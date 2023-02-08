音樂家壓力爆棚！貝多芬精神備受煎熬、舒曼企圖跳河自殺，心理師教你如何排解紓壓？
我們想讓你知道的是
這篇要來盤點音樂家們壓力爆棚的故事，包含貝多芬跟舒曼，希望大家在聽完之後懂得面對壓力適時喊停，並找尋到自己的紓壓方法。同時，也請來經營「心理師的歡樂之旅」的心理師雅涵，告訴我們究竟有什麼管道可以排解壓力。
文：音音有代誌｜K編
你壓力很大的時候會做些什麼呢？是聽音樂、看電影，還是吃甜點？
你的壓力大嗎？壓力不僅會定期累積，也常與「工作」有關，畢竟我們一天必須工作8至10小時，有時甚至會更長，像是在台灣，便有調查發現，「金融會計」、「科技資訊」、「大眾傳播」似乎特別高壓。
值得一提的是，英國的慈善機構「Help Musicians UK」曾在2016年做過一項調查，發現除了上面那些職業之外，「音樂家們」也都壓力山大，有高達71%的音樂家曾經歷過焦慮和恐慌發作（anxiety and panic attacks），更慘的是，這些狀況不是只有在現代才會發生，從古到今的音樂家們都有諸如此類的煩惱。
所以今天，我們要來盤點音樂家們壓力爆棚的故事，希望大家在聽完之後懂得面對壓力適時喊停，並找尋到自己的紓壓方法。同時，因應「一錠iPad古典樂」專題，我們更請來了經營「心理師的歡樂之旅」的心理師雅涵，告訴我們究竟有什麼管道可以排解壓力。
關於貝多芬的精神危機，聽不到個性也變得孤僻？
第一個要說的故事主角，就是大家都知道的貝多芬（Beethoven）。
使貝多芬後半生鬱鬱寡歡的主因，發生在1797年。當時，貝多芬的聽力逐漸衰退，嚴重影響他的演奏和作曲。此外，他因為不想讓別人發現自己聽力受損，開始變得古怪又難以親近，在人際關係遇到了不小的阻礙。
到了1802年，貝多芬更經歷了一場精神危機，不但瀕臨崩潰，還曾寫下遺書（海立根施塔特遺囑），在上面乞求希望自己能有「一天純粹的快樂」，被死亡的想法深深絆住。
雖然貝多芬後來沒有真的自殺，甚至完成了《命運》交響曲、華德斯坦鋼琴奏鳴曲以及鋼琴協奏曲《皇帝》等一系列名作，但到了晚年，也依舊逃不了與世隔絕、徹底聽不見的命運。
而後，與弟媳瓊安娜（Johanna）打官司爭奪監護扶養權、摯愛姪子卡爾（Karl）開槍自殺（未遂）等等悲劇事件，都再次對他造成了莫大打擊，使得他的精神始終備受煎熬。
來聽聽看貝多芬不畏聽力衰退之苦，所完成的《命運》交響曲！
談個戀愛為什麼要槍殺我？你不知道的舒曼悲劇故事全公開
講完貝多芬的故事之後，接下來，則要說說從出生到長大都面對許多「悲劇」、甚至連談戀愛都曾面臨槍殺危機的音樂家——舒曼（Schumann）。
舒曼最讓世人熟知的，就是他與克拉拉的古典音樂界愛情佳話，不過，鮮少人知的，是舒曼其實從小到大在精神上都遭遇了不少巨大打擊，擁有許多壓力。
舒曼15歲的時候，從小代母職照顧他的姐姐愛蜜莉就不敵病魔而過世；一年之後，父親奧古斯特舒曼（August Schumann）也突然猝死。年紀輕輕就體會到與至親永久分離痛苦的舒曼，也瞬間從懵懂的青少年變得成熟不少，並開始認真思索自己的未來。
到了17歲那一年，縱使舒曼對音樂與文學相當喜愛，卻仍舊敵不過母親和手足的反對，前往萊比錫學習法律。可是，自己喜愛的東西，真的有那麼容易說忘就忘嗎？
不！畢竟人生要找到熱愛的事情本就相當困難了呀！
於是，舒曼在20歲這一年，遇見了改變他一生的人——當時萊比錫最有名的鋼琴老師菲德列克維克（Friedrich Wieck），以及他的女兒克拉拉維克（Clara Schumann）。
對於從小自學音樂的舒曼來說，有了老師可以拜師學（琴）藝，無非是他追逐演奏家夢想路上的一大加持。但是，維克嚴謹又一絲不苟的個性，和舒曼天生崇尚自由的性格恰恰相反；加上後來舒曼與克拉拉的戀情讓維克極度不滿，使師徒關係岌岌可危。維克甚至還對舒曼說：如果你跟我女兒私下見面，我就要槍殺你。
一慘還有一慘慘，舒曼的不幸其實還沒有結束。
1831年，舒曼因為練琴過度造成運動傷害，右手中指與無名指常會不自主的發麻、僵硬，想成為演奏家的夢想更就此破碎。在認清這樣的現實之後，舒曼轉往發展作曲及樂評事業，但是，與克拉拉婚後扶養8個孩子的經濟重擔，終究讓他無法承受、精神狀況每況愈下，還企圖跳入萊茵河自殺。
面對壓力我們到底可以怎麼辦？可以試試看「xxxx」
從貝多芬和舒曼的故事中，我們可以看見壓力對人造成的巨大影響。那麼，面對壓力，我們到底可以找什麼方法自救呢？
面對這個提問，S編笑稱，自己是比較需要往外抒發的類型，會喜歡找朋友聊聊天，而最近則是迷上了「拼拼圖」紓壓；k編則是喜歡在一個人的安靜空間裡面，脫離世界滑手機忘卻煩惱；；至於雅涵，喜歡透過吃甜點排解壓力，尤其是千層蛋糕。
雅涵也說，其實每個人都有屬於自己的紓壓方法，而最簡單的莫過於：「轉念」，讓自己離開當下的壞壓力與壞情緒，比如走到茶水間喝個水、起身上個廁所都好。
此外，我們也可以時不時為自己創造一些「可能性」，好比如果你喜歡喝抹茶咖啡的話，就可以在完成什麼事情之後買給自己當作小獎勵，使人生多出一些正能量。
不過，假如自己的心理狀況已經很不好（例如心跳頻頻加快、呼吸急促、睡眠障礙、肌肉緊繃）、上述的紓壓方式都已經不適用的話，可以怎麼辦呢？應該要嘗試看看所謂的「心理諮商」嗎？這個時候，你的心中可能會浮現：
「為什麼我要花錢去心理諮商？」
「陌生人會比親友更了解我嗎？」
「心理師跟我不在同一個個背景環境中，他真的能幫到我？」
「心理諮商會不會需要耗費很大量的時間以及金錢？」
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我們想讓你知道的是
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數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
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好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
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