧克力風味。酒質細緻豐郁，天鵝絨般柔和的單寧，適合口味較重的中式菜餚，尤其是香氣四溢的紅蟳米糕。

Photo Credit: 黑松公司

經典菜色：烏魚子

烏魚子有珍貴的海上烏金之稱，營養價值高，也是年菜、辦桌菜常見的菜色。搭配蒜或白蘿蔔食用，能中和烏魚子濃郁的海味，切記料理烏魚子的時間不能過久，否則會將烏魚子當中珍貴的油脂和富含海味的水分煮乾。近幾年市面上也出現可以直接「一口吃」的小包裝，非常方便。

搭配酒款：

鸚鵡螺莊園 氣泡酒（Nautilus Estate Cuvee Marlborough Brut NV）

代理商：酩洋國際

鵡螺莊園是由12個家族酒莊所組成的集團旗所擁有，來自紐西蘭南島馬爾堡產區（Marlborough）的一間精緻酒莊。手工整串採摘來自三處葡萄園的果實，整串榨汁後流出最細膩的汁液與篩選過的香檳酵母進行發酵，並與發酵後產生的殘渣沈澱物行乳酸發酵。以酸度明亮的氣泡搭配，加上烏魚子、白蘿蔔，爽口的滋味，海味在氣泡襯托再下嘴裡迸發融合熟成好滋味。

Photo Credit: 酩洋國際

美麗山谷 典藏不甜卡瓦氣泡酒（Vallformosa Col· Leccio Brut Reserva）

代理商：泰得利，建議售價：NT$1000

曼妙的淡金色澤伴隨綠色光影，帶著優雅集中且複雜多變的香氣，誘人的蘋果和梨子香氣中，隱約散發杏仁的堅果氣息和經過陳年的成熟細緻氣息，優雅複雜。口感圓潤且充滿果香，酸度平衡宜人，氣泡柔軟清新，餘韻悠長帶著淡淡奶油風味。

Photo Credit: 泰得利

義大利長輩圖早安酒（Fratelli Ponte「GOOD MORNING」Spumante Rose）

代理商：沃芙酒業

自義大利北部Asti產區的粉紅氣泡酒，櫻桃、莓果與些許礦石等氣息隨汽泡散出，清爽的口感與果香非常適合搭配鹹鮮的烏魚子。

酒瓶上的蓮花酒標是義大利莊主在日本旅遊時獲得的靈感，再配上「早安」二字，讓人馬上聯想到令人熟悉的「長輩圖」，而蓮花代表的花語為「脫俗持久、恩愛關懷」，正適合年節拜年伴手禮，讓送禮人傳遞關愛之意。

Photo Credit: 沃芙酒業

經典菜色：白斬雞