紐西蘭總理阿爾登無預警辭職，並說很期待帶女兒去上小學、與伴侶完成終身大事
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紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天無預警宣布將於2月卸下總理職務。反對派國家黨黨魁盧克森說：「我謹代表國家黨，謝謝總理阿爾登對紐西蘭所做的貢獻。她為這份勞心費神的工作付出了一切，我祝福她和她的家人未來一切都好。」
（中央社）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天無預警宣布將於2月卸下總理職務，並說很期待親自帶女兒去上小學，還打算跟伴侶完成終身大事。
《法新社》報導，阿爾登在與她所屬工黨（Labour Party）黨員召開會議時說：「對我來說，時機已到。」她說：「我能付出的所剩不多，已沒有再做4年的能耐。」
阿爾登是在2017年的聯合政府中成為總理，接著率領中間偏左工黨在3年後的大選中贏得全面性勝利，不過近來幾次民調看到工黨和她個人的支持度下滑。
她自國會一個月前夏季休會後首次公開亮相，她在工黨年度黨團大會上說，休息這段期間她曾希望找到繼續擔任領袖的動力，「但我沒辦法做到」。
阿爾登表示，下一場大選會在10月14日星期六舉行，她會一直擔任議員直到大選結束。
「我並非因為認為我們贏不了下一場選舉才離開，而是因為我認定我們可以勝選且將會勝選。」
阿爾登表示她的辭職最遲2月7日生效。她並表示，工黨黨團會議將於1月22日選出新領袖。
副總理羅伯森（Grant Robertson）表示他不會參與總理之爭。
阿爾登表示，她掛冠求去並沒有任何內情，「我是人。我們盡可能地付出一切，能付出多久就付出多久，然後結束的時機總會到來。對我來說，這個時機已到。」
「我之所以求去，是因這項少數人有幸擔任的職務有著莫大的責任。責任在於認清自己何時是掌舵的適合人選，也有責任認清何時不是。」
《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報導，阿爾登同時提及家人，還說自己很期待帶著女兒妮芙（Neve）去上小學，她向女兒喊話說：「妮芙，妳今年去上小學的時候媽媽會在喔。」
她還將跟伴侶蓋佛德（Clarke Gayford）成婚，讓兩人終於能完成之前因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而被迫取消的婚禮。
她說：「克拉克（蓋佛德的名字），讓我們終於把婚結了吧。」
辭職備受各界祝福
紐西蘭總理阿爾登以同理心面對境內最嚴重槍擊血案、以衛生為導向來因應COVID-19疫情，進而成為國際間標竿性人物。
COVID-19爆發時，阿爾登政府初步作為成功讓病毒多月來無法突破國門，贏得全球讚譽。然而，當變異株現蹤、當有疫苗可打，防疫零容忍策略也就被棄之不用。
她因防疫過嚴，在國內面臨更大的批評聲浪。
阿爾登上個月宣布，皇家調查委員會（Royal Commission of Inquiry）將調查政府的COVID-19防疫決策是否正確，並探究政府可以如何更妥善替未來的流行病做好準備。報告結果將於明年出爐。
2019年3月，阿爾登面臨了紐西蘭史上最黑暗的一天。一名白人至上主義者持槍衝進基督城（Christchurch）兩座清真寺並屠殺51人。阿爾登在事件過後擁抱生還者和當地穆斯林社群的作為，獲得各方讚揚。
阿爾登辭職消息一出，包括紐西蘭反對派領袖、澳洲總理以及影視名人、一般小民都公開感謝阿爾登對國家的奉獻。
反對派國家黨（National Party）黨魁盧克森（Christopher Luxon）說：「我謹代表國家黨，謝謝總理阿爾登對紐西蘭所做的貢獻。她為這份勞心費神的工作付出了一切，我祝福她和她的家人未來一切都好。」
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）盛讚阿爾登向全球展示出「如何以智慧和實力來領導。她證明了同理心和洞察力是強大的領袖特質」。艾班尼斯表示，阿爾登「是紐西蘭最堅定的推動者，是許許多多人的榜樣，也是我最棒的友人」。
「侏儸紀公園」（Jurassic Park）紐西蘭籍影星山姆尼爾（Sam Neill）在社群網站推特發文說，阿爾登今天宣布辭職「我不意外也不怪她」，特別是點出「過去幾個月她遭受的待遇、面臨的群起攻擊」實在「可恥又難堪」。這位老牌影星說阿爾登「值得獲得更好的對待」，更稱她是「偉大的領袖」。
也有遠在加拿大的研究員、衛生政策博士阿里（Ahmed Ali）推文說：「我會永遠記得總理阿爾登在基督城清真寺攻擊案後，如何僅花了6天就率紐西蘭全面禁止銷售突襲式步槍和軍用類半自動武器。」他說，沒有比這個更棒的實例來展現「祈禱和緬懷」之餘還可以有哪些作為。
阿爾登任內五大時刻
紐西蘭總理阿爾登今天宣布請辭，透過《法新社》的整理，看看她任內5個關鍵時刻。
- 帶3個月大女兒上聯合國大會 史上首例：2018年9月，阿爾登被拍到在聯合國大會堂親吻當時3個月大的女兒妮薇（Neve），這是聯合國史上第1次有嬰兒這樣出現。她是繼1990年巴基斯坦總理碧娜芝‧布托（Benazir Bhutto）後，第2位在任內分娩的總理。
- 清真寺攻擊：2019年3月基督城（Christchurch）發生攻擊事件，1名白人至上主義槍手在星期五的祈禱中攻擊兩座清真寺，造成51死、40人重傷，當時阿爾登的回應備受各界讚揚。她在槍案發生後戴上頭巾安慰遇難者家屬，引起全球共鳴。阿爾登事後說，這是她尊重穆斯林社群自發做出的舉動。後來她迅速實施槍枝管制改革，並敦促社群媒體巨頭解決網路仇恨言論，贏得各界一致喝采。
- COVID選舉：阿爾登對COVID-19疫情的應對備受好評，後來她挾著所謂的「賈辛達狂熱」（Jacinda-mania），在2020年10月率紐西蘭工黨以壓倒性勝利獲得連任。2017年，組成聯合政府的阿爾登將她的第2次勝選稱為「COVID選舉」。紐西蘭去年8月才全面重新開放邊境，COVID造成的死亡總數現已攀升至2437人。
- 疫情抗議：贏得第2任期兩年後，小部分紐西蘭人不滿阿爾登對疫情的處理方式。從去年2月開始的4個星期中，數百名示威者占領了首都威靈頓國會大樓前的草坪。阿爾登拒絕接見抗議者，還說示威者用「恐嚇和騷擾」來表達觀點。許多示威者支持反疫苗陰謀論。最後示威活動以連串暴力事件告終，最終有100多人被捕。
- 人氣下滑：隨著人們對政府信任度下滑、經濟情勢惡化以及保守派反對派重新抬頭，阿爾登聲望大不如前。本屆選舉將於10月14日舉行，最近民調顯示中間偏右的聯合政府領先。近幾個月阿爾登壓力明顯變大，她罕見失態，無意中被麥克風捕捉到稱反對派政客為「傲慢的混蛋」。
新聞來源
延伸閱讀
- 紐西蘭警方驅離反對強制接種疫苗抗爭群眾，總理阿爾登：對於議會遭到褻瀆感到非常生氣
- 英國國會決議禁止議員攜兒進議場，女議員：根本不是21世紀職場，而是菁英辯論俱樂部
- 《我可以當母親，同時當國家總理》：重返國會的阿爾登，只不過這次多了嬰兒相伴
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺
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