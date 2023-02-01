美日「2+2」升級安保同盟，正轉向以戰爭為基礎的根本性調整

​新的安全合作篇章？美日「2+2」升級安保同盟

2023年1月11日，美日外交、國防部長「2+2」會談於美國華府登場。美方與會官員為國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Loyld Austin），日方則由外務大臣林芳正和國防大臣濱田靖一出席。不同於2022年1月單以視訊舉行的2+2會談，這次不僅實體舉行，還特別安排在美日領袖峰會的前兩日。

在會談前，日本2022年12月對國防政策做出一連串重大調整。12月16日，日本透過臨時內閣會議，通過新版「安保三文件」，包含《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》。

上述文件中提到，日本將致力發展「反擊能力」，使日本能從陸地或海上發射飛彈，打擊船艦和1000公里外的目標。日本預計在2027年前，投資370億美元發展有反擊能力的武器，並計劃發展包括極音速武器在內的其他飛彈。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，日本希望向美國採購數百枚射程達1250公里的戰斧巡弋飛彈。

另外，文件指出日本將於2027年前大幅增加國防預算，目標將國防預算的占比從原先國內生產總值（GDP）1％逐步提升至2％。《華爾街日報》預估，2027年時，日本國防預算將高達約800億美元，使日本成為國防預算世界第三高的國家。日本2023年的國防預算，其實已將達到新高的517億美元（6.82兆日圓），較去年提升約26％。文件中還提到建立第一座美日聯合指揮中心、強化太空戰力等計畫。

外界普遍認為最新版本的安保三文件為日本自二戰以來最大的擴軍計畫，文件內容對二戰後一向奉行「和平主義」的日本國防政策，也是歷史性的轉變。

這次美日2+2會後《聯合聲明》點名中國高達12次（其次為俄國6次），不避諱提及多個敏感議題，如台灣、香港、新疆和南海。

在台灣問題上，聲明強調美日對台立場不變，重申台海和平與穩定的重要性，稱對維護國際社會的安全與繁榮是「不可或缺的要素」，並鼓勵和平解決兩岸問題。

美國駐沖繩美軍將改編為一支約有2200人的「海軍陸戰隊瀕海戰鬥團」（Marine Littoral Regiment, MLR），強化島嶼反艦作戰能力。戰鬥團的部署預計在2025年完成。另外，美日雙方也同意提升對包含日本西南諸島的防禦、擴大美日軍事設施的使用，並增加含西南諸島在內區域的雙邊聯合演習和訓練。

美國華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute, AEI）資深研究員塞耶茲（Eric Sayers）和庫伯（Zack Cooper），近期於《戰爭困境》（War on the Rocks）的投書就指出，過去在美蘇冷戰、後冷戰時期，中國並非美日關切的重點，而蘇聯和北韓才是。不過，隨著在台海發生衝突的可能性升高，美日安保同盟做出根本性的策略調整，將重點轉向中國。

兩位學者分析，美日安保同盟對沖繩和西南諸島等一連串計畫，將傳達給中國一個明確訊號，那就是華府和東京正例行性的提升美日安保同盟，以應對含台灣附近水域的突發事件。他們在文章中形容：「美日安保同盟正轉向以戰爭為基礎。」

美、日領袖會面確認升級安保同盟，岸田首相位置不保？

1月13日，日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會晤，是岸田自2021年10月擔任日本首相一年多以來的首次訪美行程。

拜登在會前演講時說：「首先我要明確表示，美國完全、徹底、完整地承諾兩國聯盟關係。」岸田則說：「日美目前面臨近期史上最具挑戰和複雜的安全環境。」他補充說，日本制定了上個月發布的新防禦戰略，以確保區域和平與繁榮。

兩人會後的《聯合聲明》指出，由於中國不符合基於規則的國際秩序的行為，乃至北韓的挑釁，印太地區正面臨更多挑戰。另外，在歐洲方面，俄國持續對烏克蘭發動的侵略戰爭。美日強烈反對在世界各地以武力脅迫，片面改變現狀的企圖。

針對台灣部分，與2+2會談的聯合聲明相同，強調美日在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定的重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸問題。

值得一提的是，《路透社》（Reuters）報導，岸田在約翰霍普金斯大學的高等國際研究學院（SAIS）發表演說時，他強調中國為日美面臨的「核心挑戰」。岸田呼籲日本、美國和歐洲歐絕對有必要團結一致處理與中國的關係。

另外，岸田的「歐美行」除深化日本與歐美國家的軍事合作外，同時也確保日本在全球領導地位佔一席之地，彰顯日本在國際安全上的重要地位。

日本首相岸田文雄（左）與美國總統拜登（右）於2023年1月13日在白宮會面｜Photo Credit: GettyImages

美、日外長訪中在即，穩定對中關係成焦點

《南華早報》（The South China Morning Post）1月13日的報導，美國國務卿布林肯預計將在2023年2月5、6日訪中，屆時將與中國新外長、前駐美大使秦剛會晤，成為2年多來訪中層級最高的美國官員。

美中關係近幾個月在官方互動上，逐漸步回正軌。兩國工作層級的互動會比過去兩年更加頻繁，包括外交、經貿和氣候變遷等領域。中國近期放寬邊境管制的政策，會促使美中官方交流更加頻繁。

除此之外，美中官員在近期互相釋出穩定美中關係的訊號。國安會印太協調官坎貝爾（Kurt Campell）在2022年12月舉辦的「阿斯彭安全論壇」（Aspen Security Forum）表示：「美中在未來數月的大國外交之中，或恢復部分更實際的元素，穩定整個區域內的發展。」