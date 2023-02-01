美日「2+2」升級安保同盟，正轉向以戰爭為基礎的根本性調整
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美日安保同盟對沖繩和西南諸島等一連串計畫，將傳達給中國一個明確訊號，那就是華府和東京正例行性的提升美日安保同盟，以應對含台灣附近水域的突發事件。美國智庫學者形容：「美日安保同盟正轉向以戰爭為基礎。」
新的安全合作篇章？美日「2+2」升級安保同盟
2023年1月11日，美日外交、國防部長「2+2」會談於美國華府登場。美方與會官員為國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Loyld Austin），日方則由外務大臣林芳正和國防大臣濱田靖一出席。不同於2022年1月單以視訊舉行的2+2會談，這次不僅實體舉行，還特別安排在美日領袖峰會的前兩日。
在會談前，日本2022年12月對國防政策做出一連串重大調整。12月16日，日本透過臨時內閣會議，通過新版「安保三文件」，包含《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》。
上述文件中提到，日本將致力發展「反擊能力」，使日本能從陸地或海上發射飛彈，打擊船艦和1000公里外的目標。日本預計在2027年前，投資370億美元發展有反擊能力的武器，並計劃發展包括極音速武器在內的其他飛彈。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，日本希望向美國採購數百枚射程達1250公里的戰斧巡弋飛彈。
另外，文件指出日本將於2027年前大幅增加國防預算，目標將國防預算的占比從原先國內生產總值（GDP）1％逐步提升至2％。《華爾街日報》預估，2027年時，日本國防預算將高達約800億美元，使日本成為國防預算世界第三高的國家。日本2023年的國防預算，其實已將達到新高的517億美元（6.82兆日圓），較去年提升約26％。文件中還提到建立第一座美日聯合指揮中心、強化太空戰力等計畫。
外界普遍認為最新版本的安保三文件為日本自二戰以來最大的擴軍計畫，文件內容對二戰後一向奉行「和平主義」的日本國防政策，也是歷史性的轉變。
這次美日2+2會後《聯合聲明》點名中國高達12次（其次為俄國6次），不避諱提及多個敏感議題，如台灣、香港、新疆和南海。
在台灣問題上，聲明強調美日對台立場不變，重申台海和平與穩定的重要性，稱對維護國際社會的安全與繁榮是「不可或缺的要素」，並鼓勵和平解決兩岸問題。
美國駐沖繩美軍將改編為一支約有2200人的「海軍陸戰隊瀕海戰鬥團」（Marine Littoral Regiment, MLR），強化島嶼反艦作戰能力。戰鬥團的部署預計在2025年完成。另外，美日雙方也同意提升對包含日本西南諸島的防禦、擴大美日軍事設施的使用，並增加含西南諸島在內區域的雙邊聯合演習和訓練。
美國華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute, AEI）資深研究員塞耶茲（Eric Sayers）和庫伯（Zack Cooper），近期於《戰爭困境》（War on the Rocks）的投書就指出，過去在美蘇冷戰、後冷戰時期，中國並非美日關切的重點，而蘇聯和北韓才是。不過，隨著在台海發生衝突的可能性升高，美日安保同盟做出根本性的策略調整，將重點轉向中國。
兩位學者分析，美日安保同盟對沖繩和西南諸島等一連串計畫，將傳達給中國一個明確訊號，那就是華府和東京正例行性的提升美日安保同盟，以應對含台灣附近水域的突發事件。他們在文章中形容：「美日安保同盟正轉向以戰爭為基礎。」
美、日領袖會面確認升級安保同盟，岸田首相位置不保？
1月13日，日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會晤，是岸田自2021年10月擔任日本首相一年多以來的首次訪美行程。
拜登在會前演講時說：「首先我要明確表示，美國完全、徹底、完整地承諾兩國聯盟關係。」岸田則說：「日美目前面臨近期史上最具挑戰和複雜的安全環境。」他補充說，日本制定了上個月發布的新防禦戰略，以確保區域和平與繁榮。
兩人會後的《聯合聲明》指出，由於中國不符合基於規則的國際秩序的行為，乃至北韓的挑釁，印太地區正面臨更多挑戰。另外，在歐洲方面，俄國持續對烏克蘭發動的侵略戰爭。美日強烈反對在世界各地以武力脅迫，片面改變現狀的企圖。
針對台灣部分，與2+2會談的聯合聲明相同，強調美日在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定的重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸問題。
值得一提的是，《路透社》（Reuters）報導，岸田在約翰霍普金斯大學的高等國際研究學院（SAIS）發表演說時，他強調中國為日美面臨的「核心挑戰」。岸田呼籲日本、美國和歐洲歐絕對有必要團結一致處理與中國的關係。
另外，岸田的「歐美行」除深化日本與歐美國家的軍事合作外，同時也確保日本在全球領導地位佔一席之地，彰顯日本在國際安全上的重要地位。
美、日外長訪中在即，穩定對中關係成焦點
《南華早報》（The South China Morning Post）1月13日的報導，美國國務卿布林肯預計將在2023年2月5、6日訪中，屆時將與中國新外長、前駐美大使秦剛會晤，成為2年多來訪中層級最高的美國官員。
美中關係近幾個月在官方互動上，逐漸步回正軌。兩國工作層級的互動會比過去兩年更加頻繁，包括外交、經貿和氣候變遷等領域。中國近期放寬邊境管制的政策，會促使美中官方交流更加頻繁。
除此之外，美中官員在近期互相釋出穩定美中關係的訊號。國安會印太協調官坎貝爾（Kurt Campell）在2022年12月舉辦的「阿斯彭安全論壇」（Aspen Security Forum）表示：「美中在未來數月的大國外交之中，或恢復部分更實際的元素，穩定整個區域內的發展。」
民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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