台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨立委初選：打擊網軍、廢除NCC和下架民進黨

國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱昨（31）日分別在臉書上宣布，自己投入國民黨2024台北市立委初選，3個人也都提出國會政見包括廢除NCC、查出民進黨執政下的弊案、公開疫苗採購真相、打擊網軍等。徐巧芯今天受訪時說，投入初選不會懼怕黨內壓力，且有信心贏得初選，相信初選後黨內仍會團結。

徐巧芯、游淑慧和張斯綱接連宣布投入黨內初選

徐巧芯在臉書宣布投入國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立法委員的黨內初選，並列出5項政見，包含選出能贏的人和下架民進黨、國會需即戰力、重振國民黨年輕人的支持度、抓出網軍、南松山信義需串連與再生。

徐巧芯也說，她不只是要贏下立委席次，更要利用自身的議題能力，協助國民黨全力下架民進黨。她並強調，即使國民黨2024全面執政，她也不會放過民進黨這八年的黑幕，她會當個「考古學家」，把這段被鎖住的歷史一一解密。包括蔡英文的政大升等論文、疫苗採購資料跟中油台電的合作案。

另外她也強調，抓出網軍、擊垮側翼是她的專長，但目前沒有足夠的資源可以查辦下去。唯有進到立法院，才能檢視更多預算與績效報告，她也會強力監督政府的宣傳預算與媒體標案，她都會要求提供並提供讓大眾公評。

游淑慧也透過臉書宣布願意參選國民黨2024立委初選，她說，這不是自不量力的決定，是思考後全力以赴的決心，將爭取立委初選提名，挑戰現任民進黨立委高嘉瑜。

游淑慧表示，她最進入國會最想做的就是看民進黨執政期間，近20兆的錢到底怎麼花，她會針對前瞻計畫8800億的使用流向、效益做完整了解，另外也針對防疫特別預算8400億的使用方式再次嚴格檢視，將疫苗採購的過程解密，了解高端疫苗採購的必要性，更要比較台灣採購價格與國際均價有無龐大價差；她也要檢視民進黨政府這幾年龐大數量的限制性採購案，看看這些限制性採購案為什麼要限制，都是那些人神通廣大拿到標案。

張斯綱在臉書宣布，自己已經準備好進軍立法院，他指出，2024選舉對國家和國民黨有多重要，大家心知肚明，他經歷台北市議會、政治幕僚、民間企業的多種磨練，若到立院一定能發揮監督、協調戰力。

張斯綱也說，自己到了立法院，第一件事就是要提案廢除NCC，NCC當初的設想是獨立機關，作為媒體及電信業者的法規監管單位，但是現在的NCC，獨立性蕩然無存，甚至變成民進黨的言論打手，傷害台灣的民主政治，這樣的NCC不要也罷。

《中央社》報導，徐巧芯上午在台北市議會接訪表示，3人都是2018年開始擔任北市議員，且去年選舉的戰力都很強，皆準備好在2024年替國民黨打贏選戰，下架民進黨。相信初選後，國民黨仍會團結。她有信心贏得初選，且可透過網路空戰協助國民黨拿下2024執政權。

對於同選區的立委費鴻泰，徐巧芯表示，「我們都是好朋友，過去曾全力支持費鴻泰」，費鴻泰也曾尋求她支持，並提及考慮打算交棒給她，但可能承諾已無法繼續，她不會太介意，互相尊重一起競爭，不會因初選撕破臉。

至於和多名議員宣布投入初選是否要帶給黨中央壓力，徐巧芯說，不會想說要給誰壓力，黨內初選步調雖由黨中央決定，但參選節奏是可自行決定，像她已印好文宣品，且農曆年前就與里長等溝通，現在開始啟動初選節奏及規劃，只要黨中央有公平遊戲規則，會全力配合支持及接受。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航